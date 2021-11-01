"Днепр-1" одержал крупную победу в матче УПЛ

Фото: сайт "Днепра-1"/Автор неизвестен

В матче 13-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" на своем поле разгромил "Минай" со счетом 4:0.

Победу днепровскому клубу принесли голы Алексея Гуцуляка, Артема Довбика, Александра Пихаленка и Назария Русина.

"Днепр-1", набрав 25 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Минай" с 8 очками остался на 14-й позиции.

"Днепр-1" – "Минай" - 4:0 (3:0)

Голы: Гуцуляк, 9 - 1:0, Довбик, 14 - 2:0, Пихаленок, 30 - 3:0, Русин, 89 - 4:0

"Днепр-1": Кожокару, Кравченко, Монте, Дубинчак, Сваток, Гуцуляк (Чуже, 64), Батагов (Ди Франко, 64), Джурасек (Когут, 75), Пихаленок, Назаренко (Билл, 64), Довбик (Русин, 84).

"Минай": Кучер (Пеньков, 20), Гончар, Синегуб, Векляк, Вишневский (Селезнев, 41), Кулиев (Байдал, 67), Месхи (Хахлев, 41), Петрусенко, Кныш (Мякушко, 67), Билоног, Матич.

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