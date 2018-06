Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Пятнадцатый игровой день на Чемпионате Мира завершил групповой этап, подарил зрителям много скуки, смешные моменты и напрочь поиздевался на понятием "фейр-плей".

Как японцы поиздевались над фейр-плей

Группа "Н" стала не просто предметом обсуждения и споров, а еще и поменяла футбольную историю. Может, не в таком глобальном плане, как это могли бы сделать новое правило офсайда или увеличение футбольный ворот, но вещи, которые еще недавно были абстрактными, обрели вполне конкретную форму. С этого дня Япония – первая в истории команда, которая прошла в следующий раунд мундиаля по правилу фейр-плей. В свою очередь, Сенегал – первая в истории команда, которая по этому же правилу вылетела. Вот такая она футбольная судьба.

Все дело в том, что при равенстве таких дополнительных показателей, как разница мячей, количество забитых голов и статистика личных встреч, победитель определяется по принципу фейр-плей. Иными словами, кто заработал меньше желтых и красных карточек в течении групповой стадии, тот и прошел дальше. Вот и не повезло Сенегалу, ведь сборная Алиу Сиссе заработала на 3 "горчичника" больше, чем представители страны восходящего солнца.

Интересно, почему в правило фейр-плей не включают такой показатель, как "перекатывание мяча между собой в центре поля в последние 10 минут матча"? Вот это было бы действительно честно. Да, можно сколько угодно говорить о тактике, и о том, что Япония рисковала, играя так, а значит – все честно, но послушайте: кому нужен такой футбол? И зачем команде, которая так играет, проходить в плей-офф? Футбол – это же игра для зрителей! Вот кому интересно смотреть на перекаты мяча и на то, как Польша за этим всем просто наблюдает? Вся эта ситуация чем-то напомнила недавний матч Франции и Дании, когда, даже при полной турнирной свободе, сборные катали игровой между собой и заставляли зрителей зевать и жалеть о потраченных деньгах. О аналогии с "хихонским позором" пока стоит умолчать, ведь там ситуация была и вовсе патовая.

Но что же с самим матчем? Поляки немного пошумели на прощание и обыграли Японию со счетом 1:0. Единственный гол на свой счет записал Ян Беднарек. Но это, конечно, "белым орлам" ни капли не помогло. Почетное последнее место им было обеспечено еще после первого тура, но хотя бы заработали "победу престижа". Ну а "синие самураи" остались вторые и ожидают на Бельгию в 1/8 финала. Там-то покатать мяч точно не получится.

Страшный сон Африки

В параллельном матче группы "Н" вполне себе мощный Сенегал не смог ничего противопоставить Колумбии и был бит 1:0. Хотя сам матч тоже получился так себе. Команды создали 3 момента на двоих, один из которых даже завершился голом: Йерри Мина хорошо подключился к атаке во время стандарта и под конец встречи затолкал мяч в сетку. Ожиданий было много, а вот зрелища вообще никакого.

О интереснейшем правиле фейр-плей было сказано ранее, но это не все, чем сегодня отметились парни Алиу Сиссе. Дело в том, что "львы Теранги" были последней африканской командой, которая перед последним туром сохраняла шансы на выход в плей-офф, но по несчастливому случаю тоже вылетела. Таким образом, в 1/8 финала мундиаля 2018 представителей КАФ не будет. И это худший результат конфедерации за последние 36 лет. Да, последний раз Африка не имела своих представителей в плей-офф Чемпионата Мира еще в 1982 году (Тогда Алжир и Камерун не смогли выйти с группы). Через 4 года начало традиции попадание в когорту 16 сильнейших команд мира положила сборная Марокко, еще позднее ее поддержал Камерун и пошло-поехало. Кстати, ту же Колумбию в 1990 году из 1/8 выбили именно африканцы.

Ну а в России мы представителей КАФ в 1/8 финала не увидим. Сенегал, Марокко, Тунис, Египет и Нигерия отправляются домой. Ну а Колумбия отправляется на Англию, вот это противостояние получится!

Игра в поддавки

В квартете "G" Бельгия и Англия решали, кто же из них заберет себе первое место. И стартовые составы команд в этом плане вводили в некие размышления: неужели никому из них это первое место не нужно. Стремление дать отдохнуть лидерам весьма понятно, но есть же турнирная борьба. Такое решение обеих тренеров можно объяснить еще одним весьма фантастическим вариантом. До матча между собой Англия и Бельгия еще не играли с "топами". Может быть, сегодня они просто решили не показывать всю свою мощь, чтобы быть настоящими загадками для своих будущих соперников?

Как бы там ни было, даже при таких обстоятельствах Бельгия оказалась сильнее. Единственный гол Янузая позволил команде Роберто Мартинеса набрать стопроцентные 9 очков в квартете и занять итоговое первое место. Именно этот матч и определил все пары 1/8 финала, которая стартует уже послезавтра.

Легендарная встреча в Саранске

Эпичность матча Туниса и Панамы обсуждали еще задолго до начала Чемпионата Мира. Мол, на кой, извините, хрен Саранску нужен ничего не решающий матч между одними из худших команд турнира, да еще и в последнем туре? Но в итоге все получилось очень даже неплохо. На стадион пришло 37 168 человек (хотя, полным его совсем не назовешь), которые увидели 3 гола, а не перекатывание мяча в центре поля. Да, Япония?

Панама уехала домой с двумя забитыми голами. Во втором туре отличились в воротах Англии, а сегодня вели в счете в матче с Тунисом. Но голы Бен-Юссефа и Хазри не дали экзотической сборной из Северной Америки получить свои первые в истории очки на мундиале. Ну а команда Маалуна едет домой аж с тремя баллами, что на два очка лучше, чем в 2006 году. Тогда потягаться удалось только с Саудовской Аравией, а Испания и Украина оказались "орлам Карфагена" не по зубам.

Определились все пары 1/8 финала

Да, групповой этап ушел в историю и сейчас мы имеем возможность взглянуть на полную картину грядущего плей-офф.

В графу "очевидные матчи" стоит отнести разве что противостояние Бельгии и Японии. Сюрпризы мы уже видели на этом мундиале, да и знаем, что Бельгия может выдать не очень сильный матч в плей-офф, Евро-2016 и противостояние с Уэльсом – лучшие тому доказательство. Но все же японцы выглядят явными аутсайдерами.

А вот супербитв будет в достатке. Начнем прямо сразу с Португалии и Уругвая, где Роналду покажет свою атакующую мощь на фоне Кавани и Суареса, а дальше уже все как по заказу. Особенно стоит отметить бой Франции и Аргентины. Либо Гризманн и Погба, либо Месси и Агуеро вылетят уже в 1/8 финала. Даже несмотря на проблемы Аргентины, бой будет жаркий. Готовьте попкорн, скоро все начнется.

Праздновать, как Батшуайи

Если вы когда-либо решите отпраздновать гол так, чтобы это запомнили все, берите пример с Миши Батшуайи. За секунду он сделал сразу две вещи: показал свои снайперские способности и повеселил весь мир. Как бы на радостях сотрясение мозга не заработать!

Michy Batshuayi highlight of the whole #WorldCup #ENGBEL pic.twitter.com/5kOsdrEVKs