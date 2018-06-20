Дневник чемпионата мира. День шестой: Россия находится в шаге от плей-офф и очередные сенсации мундиаля

Сегодня завершился первый тур группового этапа чемпионата мира, как и в предыдущие дни не обошлось без сенсационных результатов, также в Санкт-Петербурге состоялся матч между сборной России и Египта, который подарил повод для радости для российских болельщиков.

Сборная России в одном шаге от исторического выхода в плей-офф ЧМ

В новейшей истории россияне никогда не выходили из группы на мировых первенствах. В 1994 году они выиграли только у Камеруна и заняли третье место, в 1998 не прошла стыки, в 2002 году победила в стартовой игре Тунис, а затем проиграла Японии и Бельгии, опять заняв третье место. Два следующих мундиаля пропустили, после чего неудачно выступили на ЧМ в Бразилии, набрав в группе только два очка (ничьи с Южной Кореей и Алжиром). Соперники всякий раз были проходимыми, команды из Африки и Азии обыгрывать можно, да и Бельгия не была грандом мирового футбола. Однако россияне всякий раз спотыкались. На домашнем первенстве удалось прервать неприятную тенденцию, после разгрома Саудовской Аравии решающим матчем стал поединок против Египта. В первом тайме сборные действовали достаточно инертно, однако во второй половине команда Черчесова забила сразу три гола, египтяне же ответили только голом Салаха с пенальти.

Ранее только сборная Франции стартовала на домашнем ЧМ с двух побед и разницей мячей +7, у других принимающих команд статистика хуже. Также россияне впервые с 1966 года сумели выиграть первые две встречи на мундиале. Этот результат фактически гарантирует выход в 1/8 финала. Лишь невероятные расклады могут все изменить и оставить Россию за бортом турнира. Для этого нужна победа Саудовской Аравии над Уругваем, а затем разгромный выигрыш Саудовской Аравии над Египтом и такое же крупное поражение сборной России в игре с Уругваем. В первую очередь при равенстве очков берется в расчет разница мячей, а не личные встречи, именно поэтому формально Россия в плей-офф может выйти только завтра.

Первая африканская победа на ЧМ-2018

Представители африканского континента не часто радуют своих болельщиков победами на ЧМ. В 2002 году выстрелил Сенегал, вышедший на своем дебютном чемпионате мира в четвертьфинал, где уступил Турции только в дополнительное время. Затем знамя лидерства на континенте подхватила команда Ганы, которая в 2006 году единственная вышла из группы, а в 2010 дошла до 1/4 финала. На 120 минуте матча с Уругваем при счете 2:2 Суарес выбил мяч рукой из пустых ворот, арбитр уругвайца удалил и назначил одиннадцатиметровый, однако Асамоа Гьян пробил выше ворот. В серии пенальти точнее оказались уругвайцы. В 2014 году сразу две команды Нигерия и Алжир вышли из группы, но уже в 1/8 финала уступили своим соперникам и покинули турнир.

В России африканцы стартовали неудачно, Египет проиграл Уругваю, затем команда Марокко уступила Ирану, причем обе сборные пропустили на последних минутах. Сборная Туниса продолжила традицию, пропустив на последней минуте решающий гол от Англии. Также Нигерия уступила команде Хорватии. Выиграть удалось лишь сборной Сенегала, которой в соперники досталась Польша. Европейцы действовали достаточно инертно в атаке, а вот африканцам удалось забить благодаря автоголу, а затем и ошибке вратаря. Поляки забили один гол в ответ, но на большее их не хватило.

Одно из самых быстрых удалений в истории ЧМ

Удаление колумбийца Карлоса Санчеса на третьей минуте матча с Японией стало одним из самых быстрых в истории мировых первенств, быстрее удалялся только парагваец Батисте в матче ЧМ-1986 года Уругвай – Шотландия. Шотландцы численным перевесом не воспользовались, матч завершился 0:0. Японцам же дали пробить пенальти, Кагава соперника не простил. У Колумбии даже в меньшинстве было несколько возможностей в первом тайме, в итоге они сравняли счет после выстрела со штрафного, однако во второй половине игры японцы были острее и закономерно забили второй гол, который и стал победным.

Лучший игрок

Лучшим игроком стал полузащитник сборной России Денис Черышев, который забил гол в ворота Египта, который в итоге стал победным.

Лучший гол

Сегодня было забито не так много красивых голов, выделить можно разве что удар со штрафного от Колумбийца Кинтеро.

Вячеслав Горбачев | soccernews.ru