"Днепр-1", "Заря" и "Ворскла" одержали победы в матчах УПЛ

Теги заря луганскворскла

"Днепр-1", "Заря" и "Ворскла" одержали победы в матчах УПЛ

Представляем результаты матчей 16-го тура УПЛ.

"Ворскла" - "Колос" 1:0

Гол: Васин (пен), 39 - 1:0

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай, Скляр, Луизао, Ребенок, Васин, Коломоец (Кане, 57,  Очигава, 90+4), Артур (Сакив, 78)

"Колос": Волынец, Зозуля, Мартыненко, Гавриш, Черноморец, Ориховский, Милько, Кожушко (Морозко, 59), Задоя (Смирный, 68), Лысенко, Вильхамссон (Волков, 46)


"Заря" - "Карпаты" 2:0

Голы: Вернидуб, 55 - 1:0, Русин, 87 - 2:0

"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу Ханна, Вернидуб (Чеберко, 88), Михайличенко, Иванисеня, Леднев, Юрченко (Хомченовский, 79), Кочергин, Русин, Кабаев (Лунев, 77).

"Карпаты": Кудрик, Веремеенко (Гуцуляк, 79), Кучер, Вакуленко, Мартинс (Якимец, 75), Клец,  Назарина, Ди Франко, Лях, Бойчук, Деда (Лейоус, 63).


"Львов" - "Днепр-1" 0:2

Голы: Коркишко, 15 - 0:1, Когут, 61 - 0:2

"Львов": Сарнавский, Люлька, Борзенко, Братков, Татарков, Приймак (Богунов, 46), Мартан (Зубков, 72), Педро, Шина, Пернамбуко (Велвес, 77), Ренан

"Днепр-1": Юрчук, Лопыренок, Гуйе, Логинов, Шаповал, Снижко (Снижко, 79), Кравченко, Коркишко, Когут (Чичиков, 85), Булеца, Супряга (Назаренко, 74)

Читайте также: Ракицкий высказался на тему невызова в сборную Украины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Байер" одолел "Баварию" в матче Бундеслиги

"Байер" одолел "Баварию" в матче Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 15 43
2 Заря Луганск Заря Луганск 16 31
3 Динамо Киев Динамо Киев 15 30
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 15 27
5 Александрия Александрия 15 27
6 Dnipro-1 Dnipro-1 16 18
7 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 15 18
8 Мариуполь Мариуполь 15 17
9 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 15 17
10 Карпаты Львов Карпаты Львов 16 11
11 Львов Львов 16 11
12 Ворскла Ворскла 15 8
Полная таблица

топ-5 тегов