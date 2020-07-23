Дмитрий Тарасов устроил дебош в самолете

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Дмитрий Тарасов устроил дебош в самолете

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов попал в скандал, устроив скандал в самолете.

"Летел сейчас из Казани в Москву. В самом хвосте (пара рядов за мной) человек 5-6 орали весь полет. Я даже нажимал кнопку вызова б/п, просил успокоить их. Слышал, как им несколько раз говорили про запрет употребления алко, грозили вызвать полицию по прилету. 
Приземлились, слышу, кто-то из них орет на пассажира, чтоб не снимал видео. Думаю, кто такой там среди них. Оказалось, футболист Дмитрий Тарасов", - написал Алексей Каюмов в своем Twitter.

33-летний Тарасов является воспитанником московского "Спартака". За "Рубин" он выступает с 2020 года. В составе казанского клуба хавбек провел четыре матча.

Тарасов женат на Анастасии Костенко с 2018 года. У них двое дочерей - Милана (10 июля 2018) и Ева (5 февраля 2020). Также у хавбека есть дочь Ангелина (2009 года рождения), которая родилась от первой жены. Кроме того, Тарасов состоял в браке с певицей Ольгой Бузовой.

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