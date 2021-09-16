Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от выступления "Локомотива" в Лиге Европы
Фото: инстаграм Живоглядова/Автор неизвестен
Защитник московского "Локомотива" Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от выступлений в Лиге Европы перед матчем первого тура группового этапа против французского "Марселя".
"Перед "Локомотивом" всегда стоят самые высокие задачи: борьба за чемпионство и игра в еврокубках. Если мы говорим о Лиге Европы, то это выход в весеннюю стадию плей-офф.
У нас группа просто фантастическая по составу. Можно сказать, лигочемпионская. Все команды сильные, все на слуху — будет очень интересно. Перед Лигой чемпионов в прошлом сезоне у нас пришел новый тренер, командная игра только строилась. За год мы обрели уверенность и стали сильнее. Легко другим командам в матчах с нами не будет.
Если говорить о лидерах "Марселя", то выделю Пайета. Это очень техничный, с хорошим ударом, лидер команды, где бы он ни играл. Как остановить его и других атакующих игроков Марселя, нам расскажет главный тренер. Будем готовиться", — сказал Живоглядов для L'Equipe.
Напомним, что между "Локомотивом" и "Марселем" пройдет сегодня, 16 сентября. Начало встречи запланировано на 19:45 мск.
Также не пропустите: Семак рассказал о задаче "Зенита" после игры с "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Комбаров прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" в ЛЕ
-
Болельщики "Атлетико" свистом встретили Гризманна в первом для него домашнем матче
-
Семак поделился ожиданиями от матча с "Рубином" в РПЛ
-
Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от выступления "Локомотива" в Лиге Европы
-
Семак рассказал о травмированных игроках перед матчем с "Рубином"
-
Кьеза восстановился от травмы
-
Семак рассказал о задаче "Зенита" после игры с "Челси"
-
Бека Бека поделился впечатлениями от РПЛ
-
1
Оуэн раскритиковал трио Месси-Мбаппе-Неймар
-
Рангник внёс изменения в систему питания футболистов "Локомотива"
-
"Тоттенхэм" презентовал новую форму
-
Беллингем поцеловал Холанда во время послематчевого интервью
-
Павлюченко высказался о поражении "Спартака" от "Легии"
-
Список номинантов Golden Boy сократился со 100 до 40 игроков
-
Роналду переехал в другой дом из-за овец
-
Карпин опубликовал стильное фото с женой
-
Почеттино прокомментировал травму Мбаппе
-
"Спартак" назвал сроки восстановления Зобнина
-
В "Барселоне" задумались об увольнении Кумана
-
Ловчев назвал футболистов, которые не соответствуют уровню "Спартака"