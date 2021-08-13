Дмитрий Зеленов - новый глава пресс-службы "Спартака"
Фото сайт "Спартака"
Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о назначении Дмитрия Зеленова на пост главы клубной пресс-службы.
Также "красно-белые" подтвердили уход руководителя департамента развития и коммуникаций Антона Фетисова и пресс-атташе Ярослава Кулемина.
Зеленов - бывший журналист издания "Спорт-Экспресс", в последнее время он возглавлял пресс-службу РПЛ.
"Спартак" провально стартовал в новом сезоне, проиграв четыре из пяти матчей во всех турнирах.
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