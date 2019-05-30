Дмитрия Комбарова зовут в "Сочи"
Левый защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров может продолжить карьеру в "Сочи".
32-летнего футболиста пригласил лично главный тренер дебютанта РПЛ Александр Точилин.
"Люблю лето!" - написал Комбаров в инстаграме.
"Дим, гарантирую тебе лето круглый год!" - ответил Точилин в комментариях.
"Принял к сведению", - отреагировал фулбек "Спартака".
Комбаров выступает за "красно-белых" с 2010 года, сыграл 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 ассиста.
Стоимость игрока оценивается в 2 миллиона евро.
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