"Днепр-1" громит "Львов", "Шахтер" спокойно побеждает "Ворсклу", а "Динамо" только в концовке вырывает победу: все результаты 20-го тура УПЛ

Фото: Твиттер @DynamoKyiv

Подошел к концу 20-й тур Украинской Премьер Лиги. После двух поражений подряд снова победила "Заря". Луганчане со счетом 2:0 обыграли в гостях "Рух". "Днепр-1" продолжает свою серию без поражений и неожиданно легко разобрались с обидчиком "Шахтера" "Львовом", разгромив соперника со счетом 5:1. Сами "горняки" не стали продевать серию неудач и легко обыграли в гостевом матче "Ворсклу" 2:0. Киевское "Динамо" до последних минут давало шансы на продолжение интриги в чемпионате, но все же вырвало гостевую победу 2:1 у "Александрии" и сохранило отрыв от второго места в 7 очков. Представляем все результаты 20-го тура УПЛ.

Результаты тура:

"Днепр-1" - "Львов" - 5:1

"Мариуполь" - "Ингулец" - 4:3

"Рух" - "Заря" - 0:2

"Десна" - "Олимпик" - 2:0

"Минай" - "Колос" - 0:0

"Ворскла - "Шахтер" - 0:2

"Александрия" - "Динамо" Киев - 1:2

Турнирная таблица: "Динамо" (49), "Шахтер" (42), "Заря" (35), "Десна" (33), "Ворскла" (31), "Колос" (30), "Александрия" (26), "Днепр-1" (25), "Мариуполь" (21), "Ингулец" (19), "Олимпик" (17), "Львов" (15), "Минай" (15), "Рух" (13).