Дмитрий Зеленов - новый глава пресс-службы "Спартака"

Фото сайт "Спартака"

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о назначении Дмитрия Зеленова на пост главы клубной пресс-службы.

Также "красно-белые" подтвердили уход руководителя департамента развития и коммуникаций Антона Фетисова и пресс-атташе Ярослава Кулемина.

Зеленов - бывший журналист издания "Спорт-Экспресс", в последнее время он возглавлял пресс-службу РПЛ.

"Спартак" провально стартовал в новом сезоне, проиграв четыре из пяти матчей во всех турнирах.

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