Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от выступления "Локомотива" в Лиге Европы

Фото: инстаграм Живоглядова/Автор неизвестен

Защитник московского "Локомотива" Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от выступлений в Лиге Европы перед матчем первого тура группового этапа против французского "Марселя".

"Перед "Локомотивом" всегда стоят самые высокие задачи: борьба за чемпионство и игра в еврокубках. Если мы говорим о Лиге Европы, то это выход в весеннюю стадию плей-офф.

У нас группа просто фантастическая по составу. Можно сказать, лигочемпионская. Все команды сильные, все на слуху — будет очень интересно. Перед Лигой чемпионов в прошлом сезоне у нас пришел новый тренер, командная игра только строилась. За год мы обрели уверенность и стали сильнее. Легко другим командам в матчах с нами не будет.

Если говорить о лидерах "Марселя", то выделю Пайета. Это очень техничный, с хорошим ударом, лидер команды, где бы он ни играл. Как остановить его и других атакующих игроков Марселя, нам расскажет главный тренер. Будем готовиться", — сказал Живоглядов для L'Equipe.

Напомним, что между "Локомотивом" и "Марселем" пройдет сегодня, 16 сентября. Начало встречи запланировано на 19:45 мск.

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