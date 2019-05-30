Дмитрия Комбарова зовут в "Сочи"

Левый защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров может продолжить карьеру в "Сочи".

32-летнего футболиста пригласил лично главный тренер дебютанта РПЛ Александр Точилин.

"Люблю лето!" - написал Комбаров в инстаграме.

"Дим, гарантирую тебе лето круглый год!" - ответил Точилин в комментариях.

"Принял к сведению", - отреагировал фулбек "Спартака".

Комбаров выступает за "красно-белых" с 2010 года, сыграл 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 ассиста.

Стоимость игрока оценивается в 2 миллиона евро.

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