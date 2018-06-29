Дневник чемпионата мира. День шестнадцатый: Головин в символической сборной, Яйцепад для корейцев, Менди не сыграет с Аргентиной

Пятница, 29 июня, стал первым днем на мундиале, в котором не было сыграно ни одного матча. Тем не менее, интересные новости продолжают приходить из таборов команд, которых на чемпионате мира осталось уже вдвое меньше – шестнадцать, а также из околофутбольных кругов. Наиболее интересные события за день – вашему вниманию.

Болельщики из России и Испании сыграют на Красной площади

1 июля в Москве на территории Парка футбола на Красной площади состоится товарищеский матч между болельщиками из России и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 12.30 по местному времени. Основная задача грядущего матча, который пройдет при поддержке Российского футбольного союза, Посольства Испании в России, "Фан-Посольства России" и организации "Футбольные болельщики Европы" (Football Supporters Europe) – развитие и укрепление дружеских и спортивных отношений между двумя странами. Мероприятие пройдет в рамках международного проекта "Фан-посольства на Чемпионате мира FIFA 2018". Более 20 лет "Фан-посольства" оказывают всестороннюю помощь поклонникам футбола, отправляющимся на матчи национальных сборных во время крупных международных турниров и действуют по принципу "болельщики – для болельщиков".

Сборные Франции и Аргентины не будут тренироваться

на "Казань-Арене" перед матчем 1/8 финала

Сборные Франции и Аргентины не будут проводить предматчевые тренировки на "Казань-Арене", на которой в субботу состоится их очная встреча в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу. СМИ уточняют, что сборная Аргентины предпочла провести предматчевую тренировку на своей базе в Московской области. Что касается французской команды, то она уже проводила предматчевую тренировку на групповом этапе, накануне встречи с австралийцами. Поскольку каждой из команд дается право только раз потренироваться на арене, на этот раз французы проведут занятие на стадионе "Центральный".

Головин – в символической сборной группового этапа по версии WhoScored

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Александр Головин попал в символическую сборную группового этапа чемпионата мира 2018 года по версии WhoScored. 22-летний россиянин получил от издания среднюю оценку 8.3.

Также в символическую сборную по версии футбольного интернет-портала попали: вратарь – Чо Хён У (Южная Корея), защитники – Микаэль Лустиг (Швеция), Йерри Мина (Колумбия), Хосе Хименес (Уругвай), Иван Стринич (Хорватия), полузащитники – Кевин Триппьер (Англия), Коутиньо (Бразилия), Неймар (Бразилия), нападающие – Гарри Кейн (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия).

На первом этапе – без допинг скандалов

Все допинг-пробы, взятые у футболистов во время группового этапа чемпионата мира 2018 в России оказались отрицательными. Об этом сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. По словам представителя организации, было проведено более 2700 тестов, каждый игрок тестировался по крайней мере один раз, и не было ни одного нарушения антидопинговых рекомендаций.

Отметим, что недавно Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) опубликовало заявление, в котором опровергает информацию саудовского интернет-издания "Sada", ранее опубликовавшего статью с заголовком "Германское телевидение: российская команда принимала допинг во время матча с зелеными".

Корейцы попали под яйцепад

Сегодня, 29 июня, сборная Южной Кореи вернулась домой после завершения участия на чемпионате мира по футболу в России. Команда Син Тхэ Ёна, набрав три очка, финишировала третьей в группе F. Главным достижением сборной на мировом первенстве стала сенсационная победа над Германией – экс-чемпионом мира, в матче третьего тура со счетом 2:0. Некоторые болельщики в аэропорту подарили игрокам цветы, но другие остались недовольны выступлением команды на чемпионате мира в России и забросали ее яйцами.

Менди не сыграет с Аргентиной

Левый защитник сборной Франции Бенжамен Менди из-за травмы не поможет команде в матче 1/8 финала чемпионата мира с Аргентиной. Об этом сообщил главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам. По словам наставника, у Менди небольшая мышечная проблема, поэтому он вне игры на встречу с "альбиселесте".

Отметим, что на проходящем мундиале Менди провел один матч, отыграв чуть меньше одного тайма в игре с Данией (0:0). Основным левым защитником сборной Франции на турнире является Лукас Эрнандес.

В Бразилии – рекорд на телевидении

Матч заключительного тура чемпионата мира по футболу в группе "Е" между сборными Бразилии и Сербии установил рекорд по числу зрителей за последние 12 лет на бразильском телеканале Globo. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). На протяжении всей встречи игру в среднем смотрело 59,09 млн. человек на крупнейшем бразильском телеканале – это лучший показатель для игр чемпионата мира с 2006 года, когда турнир проходил в Германии. Несмотря на то, что матч проходил в середине недели и начинался в разгар рабочего дня в (15:00 по местному времени), его посмотрело 29,19% населения страны. Отмечается, что за предыдущей встречей бразильцев на мировом первенстве с командой Коста-Рики (2:0) в среднем наблюдало 55,87 млн. человек.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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