Дневник Чемпионата Мира. День одиннадцатый: феерия Кейна, первый гол Панамы и безнадежная Польша

Одиннадцатый игровой день на Чемпионате Мира подарил зрителям немало эмоций и много чего определил в дальнейшей турнирной борьбе в группах "G" и "H". Обо всем самом интересном читайте ниже.

Голевой урожай от Харри Кейна

В первых двух матчах мундиаля Харри Кейн показал, что он может быть настоящим лидером и голеадором сборной Англии. То ли капитанская повязка на него так повлияла, то ли команда "трех львов" стала заметно сильнее, но нынешний Кейн и Кейн двухлетней давности на Евро-2016 – это два совершенно разных человека. Можно, конечно, списать все это на силу соперников, мол, Панама и Тунис – это ни разу не уровень, а также покричать, что два гола были забиты с пенальти.

Но против статистики не попрешь: за свои 2 матча на мундиале 2018 Харри забил столько же, сколько Лионель Месси настрелял за все свои Чемпионаты Мира. А их-то у него было аж четыре. Плюс ко всему, в гонке бомбардиров на нынешнем турнире лидирует ни разу не Криштиану Роналду, а именно английский форвард. Посмотрим, что будет дальше, а пока мы живем сегодняшним днем, то и констатируем, что сегодня Кейн доказывает свой класс. В конце концов, не каждый игрок реализует пенальти так, как это сделал он.

А вот третий гол Харри Кейна получился и вовсе очень интересным. Лофтус-Чик бил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в пятку Кейну, улизнул от вратаря и оказался в сетке. Ну и как тут не восхитится. Если форвард умеет забивать голы, то удача будет ему сопутствовать.

Первый гол Панамы на Чемпионатах Мира

Несмотря на то, что Англия обыграла Панаму со счетом 6:1 и, таким образом, стала командой, которая поставила рекорд забитых голов в одном матче на этом Чемпионате Мира, в Панаме сегодня праздник. Не такой радостный, как хотелось, но тоже ничего. Сегодняшнее достижение значило для них больше, чем победа для их соперников. Команда из маленькой страны на юге Северной Америки забила свой первый гол на Чемпионатах Мира. Было бы особо символично, если бы это сделал их колоритный капитан Роман Торрес, но нет. Дебютный гол "канальщиков" на мундиалях на счету Фелиппе Балоя, который на 78 минуте матча, при счете 6:0, откликнулся на прострел со стандарта и в подкате затолкал мяч в сетку ворот Пикфорда.

Что тут скажешь: география расширяется. Вслед за дебютным голом Исландии последовал выстрел Панамы. Такие истории могут быть непонятны нам, ведь мы всегда ждем от главных сборных СНГ – России и Украины – достойных выступлений и перестрелок с грандами. А кому-то и выход на Чемпионат Мира – это официальный национальный праздник.

"Когда ближайший рейс на Варшаву?"

Именно с такими словами игроки и тренера сборной Польши должны выходить со стадиона в Казани. "Белые орлы" разгромно проиграли Колумбии 3:0 и покинули турнир. Сборная Навалки стала первой из четырех команд самой ровной группы на турнире, которая может паковать чемоданы домой. А ведь поначалу все считали, что первыми этим делом займутся японцы, а они там еще и фавориты на выход в плей-офф.

Эх, а припоминаете, как все расхваливали одно из лучших поколений в польской истории и как восхищались голевому чутью Роберта Левандовски? А итог? Два поражения с общим счетом 1:5, ни одного гола в исполнении Левандовского и довольно средненький уровень футбола, в особенности в сегодняшнем матче против латиноамериканцев.

Хотя, стоит еще и похвалить Колумбию. Команда Пекерманна доказала, что поражение в первом туре от Японии было случайностью, сопровождаемой кучей дополнительных факторов вроде красной карточки. Ну а что: Фалькао, Хамес и Куадрадо отличились результативными действиями, и теперь они на коне, а сборная Польши наоборот – под конем. Теперь даже интересно, что этой Колумбии смогут противопоставить мощные африканцы из Сенегала.

Все как в 2002-ом году!

Сегодняшний день также запомнился красивой ничьей в Екатеринбурге. Япония и Сенегал пытались перестрелять друг друга, но не получилось – 2:2. И если взглянуть на Сенегал, то сейчас очень уж напрашивается аналогия с их первым мундиалем в 2002 году.

Посудите сами: в первом матче они выиграли действующих чемпионов мира – Францию. В 2018 году им противостояла всего лишь Польша, но (а) это европейская сборная и (б) она считалась одним из фаворитов группы. Во втором туре группового турнира 2002-го года была ничья, как и сейчас. Только теперь играть пришлось с японцами, а тогда под ногу "львов Теранги" попали датчане. Что там по третьему туру? В 2002 году тоже была ничья – с Уругваем (3:3). Спустя 16 лет в соперниках Сенегала будет команда из той же конфедерации – Колумбия, и, может, мы уже знаем исход этой встречи? Ничья в следующем туре позволит подопечным Алуи Сиссе набрать 5 очков и занять второе место в группе. Конечно, сенегальцы хотят большего, но вот же символически будет, если история повторится. Если помните, в 2002 году "львы" чуть было не дошли до полуфинала.

Но стоит отдать должное и японцам. "Синие самураи" показали, что способны не просто "помахаться" с равными соперниками, а еще и отбирать у них очки. На минуточку, в сегодняшнем матче представители страны восходящего солнца дважды отыгрывались. А в последнем туре у них Польша, которая уже пакует чемоданы на Варшаву. Ну что, выйдут из группы?

Ну и куда же без фанатов, которые поддерживали команды сегодня

Лучший игрок дня

После долгих размышлений о важнейших результативных передачах Хамеса, сайт Soccernews все таки отдал предпочтению Харри Кейну. Форвард английской сборной отличился хет-триком в ворота Панамы и вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров нынешнего Чемпионата Мира.

Лучший гол дня

Безусловно, лучшим взятием ворот сегодняшнего игрового дня стал выстрел из-за пределов штрафной в исполнении английского полузащитника Джесси Лингарда на 36 минуте матча со сборной Панамы. Игрок "Манчестер Юнайтед" здорово обыгрался в стеночку со Стерлингом и послал "кожаный снаряд" точно в дальнюю девятку ворот "канальщиков".

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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