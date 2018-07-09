Дневник Чемпионата Мира. День #25: встреча сборной с болельщиками, прощание Игнашевича и Самедова, и крутость "Тоттенхэма"

Воскресенье, 8 июля, стало еще одним выходным от игр днем на чемпионате мира в России. Все четыре полуфиналиста мундиаля провели этот день на своих тренировочных базах, а главным ньюсмейкером суток стала сборная России, которая является лучшей командой из тех, что покинули турнир по итогам четвертьфинальных баталий.

"Играем за вас"!

В футболках с такой надписью вышли игроки сборной России на встречу с болельщиками, которая состоялась в главной фан-зоне чемпионата мира на Воробьевых горах в Москве. Мероприятие собрало по официальной информации 24 тысячи любителей футбола. Игроки сборной поблагодарили болельщиков за мощнейшую поддержку на турнире, те ответили взаимностью. Но всех присутствующих своим заявлением ошарашил главный тренер россиян Станислав Черчесов. Коуч отметил, что у сборной России была отличная возможность выйти в полуфинал мундиаля. Но так как сделать это не получилось, команда непременно выступит лучше через четыре года в Катаре! Весьма амбициозное заявление и добавить тут нечего.

Головин среди открытий мундиаля

Авторитетное издание FourFourTwo на своем сайте опубликовало рейтинг из десяти главных открытий чемпионата мира 2018 года. На третьем месте оказался полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин. Издание отметило, что хавбек доказал свою важность для команды, сыграв ключевую роль в важнейших матчах россиян. Отметим, что первые две строчки Головин уступил мексиканцу Ирвину Лосано и японцу Такаси Инуи. В первую пятерку также вошли хорват Анте Ребич и колумбиец Хуан Кинтеро.

Игнашевич и Самедов уходят из сборной

Защитник сборной России Сергей Игнашевич объявил на встрече с болельщиками о завершении карьеры в национальной команде. Отметим, что 38-летний футболист провел 127 матчей в футболке сборной России, забив при этом семь голов. Также карьеру в сборной России завершил 33-летний полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов, который дебютировал в сборной в 2011 году, проведя за команду 53 игры и забив те же 7 мячей.

Дзюба и Черышев в сборной прорыва ЧМ

Американский кабельный спортивный канал ESPN составил символическую команду из 11 футболистов, которые совершили прорыв в своей игре на чемпионата мира 2018 года. Среди лучших – полузащитник сборной России Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба. Отметим, что Черышев стал самым результативным игроком в составе сборной России на домашнем чемпионате мира. Хавбек принял участие в пяти матчах и забил четыре гола. В списке бомбардиров мирового первенства Денис занимает второе место, уступая только капитану сборной Англии Гарри Кейну (6). Дзюба провел на мундиале пять матчей, отметившись тремя мячами и двумя голевыми передачами.

"Тоттенхэм" рулит!

Лондонский "Тоттенхэм" имеет наибольшее представительство игроков в командах, которые сыграют на стадии полуфиналов. В составе "шпор" числятся сразу 9 футболистов, которые еще продолжают участие на мундиале. Это Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Эрик Дайер, Деле Алли и Гарри Кейн, Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд, Мусса Дембеле, Уго Льорис. У "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" – по семь игроков, у "Челси" – шесть футболистов. "Ливерпуль", "Барселону", "Монако" и ПСЖ представляют по четыре игрока. Не удивительно, что наибольшее представительство имеет Англия – 11 команд и 39 футболистов. Россию на турнире остается представлять только хорватский защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука.

У Бельгии все здоровы!

Футболисты сборной Бельгии провели тренировку на своей базе в СК "Гучково" в подмосковном Дедовске. Первые 10 минут тренировки защитники бельгийской команды Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд занимались по индивидуальной программе, после чего присоединились к основному составу. Отмечается, что все бельгийские игроки находятся в отличной физической форме и не испытывают проблем со здоровьем.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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