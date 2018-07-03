Дневник Чемпионата Мира. День девятнадцатый: новый рекорд Бразилии, камбек Бельгии и самый курьезный гол турнира

Неймар опять все решил

Матч между Бразилией и Мексикой должен был стать самым напряженным сегодня, но все получилось совсем не так, как хотелось. "Селесао" начали размеренно, но потом включились и прошлись катком по подопечным Осорио. Не помог ни Ирвинг Лосано, который пытался что-то сделать на своем фланге, но постоянно натыкался на защитников, ни Карлос Вела, чьи дальние удары сегодня абсолютно не работали.

А вот подопечные Тите сделали все по науке. То, что не получилось в первом тайме, сработало во втором. Быстрое давление в самом начале второй половины противостояния, Неймар отдает пас пяткой на Виллиана, вингер врывается в штрафную и делает прострел обратно на врывающегося Неймара. Тот не оплошал и вколотил мяч в пустые ворота. Простая и изящная комбинация сделала счет 1:0. Ну а в конце матча Бразилия воспользовалась давлением Мексики и убежала в контратаку. И снова все создал Неймар. Лидер "пентакампеонов" пробежался по левому флангу и, ворвавшись в штрафную, не стал жадничать и выкатил мяч прямо на пустые ворота, где Фирмино одним касанием переправил "снаряд" в сетку. Тотальное доминирование "селесао"!

По ходу матча можно было увидеть всю разницу между в классе между Бразилией и Мексикой. Все просто: "трехцветные" включились в начале первого тайма и не довели свое давление ни до чего толкового. Миранда и Силва ложились под мяч и не давали ему даже приблизится к Алиссону. В свою очередь, Бразилия включилась в начале второго тайма и довела свой гипернатиск до логического окончания – гола. В итоге, именно подопечные Тите пробились в четвертьфинал, а Мексика опять остановилась на стадии 1/8 финала – седьмой раз подряд! Вот это стабильность, которая, однако, вряд ли радует мексиканских фанатов. Ведь последний раз "трехцветные" проходили этот злополучный раунд еще на домашнем мундиале 1986 года. Тогда не повезло Болгарии: голы Мануэля Негрете и Рауля Сервина решили все. А спустя 32 года Вела, Чичарито, Лосано и другие снова не смогли решить ничего, кроме вопроса выхода из группы. А жаль! Первая победа над Германией давала очень хорошие надежды.

Невероятный рекорд бразильцев

Ну а пока сборная Бразилии методично выносила Мексику, она успела войти в историю футбола по еще одному показателю. Все дело в том, что сегодня "селесао" забили свой 228 гол на Чемпионатах Мира, опередив по этому показателю Германию. И это еще не конец, ведь турнир не закончен! Так что теперь Бразилия – самая результативная сборная в истории мундиалей. Неплохой рекорд, который продолжил серию вчерашних многочисленных достижений.

К Неймару готовы условно или как Бельгия чуть не вылетела от японцев

Ну а самый интересный матч игрового дня, несмотря на все прогнозы, начался именно в 21:00. Япония играла с бельгийцами и считалась явным аутсайдером. Доходило до того, что команду Акиро Нисино называли спарринг-партнером для Бельгии перед матчем с бразильцами. Но в итоге матч стал чуть ли не самым интересным на стадии 1/8 финала. По крайней мере, традицию результативности команды продолжили.

Сложно это осознать, но в данном матче произошло вот что: Бельгия катала мяч между тремя центральными защитниками и старалась найти момент для быстрой передачи, чтобы таким образом вкатать пару голешников и особо не напрягаться перед матчем с Бразилией.

Но такая тактика оказалась нерабочей, ведь "синие самураи" не стали вытворять то, что было в матче с поляками и показали себя очень организованной и физически сильной командой. И после того, как во втором тайме сначала Харагучи зряче пробил в дальний угол ворот Куртуа, а потом Инуи забил великолепный гол из-за пределов штрафной, "красные дьяволы" немного поджали хвосты и поняли, что нужно атаковать, иначе уже через полчаса нужно будет позаботится о покупке билетов на Брюссель.

Ключевым аспектом матча стали замены Роберто Мартинеса. После двух пропущенных голов на поле вышли Феллайни и Шадли, заменив пассивного Мертенса и Карраско. О последнем стоит сказать отдельно. Дело в том, что Карраско являлся латералем в данном матче и справлялся с этой ролью весьма плохо, ведь этот игрок атакующий и не может исполнять оборонительные функции в полном объеме. Именно это может стать ключевым фактором в противостоянии с Бразилией, если вдруг Мартинес не придумает что-то иное. Но это дело не сегодняшнего дня. А сегодня на поле вышли новые игроки и решили исход встречи. Феллайни сразу добавил остроты в атаке и через 9 минут после своей замены сравнял счет, сделав именно то, зачем его и выпустили – выиграл борьбу в воздухе и пробил головой. Ну а Шадли сразу добавил свежести атаке, а на последней минуте матча пробежал все поле и завершил стремительную контратаку. В итоге 3:2. Бельгия спаслась, но вопросов остается очень много.

"Красные дьяволы" показали, что они могут выстроить феноменальную атаку, использовать разные сочетания, а вот оборона… Тут уж проблемы существуют, Япония наглядно показала, что организованная команда способна проходить таких игроков, как Менье и Карраско, а ошибки центра поля – это дело времени. И тут уж не понятно, как парни Мартинеса собираются противостоять Неймару и компании. Там уж исполнители, как у Японии, только в квадрате. Попробуй их остановить.

"Как запороть все моменты и остаться топовым форвардом"

Именно такое название могла бы иметь автобиографическая книга Ромелу Лукаку по мотивам матча Бельгия – Япония. Все дело в том, что форвард имел шесть моментов для взятия ворот, но забил ноль голов. При этом, не использовать те сладкие булочки, которые ему подавали партнеры, было настоящим преступлением.

Как же так, Лукаку на две головы выше японцев, но при этом никак не мог нормально подставить голову, чтобы мяч залетел в сетку. Все бы ничего, но здесь вырисовывается глобальная проблема. Дело в том, что Лукаку даже на клубном уровне много забивает аутсайдерам, но теряется в матче с лидерами или на решающих стадиях турнира. И здесь история повторилась: голы в групповом этапе – это пожалуйста, а вот забить и протащить команду в четвертьфинал – тут уже проблема, которая у топового форварда возникать не должна.

Это все преамбула к матчу с Бразилией, ведь какая бы мощная атака у бельгийцев ни была, но, если провалится форвард, ничего хорошего ждать не нужно. А пока стоит констатировать, что выступление Лукаку одно из самых провальных сегодня.

Самый курьезный гол дня, а, возможно, и всего турнира

После розыгрыша углового на 69 минуте матча Бельгия – Япония, мяч полетал возле ворот "синих самураев" и отскочил к Яну Вертонгену, который находился на краю штрафной площади. Защитник недолго думал и вернул его обратно, мощно пробив головой. Да вернул так хорошо, что закинул за шиворот Кавасимы. А, между прочим, этот гол положил начало бельгийскому камбеку!

А вот и фанаты, которые поддерживали команды сегодня

Лучший игрок дня

Несмотря на отличное выступление Неймара и суперзамену Феллайни, лучшим футболистом игрового дня стал бразилец Виллиан. Вингер отметился голевой передачей, нанес два сверхопасных удара, сделал семь обводок (а Неймар – две), выиграл два верховых единоборства и совершил два отбора. Определенно самое полезное выступление дня. Портал WhoScored оценил действия бразильца в 9,3 балла.

Лучший гол дня

Да простит наш сайт Такаси Инуи, но лучший гол дня сегодня забил Насер Шадли. И пусть сам удар банальный и простой, но вы только оцените геометрию этой контратаки. Это что-то фантастическое! А каким же важным стал этот гол. Именно он подарил Бельгии путевку в четвертьфинал.

Напоследок, обновленная сетка турнира

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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