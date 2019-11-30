"Днепр-1", "Заря" и "Ворскла" одержали победы в матчах УПЛ

Представляем результаты матчей 16-го тура УПЛ.

"Ворскла" - "Колос" 1:0

Гол: Васин (пен), 39 - 1:0

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай, Скляр, Луизао, Ребенок, Васин, Коломоец (Кане, 57, Очигава, 90+4), Артур (Сакив, 78)

"Колос": Волынец, Зозуля, Мартыненко, Гавриш, Черноморец, Ориховский, Милько, Кожушко (Морозко, 59), Задоя (Смирный, 68), Лысенко, Вильхамссон (Волков, 46)



"Заря" - "Карпаты" 2:0

Голы: Вернидуб, 55 - 1:0, Русин, 87 - 2:0

"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу Ханна, Вернидуб (Чеберко, 88), Михайличенко, Иванисеня, Леднев, Юрченко (Хомченовский, 79), Кочергин, Русин, Кабаев (Лунев, 77).

"Карпаты": Кудрик, Веремеенко (Гуцуляк, 79), Кучер, Вакуленко, Мартинс (Якимец, 75), Клец, Назарина, Ди Франко, Лях, Бойчук, Деда (Лейоус, 63).



"Львов" - "Днепр-1" 0:2

Голы: Коркишко, 15 - 0:1, Когут, 61 - 0:2

"Львов": Сарнавский, Люлька, Борзенко, Братков, Татарков, Приймак (Богунов, 46), Мартан (Зубков, 72), Педро, Шина, Пернамбуко (Велвес, 77), Ренан

"Днепр-1": Юрчук, Лопыренок, Гуйе, Логинов, Шаповал, Снижко (Снижко, 79), Кравченко, Коркишко, Когут (Чичиков, 85), Булеца, Супряга (Назаренко, 74)

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