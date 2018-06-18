Дневник Чемпионата Мира. День четвертый: поражение чемпионов мира, Коларов в деле и хитрые корейцы

Четвертый игровой день Чемпионата Мира в России был насыщен разнообразными событиями. Предлагаем вспомнить самые интересные из них.

Снайпер Коларов

Настоящим украшением матча Коста-Рика – Сербия стал выстрел левого защитника "белых орлов" Александра Коларова со штрафного. Игрок совершил не очень длинный разбег, перекинул стенку и направил "кожаный снаряд" прямо в ближнюю девятку ворот Кейлора Наваса. Ну и кто сказал, что в 32 футболисты уже не показывают свою лучшую игру? Выстрел стал не просто красивым. Он еще и принес Сербии 3 очка, которые дают "белым орлам" хорошие перспективы в плане дальнейшей турнирной борьбы.

Киллер для Бундестим

Что-то невероятное сегодня творилось в Лужниках. Действующий чемпион мира – сборная Германии – взял да и проиграл свой стартовый матч на нынешнем мундиале. Стоит признать, что в соперниках была не кто-нибудь, а сборная Мексики, но все равно это ни капли не оправдывает попустительство немцев. Бундестим 25 раз ударила по воротам "трехцветных", 9 из этих выстрелов пришлись в створ, но даже этого не хватило, чтобы взять горячих мексиканцев за рога. А главным киллером для Бундестим стал игрок ПСВ Ирвинг Лосано. После быстрой контратаки вингер вошел в штрафную, красиво обыгал защитника и сильно пробил точно в ближний угол. Нойер is out! Как и вся Германия! Первая крупная сенсация на турнире.

Где Бразилия? Где?

Швейцария, конечно, не повторила подвиг Мексики, но традицию сенсаций продолжила. Подопечные Владимира Петковича каким-то чудом смогли отыграться после супервыстрела Коутиньо, забив гол в начале второго тайма. Постарался Стивен Цубер, который на 50 минуте замкнул подачу с углового. Конечно, не стоит делать скоропостижных выводов, ведь в этом случае работают традиционные футбольные отмазки о первом матче и т.д., но теперь становится очевидно, что пока Бразилия не обыграет кого-то с разгромным счетом, все будут тыкать пальцев в ничью со Швейцарией и исключать возможность выигрыша главного трофея. Вот вам и игровой день. Всего два матча, а уже столько сенсаций! А гол Коутиньо был красивый, спасибо, возьмите с полки пирожок!

"Европейцы нас все равно не различают"

Главной шуткой-минуткой дня на Чемпионате Мира стала тренировка сборной Южной Кореи перед завтрашним матчем со шведами. Тренер "воинов Тэджу" Син Тхэ Ен решил дать некоторым игрокам по четыре футболки с разными номерами, чтобы "разведчики" других сборных не смогли идентифицировать корейских футболистов. Мол, по лицам их все равно не различают. Особенно тех, кто не играет в Европе. Вот это подход, вот это новые технологии в тренерском ремесле. Чем-то все это напомнило мифы о сборной КНДР на Чемпионате Мира 1966 года. Тогда корейцев подозревали в том, что они в перерыве переодевают футболки на других игроков и выходят на второй тайм в совсем ином составе. Ну а заметить этого никто не мог, ибо тогда все азиаты были практически идентичны друг другу. Вот такая вот аналогия!

Ну и куда же без колоритных фанатов

Лучший игрок дня

Лучшим игроком четвертого игрового дня на Чемпионате Мира 2018 стал вингер сборной Мексики Ирвинг Лосано. Футболист поставил свой автограф в воротах Бундестим, принеся Мексике сенсационную победу. Кроме того, Лосано совершил 4 удачных обводки и 3 отбора. Фантастический матч!

Лучший гол дня

Все голы четвертого игрового дня получились на загляденье. Однако, лучшим, все же, является фантастический выстрел Филиппе Коутиньо на 20 минуте матча со Швейцарией.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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