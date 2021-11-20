"Днепр-1" обыграл "Александрию" и ворвался в топ-3 в УПЛ
Фото: инстаграм "Днепра-1"/Автор неизвестен
В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги "Днепр-1" на своем поле обыграл "Александрию" со счетом 3:1.
Победу днепрянам принесли дубль Артема Довбика и гол Сергея Логинова. В составе гостей отличился Владислав Бабогло.
"Днепр-1", набрав 31 очко, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Александрия" с 23 очками осталась на шестой позиции.
"Днепр-1" – "Александрия" - 3:1 (3:1)
Голы: Бабогло, 19 - 0:1, Довбик, 28 (с пенальти) - 1:1, Довбик, 30 - 2:1, Логинов, 41 - 3:1
"Днепр-1": Кожокару, Логинов (Монте, 61), Сваток, Дубинчак, Гуцуляк (Лучкевич, 68), Пихаленок (Когут, 82), Игнатенко, Джурасек (Ди Франко, 68), Чуже (Билл, 61), Кравченко, Довбик.
"Александрия": Билык, Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Цуриков, Кирюханцев (Кожушко, 64), Рыбалка (Копына, 77), Третьяков (Одарюк, 77), Калюжный, Демченко (Дришлюк, 46), Устименко (Спинелли, 64).
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