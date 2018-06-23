Дневник чемпионата мира. День девятый: тяжелые победы фаворитов, Нигерия оставляет Аргентину в игре

Продолжаются баталии на чемпионате мира по футболу, который проходит в России, сегодня свои матчи проводили сборные Нигерии, Исландии, Сербии, Швейцарии, Бразилии и Коста-Рики. Обошлось без сенсаций, но фаворитам было очень тяжело.

Этнические албанцы обыграли сборную Сербии

В сборной Швейцарии выходцев из других стран едва ли не больше, чем у Франции, при этом география более обширная. Мвого, Мубандж и Эмболо имеют камерунское происхождение, Родригес – испано-чилийское, Аканджи – нигерийское, Джуру – ивуарийское, Фернандеш – кабо-вердийское, Закария – конголезское, Дрмич – хорватское, Гавранович и Сеферович – боснийское, а Джемаили, Бехрами, Шакири и Джака – албанское.

Именно этнические албанцы составляют костяк сборной, центральная ось команды держится на четырех игроках, которые определяют игру Швейцарии. В первом тайме игры с Сербией, которая открыла счет в дебюте встречи, активно действовал Джемаили, но он не сумел реализовать свои возможности, сразу после перерыва после выстрела Шакири мяч попал в Коларова и отскочил в направлении Джаки, который в касание отправил игровой снаряд в правый угол.

Джердан Шакири продолжил нагнетать обстановку у ворот соперника, в середине тайма он проверил на прочность перекладину, а в конце встречи убежал один на один и забил победный гол. В этой встрече он вышел на поле в бутсах с флагом Косово, однако политического подтекста в этом никто не увидел. Болельщиков же на стадион с косоварской атрибутикой не пускали.

Нигерия дарит шанс сборной Аргентины

Вся Аргентина сегодня поддерживала сборную Нигерии в игре против Исландии. По турнирным раскладам победа исландцев фактически лишала аргентинцев шансов на плей-офф, успех же африканцев оставлял Месси и кампании неплохие возможности для продолжения борьбы. Нигерия провалила первый тайм, не нанеся ни одного удара по воротам Исландии, но после перерыва преобразилась. Ахмед Муса дважды поразил ворота соперника, хотя мог забить гораздо больше. "Викинги" действовали невнятно, хотя имели шанс отыграть один мяч в концовке, снова арбитр прибегнул при помощи повтора, назначив пенальти в ворота Нигерии, однако Гильфи Сигурдссон отправил мяч на трибуны.

В последнем туре немотивированная Хорватия сыграет с Исландией, "викингам" нужна только победа, причем выигрывать нужно как можно крупнее. Заочная борьба с исландцами будет у Аргентины, ей нужно победить крупнее. Нигерию же устроит победа с любым счетом, а при определенных раскладах подойдет и ничья.

Игра до последних секунд

В футболе необходимо всегда играть до финального свистка, не расслабляясь в концовке. На чемпионате мира в России голы на последних минутах, как и назначенные пенальти, уже вошли в тренд. Сегодня две команды вырвали победы на последних минутах. Швейцария проигрывала по ходу матча с Сербией, затем сравняла счёт, а в конце встречи Шакири убежал на ворота с центра поля и принес своей команде важнейшую победу.

Несколькими часами ранее Бразилия тщетно пыталась пробить вратаря Коста-Рики Кейлора Наваса, южноамериканцы применяли даже свои артистические способности, однако система VAR помогает уличить симулянтов. Неймар обхитрил Куюперса, который сначала назначил пенальти в ворота Коста-Рики, но затем арбитр посмотрел повтор и свое решение изменил. Если раньше с помощью VAR пенальти назначались, то это был первый случай на ЧМ, когда наказание было отменено. Тем не менее, бразильцы все же додавили своего соперника и сумели в компенсированное время забить сразу два мяча. Ранее голами на последних минутах отметились россияне (два против Саудовской Аравии), португальцы (против Испании), уругвайцы (против Египта), иранцы (им помог игрок сборной Марокко, отправивший мяч в свои ворота), англичане (против Туниса), а также хорваты (против Аргентины). В шести случаях из восьми голы в концовке имели решающее значение.

Игрок дня

Лучшим игроком дня стоит назвать Ахмеда Мусу, дубль которого принес Нигерии победу над Исландией.

Гол дня

Выстрел в касание из-за штрафной от Гранита Джаки – лучший гол сегодняшнего дня.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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