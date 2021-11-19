Дмитрия Комбарова пригласили на просмотр в клуб ФНЛ

Фото инстаграм Дмитрия Комбарова

Бывший защитник "Динамо", "Спартака" и "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров может стать игроком "Велеса".

Президент московского клуба Евгений Шиленков пригласил на просмотр 34-летнего футболиста, который с июня является свободным агентом.

"Никогда об этом [о приглашении Комбарова] не думал. Мне было бы интересно узнать, в какой он форме. Это приглашение на просмотр? Да", - сказал функционер.

Последней командой Комбарова были "Крылья", не захотевшие продлевать с ним контракт прошедшим летом.

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