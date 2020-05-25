Дмитрий Торбинский рассказал подробности своей жизни в США

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, переехавший жить в США на ПМЖ, рассказал подробности своей жизни за океаном.

"В Калифорнии беда с бездомными, стало хуже. В Америке дорогие руки, но качество оставляет желать лучшего, особенно в сфере услуг. В Москве этот сервис лучше. Есть впечатление, что в США все мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь.

Здесь я ездил на "Тесле", а в Москве — "Мерседес Купе". "Тесла" — супер, я очень доволен. Новые технологии, мне очень понравилось. Люди здесь другие, менталитет иной и культура. Они могут после вечеринки на раскладных стульях собраться у гаражей и сидеть. Могу ли считать себя американцем? Пока нет", - сказал Торбинский в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.

36-летний Торбинский в настоящее время уже завершил карьеру. В бытность футболистом он выступал за "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Ростов", "Краснодар", "Пафос", "Балтику" и "Енисей". За сборную России сыграл 30 матчей и забил два гола. Обладатель Кубка России-2003, бронзовый призер чемпионата Европы-2008.

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