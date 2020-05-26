Дмитрий Торбинский рассказал, какой клуб он считает главным в карьере

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский заявил, что он считает "Краснодар" главным клубом в своей карьере.

"Главный клуб в моей жизни? Наверное, тот, который воспитал. Хотя я считаю, что главный для меня — "Краснодар". Этот клуб оставил очень хорошее впечатление, при том, что я спартаковец. Вся инфраструктура, главный человек — Сергей Галицкий, стадион, который построил он, болельщики. Когда смотрю на "Краснодар", то нет ощущения, что это российская команда, будто иностранная. Команда со своим стилем. Какие бы игроки не приходили, он остается", — сказал Торбинский в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.

36-летний Торбинский в настоящее время уже завершил карьеру. Он выступал за "Краснодар" с с 2015 по 2017 год. Также хавбек играл за "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Ростов", "Пафос", "Балтику" и "Енисей". За сборную России сыграл 30 матчей и забил два гола. Обладатель Кубка России-2003, бронзовый призер чемпионата Европы-2008.

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