Дневник чемпионата мира. День семнадцатый: Великолепный Мбаппе, Месси и Роналду едут домой, "Матадор" – герой Уругвая!

В субботу, 30 июня, матчами в Казани и Сочи стартовала стадия плей-офф чемпионата мира в России. В первых играх на вылет можно было лицезреть европейско-южноамериканскую дуэль, которая закончилась ничьей. Из представителей Старого Света мундиаль покинула сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду. Из пяти заокеанских команд первой паковать чемоданы отправилась сборная Лионеля Месси – Аргентина. Матчи объединило то, что у них были свои герои, которые практически в одиночку переиграли соперников.

Несбыточная мечта Месси

Главная мечта одного из величайших игроков в истории футбола – аргентинца Лионеля Месси – выиграть чемпионат мира останется несбыточной еще как минимум четыре года. Лучший бомбардир сборной попрощался с российским мундиалем уже на стадии 1/8 финала. Аргентина выглядела на чемпионате откровенно слабой командой, даже в сравнении с той, которая четыре года назад дошла до финала бразильского турнира.

И, Месси, как это ни странно, был подстать своей сборной, не показав на чемпионате ровным счетом ничего. В качестве статистики Лео оставил след на мундиале в виде одного мяча. Когда пройдет следующий чемпионат мира, Месси стукнет 35! Но другого шанса у аргентинца просто не будет. Если Лионель не расстанется со своей главной мечтой, ему обязательно нужно ехать в Катар в 2022 году.

Восхождение звезды Мбаппе

Сборную Аргентины в 1/8 финала уничтожил 19-летний французский футболист по фамилии Мбаппе. На нем фолили, нарушали правила, за ним не успевали мировые звезды. Но Килиан просто выжигал землю, удивил мир, уничтожил соперника. Два гола и один заработанный пенальти – что еще нужно, чтобы взошла футбольная звезда на небосклоне?

Понятно, что теперь Мбаппе застолбил за собой место в основе. Впрочем, после таких вспышек может наступить опустошение моральное, но, надо надеяться, с этим парнем такого не произойдет, и он не будет звездой одного матча. ПСЖ теперь нужно постараться, чтобы удержать Мбаппе в своем составе. А тренерскому штабу сборной Уругвая впору искать противоядие для Килиана. Теперь Франция сильна и опасна уже не только Гризманном.

Раз Кавани, два Кавани

Наверное, двух мнений быть не может: когда говорят сборная Уругвая – подразумевают Луис Суарес. Однако есть в составе "чарруа" футболист, который может сделать игру одним ударом, а если очень нужно – и двумя. Героем матча 1/8 финала между сборными Португалии и Уругвая стал Эдинсон Кавани, который, как и Мбаппе, играет в нападении французского ПСЖ.

Два точных удара уругвайца отправили действующего чемпиона Европы домой. Теперь на счету Эдинсона три забитых мяча на мундиале и по этому показателю он лучший в своей сборной. К слову, поединок против европейцев Кавани не доиграл, уйдя с поля сильно хромая. Будем надеяться, что к поединку с Францией "Матадор" будет в полном порядке и мы увидим великолепную дуэль парижских звезд Мбаппе – Кавани.

Где Роналду, где?

Вслед за одним лучшим футболистом планеты последнего десятилетия, отправился домой и другой лучший футболист планеты. Криштиану Роналду больше не сыграет на российском мундиале. Форвард и капитан сборной Португалии блестяще начинал чемпионат мира, сделав хет-трик в матче против команды Испании. Отметился Роналду победным голом и в ворота сборной Марокко.

Но продолжения не последовало. В игре со сборной Ирана Криштиану был в тени, а сегодня и вовсе ничего не показал на поле. Главная заслуга в этом принадлежит многоопытному защитнику сборной Уругвая Диего Годину, который не позволил Роналду нанести ни одного опасного удара. Ну а кроме 7-го номера в составе команды Фернанду Сантуша на этом турнире забивать особо некому. Поэтому сборная Португалии и Криштиану Роналду заслуженно покидают турнир.

Россия и Испания – без потерь

Накануне матча 1/8 финала против команды Испании, сборная России провела открытую тренировку на своей базе в Новогорске. Под руководством Станислава Черчесова работали все 23 футболиста, травмированных в составе нет. Испанцы также подходят к поединку без потерь, а это значит, что обе команды выйдут на поле в сильнейшем сочетании игроков. Отметим, что нынешние наставники сборных Черчесов и Йерро встречались однажды в качестве игроков московского "Спартака" и мадридского "Реала" в рамках еврокубка. Победа была за россиянином, а точнее – за спартаковцами. Как будет на этот раз?

Лучший игрок

Килиан Мбаппе громко заявил о себе в матче 1/8 финала между сборными Франции и Аргентины. Из четырех голов "трехцветных" он забил два, а еще заработал пенальти, с которого Гризманн открыл счет. Нет сомнения, что нападающий ПСЖ и сборной Франции достоин звания героя дня.

Лучший гол

В первый день стадии плей-офф было забито 10 голов, половина из которых вполне можно было номинировать на звание "лучший". Но один из них стоит особняком. Кроме того, что он великолепен, этот мяч имел еще и переломный момент. На 57-й минуте матча Франция – Аргентина европейцы горели со счетом 1:2, но продолжали атаковать на ворота "альбиселесте". В одной из атак Эрнандес открылся на левом фланге, получил разрезающий пас из глубины поля и прострелил вдоль линии штрафной. На правом краю совершенно один оказался защитник немецкого "Штутгарта" Бенжамен Павар, который в одно касание просто фантастическим ударом закрутил мяч в дальнюю девятку. Франция, таким образом, сравняла счет, получив психологическую уверенность, и впоследствии дожала аргентинцев. А фамилию Павар теперь знает каждый уважающий себя француз.

Александр Никитин | http://soccernews.ru