Дневник чемпионата мира. День седьмой: Раз – Роналду, два – Суарес, три – Коста. Ла лига – рулит!
Все три матча среды, 20 июня, на чемпионате мира завершились с одинаковым счетом – 1:0. Победителями встреч в Москве, Ростове и Казани вышли сборные Португалии, Уругвая и Испании – команды, входящие в десятку фаворитов мундиаля. Что любопытно, решающие мячи в сегодняшних поединках забивали исключительно представители Ла Лиги, а точнее грандов чемпионата Испании – Криштиану Роналду ("Реал"), Луис Суарес ("Барселона") и Диего Коста ("Атлетико").
Кто остановит Роналду?
Сборная Марокко – самая невезучая команда чемпионата мира-2018, а Криштиану Роналду – самый забивной игрок этого мундиаля. Именно такой вывод можно сделать после матча «атласских львов» и португальцев. Африканцы в этой встрече сделали гораздо больше для победы, но вновь, как и по итогам поединка с Ираном, покинули поле с опущенными головами.
Возможно, всё пошло бы по-другому, не пропусти команда Эрве Ренара уже на 4-й минуте. Роналду забил очередной гол на турнире, вывел еврокампеонов вперёд, а всё оставшееся время наблюдал за невнятной игрой партнёров да изредка безуспешно пытался отличиться со штрафного.
К капитану португальцев претензий у тренерского штаба, наверное, нет. К вратарю, Рую Патрисиу, тем более. Голкипер совершил несколько умопомрачительных сэйвов и тем самым спас свою команду от неблагоприятного исхода, коим стала бы ничья. Но даже его мастерство не помогло бы португальцам, если бы не чудовищная невезучесть марокканцев. Один Бенатиа трижды промахивался с выгоднейших позиций. Били по воротам соперника и другие футболисты африканской дружины, но мяч упорно не хотел идти в цель.
Уругвай – выигрывает, Россия – в плей-офф!
И второй матч сборная Уругвая провела в столь же тягучем, экономном стиле, завершив его минимальной победой. На этот раз исход встречи решился значительно раньше – ещё на экваторе первого тайма второй голкипер саудовцев промахнулся на выходе при подаче углового, и Луис Суарес отправил мяч в пустые ворота с линии вратарской. После этого команда Оскара Табареса организованно играла по счету, не особенно стремясь развить своё преимущество. Моментов южноамериканцы создали совсем немного, практически ничего не позволив создать при этом и у своих.
Вторая победа гарантировала Уругваю выход в плей-офф, параллельно отправив Саудовскую Аравию и домой. Также этот результат официально помог сборной России досрочно выйти в 1/8 финала. Именно с ней в последнем туре южноамериканцы разыграют первое место.
Минимальные натужные победы не должны вводить в заблуждение – Уругвай не раскрыл и половины своего потенциала, затрачивая ровно столько усилий, сколько требуется. Пробить эту железобетонную стену практически невозможно, а за промахи уругвайцы наказывают беспощадно.
Рикошет на три очка
Все-таки не такого тяжелого похода для Испании ожидали эксперты и болельщики перед стартом чемпионата мира. Казалось, что самым сложным оппонентом для испанцев станет Португалия, а остальных чемпионы мира 2010 года разделают без труда. Но с Ираном пришлось повозиться. Азиаты очень здорово и надежно защищались большую часть матча, выстроив игру на контратаках. Поначалу они в атаке почти не отмечались, но и сопернику ничего, по сути, не позволяли создать. Испанцы возились с мячом много, приближались к штрафной противника, однако не так опасно, как хотелось бы им. Иран же редко контратаковал и порой был опасен.
После перерыва только Испания прибавила в резкости, что возымело эффект. В нескольких эпизодах удалось вскружить голову иранцам, а в одном из них – забить курьезный мяч. Защитник иранцев Резаян, пытаясь смахнуть мяч с ноги Диего Косты, угодил в колено нападающему мадридского "Атлетико" и мяч юркнул в ворота.
После этого и Иран активизировался, показав, что тоже может играть в давление, в агрессию. Даже создал голевые моменты, но мог пропустить и еще. Возможно, счет закономерный, но Иран оставил положительное впечатление. Это играющая разумная команда, с которой Португалии придется несладко.
Лучший игрок
Лучшим игроком дня можно смело назвать нападающего сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" не только в четвертый раз отметился на мундиале, но и провел победный гол для своей сборной, который может стать решающим в борьбе за выход команды в плей-офф. К слову, Роналду пока что единственный игрок сборной Португалии, который забивает на чемпионате мира.
Лучший гол
Из трех голов дня, лучший было выбрать не сложно. Диего Коста, по большому счету, поучаствовал в забитом мяче, приложив минимум усилий. Луис Суарес воспользовался ошибкой голкипера сборной Саудовской Аравии на выходе. А вот Криштиану Роналду действительно забил трудовой и очень красивый гол!
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Аргентина
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0