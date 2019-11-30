"Днепр-1", "Заря" и "Ворскла" одержали победы в матчах УПЛ
Представляем результаты матчей 16-го тура УПЛ.
"Ворскла" - "Колос" 1:0
Гол: Васин (пен), 39 - 1:0
"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай, Скляр, Луизао, Ребенок, Васин, Коломоец (Кане, 57, Очигава, 90+4), Артур (Сакив, 78)
"Колос": Волынец, Зозуля, Мартыненко, Гавриш, Черноморец, Ориховский, Милько, Кожушко (Морозко, 59), Задоя (Смирный, 68), Лысенко, Вильхамссон (Волков, 46)
"Заря" - "Карпаты" 2:0
Голы: Вернидуб, 55 - 1:0, Русин, 87 - 2:0
"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу Ханна, Вернидуб (Чеберко, 88), Михайличенко, Иванисеня, Леднев, Юрченко (Хомченовский, 79), Кочергин, Русин, Кабаев (Лунев, 77).
"Карпаты": Кудрик, Веремеенко (Гуцуляк, 79), Кучер, Вакуленко, Мартинс (Якимец, 75), Клец, Назарина, Ди Франко, Лях, Бойчук, Деда (Лейоус, 63).
"Львов" - "Днепр-1" 0:2
Голы: Коркишко, 15 - 0:1, Когут, 61 - 0:2
"Львов": Сарнавский, Люлька, Борзенко, Братков, Татарков, Приймак (Богунов, 46), Мартан (Зубков, 72), Педро, Шина, Пернамбуко (Велвес, 77), Ренан
"Днепр-1": Юрчук, Лопыренок, Гуйе, Логинов, Шаповал, Снижко (Снижко, 79), Кравченко, Коркишко, Когут (Чичиков, 85), Булеца, Супряга (Назаренко, 74)
Читайте также: Ракицкий высказался на тему невызова в сборную Украины. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020
-
Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020
-
Россия узнала соперников по Евро-2020
-
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" побеждают, "Челси" терпит поражение и другие результаты 14-го тура АПЛ
-
В Санкт-Петербурге задержаны оскорблявшие Дзюбу фанаты "Спартака"
Лента новостей
-
УЕФА назвал время начала матчей сборной России на Евро-2020
-
Друзья советуют Почеттино отклонить предложение "Арсенала"
-
"Лилль" и "Ницца" добыли победы и другие результаты 15-го тура Лиги 1
-
Роберто Мартинес: "Россия умеет меняться, вспомните их на Чемпионате Мира"
-
Сборная России анонсировала товарищеский матч против Польши
-
"Днепр-1", "Заря" и "Ворскла" одержали победы в матчах УПЛ
-
Лёв о жеребьевке Евро-2020: "Это группа смерти"
-
ЦСКА нацелился на юного шведа
-
"Бетис" оказался сильнее "Мальорки" в матче Примеры
-
"Саутгемптон" добыл волевую победу над "Уотфордом"
-
Шевченко оценил шансы сборной Украины на выход из группы
-
Глава РФС Дюков назвал задачу сборной России на Евро-2020
-
1
"Байер" одолел "Баварию" в матче Бундеслиги
-
"Дженоа" уступил "Торино" в матче Серии А
-
Президент РФС рассказал о ходе переговоров с Черчесовым о новом контракте
-
1
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020
-
"Лион" добыл выездную победу над "Страсбуром"
-
Матч между Италией и Турцией откроет Евро-2020
-
"Рубин" вырвал ничью в матче с "Ахматом"
-
Стал известен календарь матчей сборной России на Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|15
|43
|2
|Заря Луганск
|16
|31
|3
|Динамо Киев
|15
|30
|4
|Десна Чернигов
|15
|27
|5
|Александрия
|15
|27
|6
|Dnipro-1
|16
|18
|7
|Олимпик Донецк
|15
|18
|8
|Мариуполь
|15
|17
|9
|Колос Ковалёвка
|15
|17
|10
|Карпаты Львов
|16
|11
|11
|Львов
|16
|11
|12
|Ворскла
|15
|8