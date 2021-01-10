Дмитрий Тарасов трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поздравил свою жену Анастасию Костенко с годовщиной свадьбы.
"Три самых счастливых года. Дальше - только лучше! Поздравляю родная", - написал Тарасов в своем Instagram.
33-летний Тарасов в настоящее время является свободным агентом. Ранее он выступал за "Спартак", "Томь", "Москву", "Локомотив" и "Рубин". За сборную России сыграл 8 матчей и забил один гол.
Не пропустите: Дмитрий Тарасов назвал лучшее место для отдыха (фото). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Зидан прокомментировал ничейный результат в матче с "Осасуной"
-
"Милан" повторил рекорд "Интера" 70-летней давности
-
"Арсенал" вновь теряет Мартинелли
-
ПСЖ хочет купить Погба
-
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы
-
"Динамо" нацелилось на бразильского защитника
-
Холанд установил рекорд Бундеслиги
-
Миранчук получил худшую оценку в составе "Аталанты" за матч с "Беневенто"
-
Романцев рассказал о несостоявшемся переходе Титова в "Баварию"
-
Главные новости дня: 9 января
-
ПСЖ добыл первую победу при Почеттино и другие результаты 19-го тура Лиги 1
-
"Манчестер Юнайтед" переиграл "Уотфорд" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
-
"Реал" потерял очки в матче с "Осасуной"
-
"Милан" добыл победу над "Торино"
-
Куман оценил игру Месси
-
Одриосола намерен покинуть "Реал" в январе
-
Месси забил 48-й гол со штрафного за "Барселону". Это на один больше, чем у Роналду в клубной карьере
-
Агент Гурцкая рассказал, какую компенсацию Газизов получил за увольнение из "Спартака"
-
Куман прокомментировал победу над "Гранадой"
-
"Арсенал" пробился в 1/16 финала Кубка Англии, добыв победу в экстра-таймах