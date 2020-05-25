Дмитрий Торбинский рассказал подробности своей жизни в США
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, переехавший жить в США на ПМЖ, рассказал подробности своей жизни за океаном.
"В Калифорнии беда с бездомными, стало хуже. В Америке дорогие руки, но качество оставляет желать лучшего, особенно в сфере услуг. В Москве этот сервис лучше. Есть впечатление, что в США все мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь.
Здесь я ездил на "Тесле", а в Москве — "Мерседес Купе". "Тесла" — супер, я очень доволен. Новые технологии, мне очень понравилось. Люди здесь другие, менталитет иной и культура. Они могут после вечеринки на раскладных стульях собраться у гаражей и сидеть. Могу ли считать себя американцем? Пока нет", - сказал Торбинский в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.
36-летний Торбинский в настоящее время уже завершил карьеру. В бытность футболистом он выступал за "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Ростов", "Краснодар", "Пафос", "Балтику" и "Енисей". За сборную России сыграл 30 матчей и забил два гола. Обладатель Кубка России-2003, бронзовый призер чемпионата Европы-2008.
Не пропустите: Сборная России показала знаменитый гол Торбинского на Евро-2008 в стиле 8-битной графики. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20