Дмитрий Тарасов трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поздравил свою жену Анастасию Костенко с годовщиной свадьбы.

"Три самых счастливых года. Дальше - только лучше! Поздравляю родная", - написал Тарасов в своем Instagram.

33-летний Тарасов в настоящее время является свободным агентом. Ранее он выступал за "Спартак", "Томь", "Москву", "Локомотив" и "Рубин". За сборную России сыграл 8 матчей и забил один гол.

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