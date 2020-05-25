Дмитрий Торбинский рассказал подробности своей жизни в США

Теги дмитрий торбинскийсша

Дмитрий Торбинский рассказал подробности своей жизни в США

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, переехавший жить в США на ПМЖ, рассказал подробности своей жизни за океаном. 

"В Калифорнии беда с бездомными, стало хуже. В Америке дорогие руки, но качество оставляет желать лучшего, особенно в сфере услуг. В Москве этот сервис лучше. Есть впечатление, что в США все мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь.

Здесь я ездил на "Тесле", а в Москве — "Мерседес Купе". "Тесла" — супер, я очень доволен. Новые технологии, мне очень понравилось. Люди здесь другие, менталитет иной и культура. Они могут после вечеринки на раскладных стульях собраться у гаражей и сидеть. Могу ли считать себя американцем? Пока нет", - сказал Торбинский в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.

36-летний Торбинский в настоящее время уже завершил карьеру. В бытность футболистом он выступал за "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Ростов", "Краснодар", "Пафос", "Балтику" и "Енисей". За сборную России сыграл 30 матчей и забил два гола. Обладатель Кубка России-2003, бронзовый призер чемпионата Европы-2008.

Не пропустите: Сборная России показала знаменитый гол Торбинского на Евро-2008 в стиле 8-битной графики. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" хочет арендовать Усмана Дембеле

"Ювентус" хочет арендовать Усмана Дембеле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов