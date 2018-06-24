Дневник чемпионата мира. День десятый: Бельгия снова по-крупному, Мексика без потерь и спаситель Кроос

В субботу, 23 июня, состоялся один из матчей второго тура в группе "G", а в квартете "F" откатали полную программу второго игрового дня. Интересно, что все три поединка завершились победой одной из команд. Особых неожиданностей не произошло. Успех праздновали те, кто и считался фаворитом встречи. Могли преподнести сюрприз шведы, но им не хватило какой-то минуты удержать ничью в матче с действующим чемпионом мира.

Не замечая соперника

Пока что сборная Бельгии идет настоящим катком по соперникам на чемпионате мира. Не зря команду Роберто Мартинеса причисляют к фаворитам турнира. С первых минут второго матча "красных дьяволов" на мундиале стало ясно, что с Тунисом больших проблем Бельгия не испытает. К 16-й минуте европейцы вели со счетом 2:0. Хотя умудрились вскоре пропустить один – для возрождения интриги, так сказать.

Но все равно ощущалось колоссальное превосходство в классе. Бельгия на сумасшедшей скорости разворачивала контратаки, и чуть ли не каждый выпад мог становиться голевым. Под безумным давлением оказывались ворота тунисцев. Причем Бельгия давила не контролем мяча, а своими очень быстрыми розыгрышами. Надо отдать должное тунисцам, которые не боялись идти в открытый бой с таким скоростным противником.

В начале второго тайма бельгийцы быстренько соорудили еще два мяча и начали уже готовиться к Англии. Мартинес давал отдыхать лидерам, а вышедшие на замену игроки в расслабленном режиме разрывали защиту Туниса. При этом упускали невероятное количество стопроцентных моментов, но все же забили еще. Хотя и пропустили. Итак, Бельгия пока смотрится приличнее всех из фаворитов. А сборную Туниса жалко, хотя боролась команда достойно.

Южная Корея едет домой

Одержав вторую победу на турнире, сборная Мексики еще на шаг приблизилась к выходу в 1/8 финала. Сегодня команда Хуана Карлоса Осорио взяла верх над Южной Кореей. Выиграли мексиканцы по делу. На протяжении большей части встречи они смотрелись интереснее и увереннее своего соперника. Открыли счет североамериканцы в середине первого тайма благодаря точному удару Карлоса Велы с одиннадцатиметровой отметки, назначенного за игру рукой Чан Хен Су в пределах штрафной площади. Должным образом среагировать на пропущенный мяч у корейцев не получилось. В атаке они действовали крайне примитивно, используя в основном забросы в направлении Сон Хын Мина. Изредка такая незатейливая тактика прокатывала, но опасных моментов возле ворот Очоа "синие самураи" создавали мало.

Во второй половине встречи им пришлось раскрываться, и игроки сборной Мексики не могли не воспользоваться данным обстоятельством. Они в своем фирменном стиле провели молниеносную контратаку, завершившуюся точным ударом Хавьера Эрнандеса. Поведя в счете с разницей в два мяча, коллектив Хуана Карлоса Осорио позволил себе в концовке расслабиться.

Уже в компенсированное арбитром время корейцы усилиями Сон Хын Мина сократили свое отставание до минимума, но совершить чудо и уйти от поражения представитель Азии не сумел. Сборная Южной Кореи вновь сыграла не лучшим образом и потерпела второе кряду поражение, которое, с высокой долей вероятности, ставит крест на ее перспективах выйти в плей-офф. Мексика же вновь порадовала своих многочисленных болельщиков. Только невероятное стечение обстоятельств может ей помешать на седьмом кряду мундиале добраться до 1/8 финала.

Ай да Кроос!

Фантастическое зрелище выдали Германия и Швеция на сочинском "Фиште", продержав зрителей в напряжении с первой и до последней секунды матча. Действующих чемпионов мира в этой встрече постигло много несчастий. Уже в первом тайме Йоахим Лёв провел вынужденную замену Руди на Гюндогана, а сразу после этой рокировки Тойвонен открыл счет. Увлеклись центральные защитники немецкой сборной подключениями в атаку, за что и поплатились.

После перерыва немцы отыгрались благодаря голу Ройса и затем долго наседали на ворота Ульсена, однако под занавес противостояния Боатенг получил второй "горчичник" и оставил свою команду в меньшинстве. В одной из атак шведы были близки к тому, чтобы оставить действующего чемпиона мира за бортом турнира, но Нойер сыграл безупречно.

А на последних секундах матча команда Йоахима Лёва проявила характер. За полминуты до окончания компенсированного арбитром времени Тони Кроос нанес роскошный удар после розыгрыша штрафного и принес Бундестим первые три очка на этом мундиале. Теперь немцы со шведами в равном положении, но в случае равенства баллов дружина Лёва будет иметь преимущество по результату личной встречи. Такая вот занимательная математика, а главное, что участники плей-офф из этой группы нам станут известны только после третьего тура. И ни на день раньше!

Игрок дня

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку не только забил сегодня два мяча в ворота сборной Туниса, но и догнал в реестре бомбардиров чемпионата Криштиану Роналду. Теперь у обоих по 4 мяча. Отмечаем, что Лукаку на чемпионате стреляет пока что исключительно дублями.

Гол дня

В этом вопросе второго мнения быть не может. Гол Тони Крооса после розыгрыша стандарта на последней минуте компенсированного времени не только получился невероятно красивым. Он еще и сохранил немцам шанс на продолжение борьбы, а также честь.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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