Дневник Чемпионата Мира. День №31: бельгийская бронза, неудачный юбилей и нашумевшая экипировка Роуза

Предпоследний день Чемпионата Мира ушел в историю. Фанаты узнали имя команды, которая добыла бронзу, а также зафиксировали в памяти тот момент, когда Англия опять не выиграла никаких наград. Ну и без рекордов не обошлось. Обо всем этом ниже.

"Бронзовая" Бельгия

Ну вот и случилось! Сборная Бельгии впервые в своей истории добилась награды на Чемпионате Мира. Ранее она была очень близка к этому в 1986 году, но только теперь, спустя 32 года, бронза у них в кармане. Конечно, от этого "золотого поколения" ожидали как минимум серебро, но установить исторический максимум – это тоже неплохо. По крайней мере, о этой сборной будут помнить.

Сам матч получился очень уж прогулочным. После первого забитого гола в исполнении Менье казалось, что встреча в рамках группового этапа между этими сборными продолжается. Визуально картинка на телеэкране была похожа на товарищеский матч при полных трибунах. Передвижения хоть и казались динамичными, но были сделаны как будто ватными ногами. Вот такой вот матч на за третье место. Кстати, наименее результативный за последние 44 года. Последний раз в матче за третье место забивали меньше трех голов в 1974 году, когда Польша минимально "сделала" Бразилию. Сегодня дело тоже шло к счету 1:0, но Азар в самом конце матча смог забить второй и максимально оголить настоящую "силу" Англии на этом турнире.

Аллергия на призы

А вот Англия, начиная с 1966 года, ничего на Чемпионатах Мира выиграть не может. Шансы были в 1990 году и сегодня, но вот оба раза в матче за третье место получилась полная лажа. Тогда Линекера и компанию остановила Италия, а сейчас Кейн и компания ничего не смогли сделать с Бельгией. Вот так и вышло – разные поколения, одна судьба. Тут уж не знаешь что и думать: то ли в Англии аллергия на призы и они до них принципиально не доходят, то ли уже можно говорить о новом футбольном проклятии – "английском" – 52 года без призов на мундиалях.

Неудавшийся английский юбилей

Многие не знают, но сегодня Англия вышла на свой сотый матч в рамках финальных частей Чемпионатов Мира и Европы. Но вот праздновать в такой знаменательный день повода все-равно нет. Четвертое место в мире – это конечно же неплохо (!), но вот как-то в последних матчах команда Саутгейта смазала впечатления о себе. Нет стандартов – нет голов.

100 - This will be England's 100th game at a major international tournament, with 69 of those coming at the World Cup finals (31 at the European Championships). Century. #BELENG #ENG #WorldCup pic.twitter.com/ypacGG8OYn

Модные гетры Роуза

Игру сборной Англии в сегодняшнем матче хорошо отражают гетры Дэнни Роуза – дырявые и несуразные. Конечно, цель всего этого весьма благая – снизить давление и напряжение в области голеностопа. Это уже далеко не первый случай подобного имиджа в современном футболе, но он до сих пор вызывает у фанатов истинный смех.

Очередной рекорд! На этот раз Менье

Сегодняшний игровой день не обошелся без очередного рекорда. На этот раз отличился Томас Менье, который забил самый быстрый гол сборной Бельгии на Чемпионатах Мира. Правый защитник отгрузил игровой снаряд в сетку Пикфорда на третьей минуте и тридцать седьмой секунде противостояния.

1 - Thomas Meunier's goal (3:37) was the earliest goal ever scored by a Belgium player at the World Cup as well as being the earliest England have ever conceded in a World Cup match. Milestone pic.twitter.com/xxEp0kTAKk