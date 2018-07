Дневник Чемпионата Мира. День №29: итоги полуфиналов, лучшие из славян и особенный день в французской истории

Сегодня Чемпионат Мира отдыхает от тех захватывающих матчей, которые мы видели в течении двух дней и готовится к главным битвам четырехлетия – финалу и матчу за третье место. А раз матчей нет, то как раз можно немного подытожить все то, что мы увидели в полуфинальных противостояниях, а заодно и взглянуть чем живут сборные перед самыми ответственными матчами.

Безнадежность Саутгейта

После вчерашнего противостояния между Хорватией и Англией все сразу начали воспевать хвалебные оды "шашечным", говорить какие они молодцы и как хорошо справились с натиском сборной "трех львов". Безусловно, это все правда. Хорватия – просто феноменальная команда. Подопечные Далича впервые в истории отыграли 270 минут в трех раундах серии плей-офф, дважды били пенальти и при этом все равно вышли в финал. Мало того, по ходу всех трех матчей хорваты отыгрывались. Россия, Дания и Англия забивали первыми! В связи с этим возникает огромное опасение, что горячих балканских парней просто не хватит на игру с Францией. Да-да, именно с той Францией, которая постоянно играет от своих сильных сторон и ей все равно как действует соперник. Но в любом случае, это поколение будет считаться лучшим в истории этой маленькой страны. Модрич, Ракитич и компания впервые представят свой флаг в финале мундиаля!

Но есть еще и Англия. И если опираться на происходящее на поле, то становится понятно, что это поражение полностью тренерское. После пятой минуты, когда Киран Триппьер забил феноменальный гол со штрафного, англичане совершенно спокойно перешли на схему с пятью защитниками и начали строить игру своей команды от обороны. И все бы ничего, но, как не странно, Саутгейт прозевал буквально все. Сначала тренер не выпустил свежего Рэшфорда, чтобы добить хорватов, когда те начали атаковать активней, а потом не заметил, что Хорватия замкнула сборную "трех львов" в штрафной площадке. Как следствие, гол и попадание в каркас ворот от "шашечных", а в итоге и поражение.

Таким образом, Англии совершенно не помогла ее хитрая затея дойти до финала по той части сетки, которая попроще. Кроме того, мы увидели ее истинную "силу", которая не особо впечатлила. Ну подумайте сами, где еще команда Саутгейта могла продемонстрировать максимум своих способностей? Тунис и Панама – легкая прогулка, Бельгия – полурезервные составы с обеих сторон, Швеция быстро устала. До встречи с хорватами Англия лишь раз пересеклась с серьезным соперником – с Колумбией. И мы все помним с каким скрипом команде "трех львов" удалось выбить "кофейщиков". Так что как бы Гарри Линекер не восхищался своими подопечными, но, по сути, ничего особенного они не сделали. А если бы они пошли по пути своих одногруппников – сборной Бельгии – то вряд ли продвинулись бы дальше четвертьфинала.

А Дешаму плевать!

В другом полуфинале два фаворита этого Чемпионата Мира – Франция и Бельгия – выясняли, кто же из них более достойный кандидат на то, чтобы сыграть в главном матче четырехлетия. И молодые "галльские петухи" в весьма прагматичном силе обыграли опытных и чертовски заряженных "дьяволов". Стоить сказать, что специально под французов главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес придумал весьма хитрую расстановку, где троица Дембеле-Феллайни-Витсель должна была сожрать Канте и Погба. Считалось, что именно в этом и есть главный козырь "красных дьяволов". Но, как показал матч, Дешаму было абсолютно плевать на то, что придумал Мартинес. Он вышел играть в то, что приносило результат по ход всего турнира: французы успешно отбились, забили после углового и пошагали в финал. К тому же борьбу во время того самого фатального стандарта проиграл Феллайни, которого все время выпускали ради того, чтобы он везде подчищал воздух. А тут вот такая ирония судьбы!

Эта встреча показала несколько незыблемых вещей. В первую очередь, Лукаку снова доказал, что не умеет забивать топовым командам (или просто не может!). Такая ситуация была в "Манчестере", подобное мы видим и на нынешнем турнире. Кому забивал бельгиец? Панаме и Тунису! Даже японцам отгрузить хотя бы один гол не удалось, а моментов было хоть отбавляй.

Вторая важная вещь – Дешам опять ничего не боится. Даже несмотря на игру с действительно сильным соперником, он не отступил от главных принципов своей игры и, кстати, установил уникальное достижении: дважды в течении двух лет вывел сборную в финал большего международного турнира. И тут все сразу вспомнили Евро-2016 и проигрыш от Португалии, а заодно провели параллели с нынешней Хорватией… Но до этого еще нужно дожить. Сегодня главным фактом является то, что, несмотря на молодость, Франция является одной из самых стабильных футбольных команд в этом мире!

Хорваты – лучшие из славян

Пока все обсуждают крутость хорватов, вот вам еще немного статистики. Хорватия – вторая славянская страна, сборная которой пробилась в финал Чемпионата Мира. Еще в прошлом веке туда выходила Чехословакия – в 1934 и 1968 годах – но сейчас к тем временам ведет долгий путь, да и страны такой уже 26 лет как нет. Так что сегодня хорватов по праву можно считать главной славянкой футбольной нацией! А чтобы откинуть вообще любые вопросы, нужно выигрывать. Напомним, Чехословакия так и не держала кубок мира в своих руках.

А так команды готовятся к предстоящим матчам

Англия занимается восстановительными процедурами после 120 минут с цепкими хорватами.

А у бельгийцев весь день расписан.

⚽️ Training ! Two days to go before we face @England #REDTOGETHER #WorldCup #BELENG https://t.co/9dUQv2aXAD

Французам больше не нужно заботится о позиции вратаря. Даже без Льориса, Манданда и Ареоля ворота "галльских петухов" будут под надежным замком.

"Галльские петухи" все продолжают намекать… Ровно 20 лет назад они выиграли свой первый кубок мира. Игра за следующий через 3 дня!

#OnThisDay in 1998, well, you know what happened.

In just three days time, this current generation of players will attempt to create their own piece of football history! pic.twitter.com/SYDsL9BhU2