Дневник Чемпионата Мира. День 24: конец российской сказки, бескомпромиссная Англия и очередные рекорды

Не многие думали, что сборная России дотянет до 24 дня мундиаля, а она взяла, да и сделала это. Хотя, дальше продвинуться не удалось. Это, безусловно, одно из самых запоминающихся событий дня, но все же были и другие важные "происшествия", благодаря которым этот день оставит свой след в истории.

В полуфинале впервые с 1990 года

Любое поколение футбольных болельщиков относит англичан к элите мирового футбола. Но при этом сборная "трех львов" последний раз была в полуфинале Чемпионата Мира аж в 1990 году. Тогда благодаря феерии Линекера англичане смогли дожать злополучный и наглый Камерун но, в итоге, им не хватило двух шагов, чтобы повторить свой исторический максимум – победу в 1966 году.

Сегодня сборная Англии наконец-то сделала то, чего от нее ждут уже почти 30 лет – пробилась в полуфинал. Можно сколько угодно говорить о статусе Швеции и повторять, что эта команда – случайный пассажир в четвертьфинале, который играет от обороны и не имеет ни одного забивного форварда (лучший бомбардир команды на этом турнире – центральный защитник Гранквист). Да и плевать, скажем мы вам. Полуфинал не пахнет, даже если выйти туда после героического камбека в битве со сборной Сейшельских островов.

Сегодня Англия играла заметно лучше и, кроме всего прочего, показала, что в ее воротах растет и набивает шишки, возможно, один из лучших вратарей в истории сборной. Джордан Пикфорд был на высоте сегодня. Если бы не его три отличнейших сейва, Англия рисковала закончить основное время со счетом 2:2. Формально, именно вратарская дуэль оказалась сегодня решающей. Если считать убойные моменты, то мы увидим равенство. Да, Англия больше танцевала возле чужих ворот, и именно из-за этого мы и говорим, что подопечные Саутгейта сыграли лучше. Но в случае с голевыми моментами шведов Пикфорд потащил, а когда опасно пробивала Англия, Ольсен не вытащил. Да, удар Магуайра после углового было отбить сложно (хотя вчера Льорис вытащил даже более сложный мяч), но вот выстрел Алли головой можно было парировать. Игровой снаряд пролетел голкиперу между ушей. Вот и вся разница!

Стоит заметить, что, даже несмотря на победу Англии, шведы все-равно бывали в полуфиналах Чемпионата Мира чаще. У "трех львов" теперь три попадания, а у "росомах" осталось четыре. Нужно признать, что три из них были добыты еще в первые 60 лет ХХ века, однако кого это заботит теперь? Историю ведь не перепишешь!

Вот и сказочке конец! Теперь – окончательно

А теперь к главному – сборная России проигрывает Хорватии в серии пенальти и останавливается в очень маленьком шаге от полуфинала, который измеряется неудачными ударами Смолова и Фернандеша в финальной серии ударов с точки. Стоит сказать, что если составить рейтинг самых напряженных матчей на турнире, то противостояние России и Хорватии точно вошло бы в первую пятерку. Сегодня было все: красивые выстрелы, голы в обеих дополнительных таймах, отыгрыш России и Хорватии, крик комментаторов, серия пенальти, слезы фанатов и эмоции действующих лиц – это ли не то, за что мы любим футбол?

Первый гол Черышева на 31 минуте заставил всю Россию спрыгнуть со своих мест и ликовать. Тем более, что выстрел получился непростой. Полузащитник пустил мяч по совершенно невероятной траектории, да и вратарь допустил позиционную ошибку, выйдя аж на линию вратарской площадки. После этого забивали только головой: буквально через восемь минут Крамарич счет сравнял, а на 11 минуте первого овертайма Вида вывел "шашечных" вперед и, казалось похоронил Россию. Благо у хозяев турнира на поле оказался Фернандеш, который оказался расторопней всех после подачи со стандарта в исполнении Дзагоева и за пять минут до конца встречи сделал счет 2:2. Такую бы стойкость еще и в серии пенальти!

Но уж по истечении 120 минут встречи Россия вдруг оказалась не готова к повторению сказки. Нет, Акинфеев был на высоте! Сначала он отразил удар Ковачича, а потом еще и потрепал нервы хорватским болельщикам, когда достал выстрел Модрича, но мяч предательски залетел в сетку. Но геройства вратаря не стоили ничего, ведь Смолов еще в самом начале хотел изобразить черпачок, но попал в ноги Субашичу, а Фернандеш, который весь запас фарта исчерпал еще в игре, пробил сильно, носком, но промазал. Так все это и завершилось! Финальный удар, как и в серии с датчанами, реализовал Ракитич, при чем пробил в той же угол. Если говорить по горячим следам, то сборная России провела очень хороший турнир, показала лучший результат в своей истории и заставила забыть те неудачные товарищеские матчи перед началом турнира, после которых все сказали: "С ними все ясно, давайте следующий турнир!".

Продолжение неудачной серии хорватов

Как бы там не радовались игроки сборной Хорватии, но свою печальную статистику игр против команд-хозяев мундиалей они так и не справили. Дело в том, что хорваты еще никогда в своей истории не выигрывали в матчах против хозяев Чемпионата Мира. В 1998 году они уступили Франции в полуфинале со счетом 2:1, а на прошлом мундиале в матче-открытии не смогли одолеть Бразилию – 3:1. Сегодня выиграть тоже не удалось. 1:1 – в основное время, 2:2 – в дополнительное. По пенальти, конечно, дожали, но там уже чистая лотерея. Даже не понятно, будут ли считать этот проход за полноценную победу год через 10?

Вторая серия пенальти – это вам не шутки!

Помимо печальной статистики, хорваты установили и довольно приличное (для них) достижение. Дело в том, что сборная этой страны стала второй в истории Чемпионатов Мира, которая выиграла две серии пенальти на одном турнире. До этого подобным достижением могла похвастаться только Аргентина, которая провернула подобный трюк в 1990 году и дошла до финала, но проиграла Германии. Кстати, тогда сборная из Южной Америки завершила свои серии со счетом 3:2 (Югославия) и 4:3 (Италия). Хорватия показала аналогичные цифровые показатели. Заметьте, мундиаль 1990 принимала Италия, ее аргентинцы уделали со счетом 4:3. А какой там счет в сегодняшней серии одиннадцатиметровых? Невероятное историческое совпадение! Ну что, "шашечные", финал?

Очередной рекорд сборной России

Даже вылет сборной России с Чемпионата Мира не помешал им установить новый рекорд. Не мировой, а личный, но все же! На этот раз отличился Марио Фернандеш. Он стал автором самого позднего года сборной России/СССР на мундиалях. Стоит напомнить, что свой гол он забил на 115 минуте матча.

115 - Mario Fernandes' goal in the 115th minute (114:11) is the latest goal Russia have ever scored in a World Cup match (including USSR). Drama. #RUS #RUSCRO #WorldCup pic.twitter.com/DBR1ohOuJp