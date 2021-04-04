"Днепр-1" громит "Львов", "Шахтер" спокойно побеждает "Ворсклу", а "Динамо" только в концовке вырывает победу: все результаты 20-го тура УПЛ
Фото: Твиттер @DynamoKyiv
Подошел к концу 20-й тур Украинской Премьер Лиги. После двух поражений подряд снова победила "Заря". Луганчане со счетом 2:0 обыграли в гостях "Рух". "Днепр-1" продолжает свою серию без поражений и неожиданно легко разобрались с обидчиком "Шахтера" "Львовом", разгромив соперника со счетом 5:1. Сами "горняки" не стали продевать серию неудач и легко обыграли в гостевом матче "Ворсклу" 2:0. Киевское "Динамо" до последних минут давало шансы на продолжение интриги в чемпионате, но все же вырвало гостевую победу 2:1 у "Александрии" и сохранило отрыв от второго места в 7 очков. Представляем все результаты 20-го тура УПЛ.
Результаты тура:
"Днепр-1" - "Львов" - 5:1
"Мариуполь" - "Ингулец" - 4:3
"Рух" - "Заря" - 0:2
"Десна" - "Олимпик" - 2:0
"Минай" - "Колос" - 0:0
"Ворскла - "Шахтер" - 0:2
"Александрия" - "Динамо" Киев - 1:2
Турнирная таблица: "Динамо" (49), "Шахтер" (42), "Заря" (35), "Десна" (33), "Ворскла" (31), "Колос" (30), "Александрия" (26), "Днепр-1" (25), "Мариуполь" (21), "Ингулец" (19), "Олимпик" (17), "Львов" (15), "Минай" (15), "Рух" (13).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13