Дневник чемпионата мира. День четырнадцатый: слезы Бундестима, перевоплощение "Росомахи", мощь Бразилии
Auf wiedersehen, mannschaft!
Очередной день мундиаля был отмечен пока что самой громкой сенсацией. Наверное, более громкой уже и не будет, ибо остальные топ-команды планеты успешно преодолели сито группового раунда. Итак, сборная Германии, теперь уже экс-чемпион мира, бесславно покидает главный футбольный турнир четырехлетия.
От былой мощи команды Йоахима Лёва не осталось и следа. С немцами не боялись играть соперники. У самих игроков Бундестима не получалось ровным счетом ничего. На поле не было лидера. В итоге констатируем справедливый итог на групповом этапе – два поражения и чудом выстраданная победа над Швецией равно четвертое место в квартете.
Выше чемпионов мира
Южная Корея, на победу которой букмекеры давали заоблачные цифры, взяла, да и одолела "немецкую машину" со счетом 2:0. Ничего не получилось у наставника Бундестим. Такие звезды, целая плеяда, итог – неутешительный, ужасный. Болельщики действующих чемпионов мира были просто в шоке после увиденного. Такого уровня команда еще не вылетала с этого турнира. И вот, сенсация случилась.
Казалось, Аргентина близка к провалу, но нет, Месси и компания вылезли, тогда как Германия – нет. "Воины Тэджу" отдали все и даже больше. Они знали, что Мексика уже с разгромным счетом проигрывает Швеции. Но до последнего боролись, верили в свою мечту. Мечта оказалась сильнее, пожалуй, даже самого Кубка. Азиатские парни справились с очень грозным соперником и навсегда вписали свои имена в историю футбола, завершив группу на 3-м месте и обойдя в таблице действующих чемпионов мира.
Перфоманс "Росомахи"
В целом же, развязка в квартете "F" получилась невероятной. Перед третьим туром Мексика находилась в самом удобном положении. Ей достаточно было сыграть вничью против шведов, чтобы занять первое место в группе. Однако команда Хуана Карлоса Осорио провалила заключительный матч в группе и была на грани вылета из турнира.
В первую очередь, стоит отметить блестящий перфоманс Швеции! Коллектив Янне Андерссона не демонстрирует футбол привлекательного качества. Зато шведы прекрасно организованны, и это помогло им добиться нужного результата. Они практически идеально сыграли в обороне, позволив создать сопернику минимум опасных моментов возле ворот Робина Ульсена.
Сами же "сине-жёлтые" образцово сыграли на контратаках, продемонстрировав отличную реализацию моментов. В дебюте второго тайма Людвиг Аугустинссон вывел Швецию вперёд. Чуть позже она закрепила добытый перевес в счёте благодаря точному удару с одиннадцатиметровой отметки в исполнении Андреаса Гранквиста. А примерно за четверть часа до конца основного времени ко всем бедам "ацтеков" добавился автогол Эдсона Альвареса, снявший все вопросы относительно исхода данного противостояния.
Мексика же сыграла на удивление неорганизованно. В первую очередь, у нее толком ничего не получилось в позиционном нападении. Коллектив Хуана Карлоса Осорио действовал очень примитивно и не ставил перед чужими защитниками сложных задач. В итоге, Швеция победила закономерно и выиграла группу F благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей! Судьба мексиканцев решалась в параллельном матче, где Германия сенсационно проиграла Южной Корее. Следовательно, "ацтеки" вышли в 1/8 финала со второго места в квартете "F".
По-бразильской системе
Квартет "Е" не преподнес больших сюрпризов, да и не закрутил какой-то интриги. Сразу было понятно, кто главный претендент на первое место, а кто поборется за вторую путевку. Единственное – игра бразильцев вызвала некоторые вопросы. Казалось, что для "Селесао" три матча группового раунда превратятся, пусть не в легкую, но разминку. А на деле получилось, что и со швейцарцами, и с Коста-Рикой, и с сербами пришлось повозиться. На одной ноге обыграть никого не удалось. Но первое место себе обеспечили, значит, задачу группового раунда выполнили.
Альпийская команда, выяснилось, лучше подготовилась к мундиалю, нежели представители Балкан. Владимир Петкович по косточкам разобрал игру своих соперников. И у Бразилии он нашел слабые места, и понял, на чем подловить Сербию, поэтому с Коста-Рикой можно было играть с меньшей затратой сил. Нежели команда Младена Крстаича, для которой все определилось во встрече со Швейцарией. Сербы тактически проиграли тот матч, и это аукнулось им не выходом в 1/8 финала. Вместе с Коста-Рикой, чьи планы были разрушены уже после самарской встречи с балканским коллективом.
Если же характеризовать противостояние Бразилии и Сербии. Многое стояло на кону, поэтому игра поначалу не баловала зрелищностью. К тому же бразильцы в дебюте потеряли из-за травмы Марсело. На экваторе тайма хороший момент упустил Неймар, а незадолго до перерыва команда Тите всё-таки вышла вперед. Шикарный заброс Коутиньо из глубины на ход Паулиньо, который не менее мастерски переиграл Стойковича в ближнем бою. Гол так и остался единственным, не оставив сербам выбора на второй тайм.
В дебюте Неймар запорол ещё одну контратаку, а дальше Сербия навалилась. Митровичне забил в пустые ворота, имелось ещё несколько потенциально острых атак, но не хватало конкретики в завершении. А бразильцы пересидели натиск и наказали на угловом. Миранда с Тиаго Силвой здорово сработали в штрафной, и Тиаго замкнул подачу Неймара от флажка.
На этом всё было кончено. Сербы сдулись, не особо веря в то, что забьют трижды. В концовке Неймар устроил хит-парад загубленных моментов – вполне мог оформлять хет-трик, но счёт так и не изменился. Впрочем, и двух мячей Бразилии вполне хватило для уверенного первого места в группе – швейцарцы сгоняли бодрую ничью с Коста-Рикой. А сербы остались третьими и едут домой.
Игрок дня
Голкипер сборной Южной Кореи Чо Хён У блестящей игрой в рамке помог своей команде преподнести главную сенсацию чемпионата и выбить из турнира действующего чемпиона мира.
Гол дня
В матче со сборной Сербией полузащитнику бразильцев Паулиньо удался техничный трюк. После того как Коутиньо отправил мяч вперед на расстояние с пол поля, Паулиньо мастерски воспользовался выходом один на один и перекинул мяч через голкипера.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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