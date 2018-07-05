Дневник Чемпионата Мира. День №21: итоги 1/8 финала и подготовка к новым сражениям

Пауза на мундиале – не повод отдыхать. А вот подвести итоги того, что мы увидели на предыдущих стадиях – это всегда пожалуйста. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов 1/8 финала Чемпионата Мира в России и их значение в контексте всего последующего турнира

Что они вообще здесь делают?

Каждый Чемпионат Мира имеет свои сборные-открытия, которые стреляют достаточно, чтобы пробиться в плей-офф, однако дальше от них совершенно ничего не ждут. Часто, из-за того, что попадается очень сильный соперник, ну а иногда просто язык поворачивается, чтобы сказать что-то вроде "эта команда слишком нестатусная, в 1/4 ей делать нечего". Ну а потом они бац, и взрываются. На прошлом чемпионате открытием стала Коста-Рика, а 8 лет назад в ЮАР хорошенько пошумела Гана, которая лишь из-за вратарских навыков Луиса Суареса не пробилась в полуфинал и не стала лучшей африканской командой в истории. В этом году сенсационных сборных в четвертьфинале Чемпионата Мира две – Швеция и Россия. Обе команды выиграли свои матчи натужно, но, как говорится, победителей не судят. Остается только повторять: "Да что они здесь делают?!".

Испания – Россия. Не имеет смысла повторять о легендарной ноге Акинфеева, которая протащила сборную Черчесова в четвертьфинал турнира. Этот момент был разобран на молекулы и до сих пор крутится по телевидению и даже радио. Но при этом всеобщем ликовании есть несколько вещей, о которых все забывают. Начать хотя бы с того, что Россия далеко не выиграла этот матч. Ну прям совсем ни разу! Все, что смогли придумать парни Черчесова – это несколько десятков автобусов, припаркованных у собственных ворот, и одна единственная позиционная атака, которая привела к пенальти и была организована лишь потому, что отступать было уже некуда.

Нет, Россия не выиграла этот матч! Его проиграла Испания. И проигрыш замаячил еще тогда, когда после первого забитого гола подопечные Йерро начали катать мяч вокруг штрафной с таким выражением лица, как будто до конца матча шесть минут, а они выигрывают 5:0. Так они и нарвались. Единственно, что нужно было сделать после гола – это добить подопечных Черчесова, сделав счет 2:0. После такого удара Россия не встала бы.

Ну а провал Испании в серии пенальти был предрешен еще в первом туре, когда Давид Де Хеа показал, что футболка сборной Испании не дает ему тех магических сил, что были с "Манчестер Юнайтед". Ну а Акинфеев наоборот – вытащил несколько очень хороших мячей в основное время и поймал такой кураж, который в его карьере был раз-два да и обчелся. А у Де Хеа в этом матче даже работы не было. Испанский вратарь даже размяться толком не успел.

Но при всем при этом нужно отдать должное Станиславу Черчесову, который сделал одну очень важную вещь – сыграл именно в тот футбол, который сводит на нет все сильные стороны испанцев. Получилось так, что подопечные Йерро доходили до штрафной площади, утыкались в два ряда массированной обороны и катали мяч возле него. Но и наставник "красной фурии" немного просчитался. Все его атакующие игроки были настроены на игру в центре, где и было все это русское столпотворение. А вот пройти черчесовские горы через обходные тропинки в виде флангов испанцы так и не попробовали.

Швеция – Швейцария. В данном случае, наверное, обе команды были бы сюрпризом в четвертьфинале, но сборная страны кантонов на бумаге имела несколько очков перевеса перед "росомахами". Во-первых, класс футболистов у швейцарцев заметно выше. Во-вторых, на трех из четырех последних Чемпионатах Мира "красно-белые" обязательно выходили в плей-офф, да еще и боролись. Но то, что сделала Швейцария в матче со Швецией – это же кошмар. К чему сводился матч? Команды атаковали флангами, навешивали, а потом быстро возвращались на свою половину поля. Весьма прагматичная игра, которая сводилась к тому, чтобы перебегать соперника и добить его в момент, когда тот заметно подсядет. И швейцарцы решили соревноваться со шведами в физической готовности? Серьезно? Да "росомахи" были чуть ли не самой физически сильной командой в 1/8 финала!

А вот свои козыри Владимир Петкович не использовал. В первую очередь, совершенно не в тот футбол играл Шакири. При его скорости и дриблинге он мог бы несколько раз хорошенько дёрнуть шведскую оборону и создать пару голевых моментов. А вместо этого следовали сплошные навесы, где лишь один Йосип Дрмич соревновался с Гранквистом и Линделефом. Формально, швейцарцы сыграли так, как было удобно шведам. И снова пролетели мимо четвертьфинала. Не везет им с сине-жёлтыми командами. Вон Украине в 2006-ом тоже продули, хотя являлись фаворитами.

Битвы титанов

Кроме команд-сюрпризов, 1/8 финала нынешнего Чемпионата Мира порадовала нас встречами равных команд высокого класса, которые и составляют элиту нынешнего футбольного мира. И, на радость всем, таких матчей было аж три.

Франция – Аргентина. Эта битва открывала стадию плей-офф и сразу задала тренд на то, что мы будем видеть очень много голов. В итоге так и вышло, на стадии 1/8 не забивали только Мексика и Швейцария, остальные 14 команд порадовали болельщиков хотя бы одним голом. И никаких нулевых ничьих в основное время.

Сборная Аргентины, внутри которой уже второй год подряд твориться черт знает что, смогла пролезть в плей-офф мундиаля, но сразу же была бита сборной Францией, а именно Килианом Мбаппе. Что все это значит? А – Месси на 99,9% уже никогда не поднимет над головой кубок чемпионов мира и не станет таким же крутым "перцем", как Марадона. Б – на наших глазах прошлое уступило место будущему. Нет смысла углубляться в тактические моменты игры, если перед нами меняются эпохи. Это, конечно же, намек на Мбаппе, который своими активными действиями не просто создал три года, а заставлял аргентинских защитников глотать столько килограммов пыли, сколько те не глотали за всю свою карьеру. А Лионель Месси? Да, он все еще великим и останется таким навсегда. И, возможно, он потащил бы всю Аргентину за собой, но неразбериха в тренерских деяниях Сампаоли и бардак в Федерации футбола просто не дали этого сделать.

Все голы Аргентины – это следствие расконцентрации французов. В первом случае Погба бросил свою зону и дал Ди Марии спокойно потоптаться возле мяча и без сопротивления пульнуть по воротам Льориса. А третий гол пришел из-за того, что Варан решил, что при счете 4:2 на последних минутах играть с Агуэро уже не нужно. Вот и получили развеселый футбол. Но предпосылок для этого не было. Пусть атака "галльских петухов" и не была идеально, но Мбаппе вышел и всех смял. Определенно лучшее выступление на стадии 1/8 финала.

Уругвай – Португалия. Вот вам пример того, как нужно выигрывать матчи за счет организованной игры в обороне. Ведь внезапный взрыв Кавани – это хорошо, но когда министр обороны Годин и его заместитель Хименес играют просто отлично, то никакая португальская атака их не пройдет. Но об Уругвае завтра. Сегодня гораздо важнее то, что Роналду покидает турнир синхронно с Месси – прямо в один день. И кто знает, как это отразится на итоговой борьбе за Золотой Мяч. Сейчас может быть ситуация, когда Неймар поднимет над головой кубок мира, да и вовсе все запутает. В любом случае, будет интересно. А про Португалию стоить сказать следующее: команда стремительно стареет, а на смену проверенным лидерам все никак не придут новые и перспективные. Тут есть очень большой риск после триумфа на Евро-2016 упасть в глубокую пропасть европейских середняков.

Колумбия – Англия. Еще расстановки на матч точно показали кто кого боится в данном противостоянии. Если Англия вышла играть в свою традиционную атакующую модель, то Колумбия насытила центр поля и заставила Куадрадо и Кинтеро смещаться ближе к обороне. В итоге, единственный нападающий Фалькао был брошен на растерзание троим центральным защитникам сборной "трех львов" и, как следствие, в течении всех 90 минут игры Англия доминировала. Настоящим открытием "кофейщиков", да и всего Чемпионата Мира стал Йерри Мина, который за счет своих голов головой не просто в двух матчах подряд спас Колумбию от итогового поражения, а и является лучшим бомбардиром мундиаля среди защитников. Вот вам и игрок, который не заиграл в "Барселоне". Теперь-то "блаугранас" точно не отдадут это юное колумбийское дарование в аренду, ведь он вполне может исполнять роль спасителя на последних минутах. Этакий барселонский Рамос.

Еще одной очень интересной и очень важной особенностью матча является то, что сборная Англия наконец-то выиграла серию пенальти на Чемпионатах Мира. Прошлым поколениям это сделать не удалось. А сетка дальше интересная. Кто знает, может и до финала дойдут.

Камбек турнира

А вот еще один претендент на титул – сборная Бельгии – с последних сил отыгралась с 0:2 в матче с Японией и дала думающим людям несколько поводов для размышления.

Во-первых, был непонятен настрой в стиле "мы – Бельгия, и мы не будем тратить много сил на сборную Японии, ведь все-равно их обыграем". Звучит самоуверенно, неправда ли? Но до того, как счет стал 0:2, "красные дьяволы" играли именно так.

А вот дальше мы приходим к двум главным выводам по сборной Бельгии. А – команда Мартинеса вполне способна взвинчивать темп по ходу матча. Б – в случае экстренной ситуации, "красные дьяволы" забудут о том, что в их составе есть индивидуалисты и будут просто закидывать на высоких Лукаку и Фелайни, которые способны продавить кого-угодно. С одной стороны, это и хорошо, но если ты выйдешь против Бразилии и будешь просто активно подавать, то это минимум десять контратак от Неймара и, как минимум, пару голов.

Если вернуться к этой встречи, то ее судьбу, безусловно, решили правильные замены, которые как раз и были направлены на постоянные навесы. С японцами это прошло, ибо они от природы на две головы ниже европейцев. А по бразильцам что?

Матч, который открыл глобальную проблему

Если говорить о противостоянии Дании и Хорватии, то все сразу вспомнят о двух быстрых голах и шести отбитых пенальти. И если взятия ворот – это элемент неожиданности, умноженный на фарт, то вот по пенальти есть пару претензий. Вы заметили, что в каждом пенальти, которое было отбито вратарем, присутствовало нарушение. А именно, вратари выходили с ленточки ворот раньше, чем пробивающий игрок касался мяча. Официальные правила это запрещают, но судья даже глазом не моргнул, чтобы это как-то обрубать на корне. Конечно, глупость или правильность такого элемента игры – это вопрос спорный, и он требует отдельного материала, но послушайте – сам факт нарушения есть. Это как с желтыми карточками у Сенегала. Ты хоть сколько кричи, что данный элемент футбола не может играть настолько решающую роль в судьбе всех турниров, но это регламент и его нужно исполнять. А в данном случае правило превратили в такое, что попадает под определение "выполнять необязательно".

Просто пересмотрите эти моменты, и убедитесь, что все это не надуманно. Ну а с теми, кто расскажет, что подобное случается сплошь и рядом, я соглашусь и задам резонный вопрос: так это судьи на это не обращают внимание, или правило – дерьмо? Будем разбираться.

Кстати, проблема судьей – не единственная, которая после этого матча стала высоким небоскребом в маленькой русской деревне. Но о ней логичней всего будет поговорить завтра, когда пообсуждаем 1/4 финала.

Проклятие мексиканцев

Вот кого, а сборную Мексики после 1/8 финала было очень жалко. Да и до этой стадии тоже. Это же надо было обыграть немцев, держать в руках первое место в группе, но так подарить шведам крупную победу и, как бонус за старание, получить Бразилию в плей-офф. А может проклятие и вправду существует? Дело в том, что, начиная с 1994 года, "трехцветные" постоянно останавливаются на стадии 1/8 финала, и не важно кто им попадался: Болгария, США или Аргентина.

Теперь пришлось сыграть с Бразилией. И "селесао" сразу показали разницу в классе между ними и своими соперниками. Когда "трехцветные" попытались включится и хорошенько так поатаковать, все выпады таранились об мощных бразильских защитников. Но вот когда включились "пентакомпеоны", их быстрая пятиминутка сразу закончилась голом. При этом, комбинация, с которой он был забит, весьма проста и понятна.

Главный вывод, который можно сделать по Бразилии в 1/8 финала – команда постоянно прибавляет и еще не показала даже 70% своих возможностей. В связи с эти, очень уж интересно посмотреть, что покажут "селесао" в игре с непредсказуемыми бельгийцами.

А вот так команды готовятся к грядущему четвертьфиналу

Лучший сейв 1/8 финала

Конечно, многие хотели бы видеть здесь легендарную ногу Акинфеева после удара Аспаса, которая не только выглядела весьма эффектно, а и подарила России первый в истории четвертьфинал. Но вы только посмотрите как резвился английский вратарь Джон Пикфорд на последних минутах матча с Колумбией. Да это и на лучший сейв турнира тянет!

Лучший игрок 1/8 финала

Самым продуктивным игроком 1/8 финала стоит считать французского вингера Килиана Мбаппе, который заработал пенальти, забил два гола, а также совершил 7 удачных обводок и вытащил победу своей сборной в матче против Аргентины. Сайт WhoScored оценил действия молодой звезды в 9,8 балла. И вполне заслуженно!

Лучший гол 1/8 финала

Первая стадия плей-офф подарила много красивых голов, так что очень сложно определить самый-самый. Но все же сайт Soccernews считает, что лучше всех в 1/8 финала нынешнего Чемпионата Мира по воротам стрелял правый защитник сборной Франции Бенжамен Павар.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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