Дневник Чемпионата Мира. День двенадцатый: конец российской сказке, фэйлы Роналду и Салаха, царский отскок Испании и первые пары плей-офф

Двенадцатый день Чемпионата Мира определил первые пары 1/8 финала, показал настоящую силу сборной России и подарил фанатам зрелище, которое мы и называем "футбольной радостью".

Вот и сказочке конец, насладился – молодец

Да, случилось то, чего так не хотели все российские болельщики – команда-хозяйка Чемпионата Мира вышла на бой с первым серьезным соперником и сразу же "влетела" абсолютно всухую. Можно даже сказать еще больнее – абсолютно без шансов. Все не задалось еще в начале матча, когда Суарез невообразимым образом исполнил удар со штрафного, ну а дальше все пошло по накатанной.

Уругвай почувствовал запах крови и методично довел встречу до разгромной победы. При чем в руки южноамериканской команды шли буквально все козыря. Может, они не забили бы три гола, ведь Акинфеев играл вполне неплохо, но эпизоды все решили: сначала злополучный рикошет от Черышева, потом красная карточка Смольникова и игра была закончена. Еще в первом тайме!

Уже сейчас Россия показала, что пыл двух стартовых побед нужно немедленно погасить, ведь первый же серьезный соперник указал команде Черчесова на все слабые места и проверил ее перед плей-офф. Что тут скажешь… Экзамен провален! Три удара за матч, лишь один в створ, проигрыши по всем статистическим компонентам, кроме сейвов, да и визуально это воспринималось не очень. После яркой картинки матча с Саудовской Аравией эта сборная выглядела как Иран на фоне Испании. Уже сейчас становится очевидно, что если Россию в плей-офф не будут тянуть судьи, как это было с Кореей в 2002-ом, то дальше 1/8 она не пролезет. Не с такой игрой, увы!

Царский "отскок" Испании или почему такое Марокко не в плей-офф

Самым зрелищным и насыщенным матчем сегодняшнего игрового дня стала битва Испании и Марокко. Обе команды имели четкие цели: "красная фурия" хотела отстоять первое место в группе, а для "атласских львов" было важно громко стукнуть дверью на прощанье. И, что интересно, обе команды свою цель формально выполнили.

Глядя на игру нынешней сборной Марокко, невольно задаешься вопросом: а почему они не в плей-офф? Это же прекрасно! Команда Эрве Ренара действительно знает как играть в футбол, не сидит в обороне, умеет найти момент, а сегодня они даже забили. Да, большую часть моментов "атласских львов" можно списать на грубые ошибки испанской обороны, но это ни разу не умаляет заслуг африканских парней. Сначала Бутаиб подловил на потере, потом Эн-Несири нашел момент при стандарте. А если бы реализовали хоть немного моментов из двух предыдущих встреч, то Португалии и вовсе пришлось бы подвинуться немного и пропустить "львов" в 1/8 финала.

Но Испания есть Испания, и голы Иско и Аспаса не дали "красной фурии" вот так бездарно закончить турнир. Аспас уже в который раз оказывается героем нации и забивает итоговый гол своей сборной, который и решает исход встречи. Да еще и как лихо забил! Пяткой, в касание - красота! Стоит отметить, что "отскок" "красных" чуть не запорол арбитр, который углядел офсайд. А не было бы видеоповторов, и что тогда? В плей-офф прошли бы, конечно, но с каким скрипом. А так даже первое место в группе отвоевали, пока Португалия в параллельном матче спонсировала местные аптеки, в которые бежали болельщики с просьбами продать им валидол.

Неудачи суперзвезд: как Роналду и Салах победы упустили

Пыл Криштиану Роналду немного приутих именно в тот момент, когда он не забил пенальти Ирану. Да, его хет-трик Испании и победный гол в ворота Марокко помнят все, но вот сегодня суперзвезда "особенных" не смогла принести своей команде победу.

Начиналось все довольно неплохо. Куарежма на 45 минуте ударил так, что у всех просто челюсти отвисли, а потом настало Его время. На 53 минуте Ронни заработал пенальти, пошел бить, но пульнул так бездарно, что вратарь с легкостью забрал "кожаного" в руки. Это взятие ворот могло решать исход матча, ведь после 2:0 Иран бы уже не встал. Но получилось так, что на 90 минуте Португалия привезла себе шальной пенальти и Карим Ансарифард показал Роналду как нужно ударить так, чтобы голкипер, даже угадав направление удара, никак не смог достать игровой снаряд. Дальше больше – "персидские леопарды" и вовсе могли победить, но Мехди Тареми на последних секундах матча не подстроился под мяч и пробил мимо. Если бы он забил и отправил Роналду и компанию домой, то на родине ему бы точно установили памятник где-то неподалеку от центра Тегерана.

Вторая суперзвезда, которая выходила сегодня на российские поля – Мохаммед Салах – голом отличилась, но победу своей сборной тоже запорола. Все шло себе вполне неплохо: на 23 минуте вингер "Ливерпуля" забил красивый гол и в воздухе запахло победой Египта. Но вот что было дальше! Уже через три минуты Салах снова вышел на свидание с голкипером и будто бы не знал, как бы покруче забить. Он долго подбирал ногу, до последнего сближался с голкипером аравийцев и в итоге исполнил непонятный черпачок, который полетел мимо ворот. Это что?

После счета 2:0 Саудовская Аравия уже не встала бы. Но а так "зеленые" перехватили инициативу, до 90 минуты забили 2 гола и добыли свою первую победу на мундиалях в ХХІ веке. Достижение не позволило им выйти из группы, но третье место и престиж в итоге остался у них.

Первые пары 1/8 финала

Поскольку групповой турнир в двух группах уже завершился, определились две пары команд, которые сойдутся между собой в плей-офф. Уругвай легко отобрал у России первое место и сразится с Португалией, которая свой триумф в квартете упустила лишь на последних минутах сегодняшнего игрового дня. А Испания, которая в последнюю секунду заскочила на первое место группы "В", как раз и станет соперником России в 1/8 финала.

The road to the #WorldCupFinal begins to take shape...



SAT: #URUPOR 21:00 (Moscow time)

SUN: #ESPRUS 17:00 (Moscow time)