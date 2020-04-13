Дмитрий Тарасов стал лицом рекламной кампании нелегального букмекера

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в своем инстаграме прорекламировал букмекерскую компанию, которая является нелегальной в России.

"Ребята, я знаю, что эта тема интересна среди моих подписчиков, и я долго думал, с какой компанией начать взаимодействовать, чтобы все было честно! Ведь я спортсмен и хорошо разбираюсь в спортивных событиях. Я выбрал именно эту компанию. Заходите по ссылке на сайт. Это надежный букмекер на рынке!" - написал Тарасов.

Отметим, что на сайте оператора нет никаких данных о юридическом лице, которому принадлежит компания, также отсутствует лицензия ФНС на осуществление букмекерской деятельности и данные о членстве в СРО.

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