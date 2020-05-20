Дмитрий Тарасов впервые после травмы вышел на поле

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов впервые вышел на поле после перелома ноги.

33-летний футболист приступил к беговым тренировкам на базе клуба, а фрагменты занятия выложил в своем инстаграме в сторис.

Напомним, в феврале 2020 года футболист сломал ногу на зимних сборах "Рубина". Отметим, что игроком казанского клуба Тарасов стал также в феврале.

Сезон в РПЛ планируют возобновить 21 июня.

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