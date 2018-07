Дневник Чемпионата Мира. День №22: в ожидании четвертьфиналов

Отдых окончен! Уже завтра (а вернее – сегодня) матчи Чемпионата Мира возвращаются на экраны, стадионы и, самое главное, в умы болельщиков. Слабых соперников уже не осталось. Начинаются матчи самого высокого уровня, в которых цена ошибки будет как никогда велика. А потому уже сейчас интересно пробежаться по всем парам 1/4 финала и кратко поговорить о том, что же мы увидим в ближайшие два дня.

Рейд на Министерство обороны

Уже в первом матче четвертьфинала в борьбу вступят два фаворита нынешнего турнира. Возможно, это звание является слишком громким для оценки сил Уругвая, но вот Франция в число претендентов на титул точно входит. Особенно, если учитывать общее положение дел. Ведь Испания и Германия уже ехали домой, а в правой части турнирной сетки самым громким именем обладает сборная Англии.

Уругвай заслужил статус команды, которая борется за титул, уже на этом турнире. Команда ровно и спокойно прошла группу, не пропустив ни одного гола, а в 1/8 обыграла действующих чемпионов Европы, которые в финале победили как раз французов. Главная особенность этого противостояния в том, что атака и оборона одного клуба будут противостоять друг другу. Например, форвард "Барселоны" Луис Суарес посоревнуется со своим одноклубником Самуэлем Умтити. А уругвайская пара центральных защитников Годин-Хименес будет останавливать своего товарища по мадридскому "Атлетико" Антуана Гризманна.

Но даже если отбросить все эти микродуэли в сторону и поговорить о глобальном, акценты противостояния не поменяются: сможет ли атака "галльских петухов" во главе с супербыстым Мбаппе, мощным Жиру и техничным Гризманном проломить министерство обороны Уругвая, во главе которого стоит невероятный и нестареющий Диего Годин и молодой, но опытный, Хосе Мария Хименес? Ведь ставка будет сделана именно на эти линии. Дидье Дешам понимает, что Франция не сможет побороться за победу в турнире, если будет строить свою игру от обороны, которая по именам не является самой сильной на турнире. А вот игра Оскара Табареса строится именно вокруг организованной игры центральных защитников, которые не только хорошо обороняются, но и забивают при случае. Две победы на групповом этапе были вырваны как раз благодаря их активным действиям.

Сегодняшняя тренировка французов показала, что парни Дешама готовятся сокрушить всю свою мощь на уругвайцев. Вот какие голы забивали "галльские петухи" на сегодняшней тренировке!

Скрытый финал

Матч Бразилии и Бельгии вполне способен претендовать на финал, но, увы, судьба свела эти две сборные еще за два шага до самого главного матча четырехлетия. По имени фаворитом игры является, конечно же, Бразилия. Сейчас именно "селесао" считают командой, которая возьмет титул, а все аргументы в пользу бельгийцев сопровождаются словами "это же Бразилия, она должна выиграть турнир". Хотя, наверное, все забывают, что на трех предыдущих мундиалях все говорили примерно одно и тоже, но Бразилия упорно вылетала в четвертьфиналах от европейских сборных. И лишь на домашнем турнире "пентакампеоны" доползли до полуфинала (наверное, потому что в 1/4 им попалась не европейская команда, а Колумбия), но там уж очень жестко влетели немцам.

Главный вопрос матча состоит лишь в том, кто эффективней воспользуется слабыми сторонами соперника. Уязвимое место "красных дьяволов" находится на флангах. Роберто Мартинес пытается играть с латералями, но, формально, в его команде нет людей, которые смогли бы исполнять эту роль. Шадли и Карраско – это игроки, которые тяготеют к атаке и не могут в полной мере отрабатывать в обороне, а Менье – чистый защитник, атакующий потенциал которого отграничен не слишком высокой скоростью и банальными подачами в борьбу.

Бразилия тоже не без уязвимостей. Каземиро не сыграет из-за перебора "горчичников", и "селесао" теряет своего основного опорника, который создавал погоду в центре поля. Кто сможет его заменить? Сказать сложно, ведь сейчас он является, безусловно, сильнейшим бразильским игроком на своей позиции. Плюс ко всему, очень интересно как будет играть Марсело. Этот фланговый защитник очень любит побегать в атаку, но в матче с Бельгией против него станет сам Азар. Там уж не разбегаешься!

Сегодня обе команды уже высадились в Казани и, наверное, успели ощутить атмосферу грядущего противостояния.

Надежды на полуфинал

Вот и мы дошли до матча, которого ждут все российские фанаты. Речь, конечно, о противостоянии России и Хорватии. Сегодня команда Черчесова прилетела в Сочи и начинает последние приготовление к битве с "шашечными".

Сборная самой большой страны в мире уже добилась самого большого футбольного достижения в своей истории и теперь непонятно, хватит ли им мотивации продолжать свое победное шествие. Да и стоит признать, что Хорватия – это не Испания. В том плане, что "шашечные" сильнее командно, да и манера игры у них, как ни странно, поярче будет. Подопечные Златко Далича не будут катать мяч возле чужих ворот и попробуют любой ценой заканчивать атаки ударами. Но и про оборону "шашечные" не забудут. Субашич сегодня вон как тренировался!

В 1/8 финала Дания наглядно показала сборной России, как можно нивелировать все сильные стороны хорватов. Достаточно лишь перекрыть центр поля и оставить без мяча Модрича и Ракитича. Вот тогда есть шансы не получить пару голов уже в первом тайме. Конечно, чтобы это сделать, сборной Черчесова не стоит отступать от триумфальной схемы 5-3-2, которая совмещает в себе элементы глухой защиты, насыщенного центра поля и быстрых контратак. Просто мечта для команды, которая уже переболела остроатакующим вирусом после игры против Уругвая.

Ну а Хорватия – это отдельная песня. Футболисты этой маленькой страны хоть и говорят о грядущем противостоянии с Россией, но вторым глазом поглядывают на турнирную сетку и понимают, что в случае выхода в полуфинал, их будет ждать не Бразилия, Франция или Бельгия, а победитель пары Англия – Швеция. При всем уважении к этим командам, звучит не так уж и страшно. Так что новое величайшее достижение в истории "шашечных" будет мотивировать их как никогда раньше. Превзойти поколение Шукера, Бобана и Просинечки – это дорогого стоит.

Когда явный аутсайдер не такой уж и явный

Самым предсказуемым матчем грядущей 1/4 финала обещает стать битва Англии и Швеции. Но, это только на первый взгляд. Как показал, нынешний мундиаль, имена, которые мы привыкли ассоциировать с финалами, вылетают на ранних стадиях, а организованные команды, такие как Швеция, решают задачи и доходят до последних раундов.

Сейчас все взоры внутри сборной "трех львов" направлены на Фабиана Делфа. Дело в том, что вчера его семья пополнилась ребенком и теперь поздравлениям партнеров по команде нет пределов. Вот кто будет мотивирован 8 июля. Выпустите Делфа на поле!

А вот подопечные Янне Андерссона подходят к матчу в роли явных аутсайдеров. Но вот как-то последние события не вяжутся с такой формулировкой. Ну вы только подумайте! Сначала команда не пускает на Чемпионат Мира Италию, не дав им за 180 минут забить ни одного гола, потом на классе обыгрывает Корею и дает бой Германии, еще позже в практически безвыходной ситуации громит Мексику и выскакивает на первое место. А в 1/8 финала, опять будучи фаворитом на бумаге, доказывает свое физическое превосходство над Швейцарией и, когда подопечные Петковича уже порядком наелись, добивает их ударом Форсберга с правой. Путь, согласитесь, не близкий, так что нельзя вот так сразу сказать, что "росомахи" однозначно проиграют. Тем более, Колумбия доказала, что атакующую мощь Англии можно притушить. А шведы, которые специализируются на игре в обороне, как раз входят в число тех команд, которые могут это делать. Так что превосходство англичан не такое уж и очевидное.

Обе команды могли похвастаться историей, но вот незадача: Швеция и Англия встречались на Чемпионате Мира 2002 и 2006, и оба раза была зафиксирована ничья. Так что сборная "трех львов" может полагаться только на свою атакующую игру, которая дает результат в течении всего турнира, и, особенно, на голевое чутье Харри Кейна, которые забивал во всех матчах, в которых выходил в старте.

Ну а так команды готовятся к предстоящим матчам

Особенно порадовали уругвайцы. Жаркие южноамериканские ребята умеют подшутить. Турнир по картам, наверное, вышел на славу. Луис Суарес и Хосе Мария Хименес ликуют!

