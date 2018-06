Дневник Чемпионата Мира. День пятый: крупная победа Бельгии, VAR снова в деле, а Кейн наконец-то феерит за сборную

Пятый день мундиаля в России отошел в историю, а с ним туда же отошли и следующие события:

VAR решил исход матча

Сегодняшний матч между сборными Швеции и Кореи запомнился не только абсолютным попустительство Маркуса Берга, который решил не забить с нескольких метров, а и еще и тем, что исход этой встречи абсолютно на 100% решил эпизод с видеоповтором. На 63 минуте сальвадорский судья Агуилар решил прибегнуть к помощи системы VAR, чтобы решить, нарушал ли корейский защитник правила в своей штрафной. Здесь новейшие методы тренировок с заменой номера на спине не помогут! Гол Гранквиста с пенальти стал единственным и, формально, решил исход встречи. Все сразу вспомнят о таком же эпизоде в матче Франция – Австралия, однако спешим сообщить, что эти два моменты разнятся. Тогда гол стал далеко не единственным во встречи, а сейчас это именно так. Ну и какие были бы расклады в группе, если бы видеоповторы не были внедрены на этом Чемпионате Мира? Вот теперь и подумайте о их важности в современном футболе!

Первый блин комом

Первый матч Панамы на Чемпионатах мира закончился не очень приятно для подопечных Эрнана Гомеса. Конечно, такой исход можно списать на Бельгию, Де Брюйне, Лукаку, Мертенса и множество других факторов, которые помешали сборной с такой экзотической страны провести свой первый матч на мундиалях немного достойней. Хотя, 2 удара в створ – это, наверное, вполне неплохо для поединка с одним из фаворитов турнира. В любом случае, первый гол на мундиале не забили, первую победу не одержали. А Бельгия еще раз доказала, что забивать она умеет. И пусть победа над дебютантом – это не сверх какое достижение, но все-же она добавляет статуса. Да и какая разница, с кем они играли. Главное, что Бельгия – первый гранд, который разгромно победил на этом Чемпионате Мира.

Бенефис Харри Кейна

До последних минут матча с Тунисом Англия рисковала опять опозорится на Чемпионатах Мира. На прошлом мундиале команда решила не обыграть Коста-Рику и бездарно покинула турнир еще после трех сыгранных матчей. А в поединке против "орлов Карфагена" хвост английского корабля безнадежно горел до первой компенсированной минуты. И когда судно уже потихоньку начинало тонуть, пришел добрый мастер Харри Кейн и снова все "разрулил". По крайней мере, теперь про Кейна никто не скажет злого слова, как это было после Евро-2016. Благодаря его дублю Англия зарабатывает 3 очка и уже одной ногой направляется в плей-офф. Теперь только осталось не придумать себе проблем с Панамой. Ну а финальные разборки с Бельгией за первое место – это уже отдельная история, которую стоит рассматривать отдельно. Но если англичане решат запороть столько "моментов", сколько было бездарно утеряно сегодня, то никакое первое место им не светит. Да, Джесси Лингард?

Пока все играют, Россия готовится

Уже завтра сборной России предстоит сыграть второй матч группового этапа против Египта. Сегодня состоялась одна из последних тренировок перед решающей встречей. Стоит сказать, что, несмотря на разгромный счет в первом туре, игра России выглядит весьма средненько. 20 потерь при атаке? Такое себе достижение. Каждая потеря – это перспективная контратака. А теперь представьте, если Салах получит возможность провести 20 быстрых атак. Остается надеется, что Черчесов обратил внимание на эти цифры.

Лучший игрок дня

Лучшим игроком сегодняшнего дня стоит признать английского нападающего Харри Кейна, который реализовал 2 момента и спас победу своей сборной в матче против Туниса.

Лучший гол дня

Здесь даже без сомнений! Лучший гол игрового дня – выстрел бельгийского вингера Дриса Мертенса в матче против Панамы. Это взятие ворот, безусловно, будет претендентом на звание лучшего гола турнира.

