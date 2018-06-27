Дневник чемпионата мира. День тринадцатый: спасение Аргентины, историческая победа Перу, первые нули на мундиале
Завершается групповой этап ЧМ-2018, сегодня еще две сборные сумели выйти в 1/8 финала, для одних этот выход происходил в сонном режиме, другим же пришлось приложить максимум усилий.
Первая нулевая ничья на ЧМ
Сборная Франции после двух туров забронировала себе путевку в 1/8 финала, датчанам же достаточно было сыграть вничью, чтобы точно отцепить Австралию. В итоге Дания и Франция выдали скучнейший матч, который завершился 0:0. Зрители после финального свистка освистали игроков обеих команд, а Аркадий Дворкович заявил, что такой футбол нам не нужен.
Действительно в последнем туре нередко случаются матчи, когда команды негласно договариваются и играют вничью. Их устраивает раздел очков, рисковать никто не хочет. Иногда одну из команд устраивает и поражение с определенным счетом. Многим известен матч, который назван "Хихонский позор" - это поединок ЧМ-1982 между Австрией и ФРГ. Австрийцев устраивало поражение с минимальным счётом, немцам нужна была победа, в итоге матч завершился 1:0 в пользу ФРГ, обе команды после забитого гола просто катали мяч. Этот результат оставил за бортом турнира Алжир, обе команды прошли дальше.
Сама сборная Дании также уже была замешана в негласном сговоре. На Евро-2004 две скандинавские команды Дания и Швеция должны были сыграть вничью с достаточно редким счетом 2:2, чтобы вместе пройти дальше и оставить на третьем месте Италию. Обе команды принялись за дело, когда же нужный счет был установлен, просто подождали финального свистка и вместе отпраздновали выход в плей-офф.
Первая победа Перу на ЧМ за последние 40 лет
Перуанцы в матче престижа не оставили шансов Австралии, лишив их шансов на плей-офф. Многочисленные перуанские болельщики, заполнившие стадион "Фишт", стали свидетелями яркой игры своей команды, которая забила два мяча в ворота соперника. До этого матча последний успех команды был датирован 11 июня 1978 года, когда хет-трик легенды перуанского футбола Теофилио Кубильяса помог "инкам" разгромить Иран.
Сборная Аргентины вымучивает победу над Нигерией и проползает в плей-офф
Аргентинцам необходимо было побеждать команду Нигерии в последнем туре, чтобы продолжить борьбу на ЧМ, перед игрой сборную сотрясал скандал за скандалом. Агуэро был выведен из основы из ща конфликта с тренерским штабом, сам тренер Сампаоли также получил порцию критики. Появилась информация, что группа игроков поставила ультиматум руководству и сама выбрала состав на игру с Нигерией. Сегодня на поле появились 5 новых игроков. Вратарь Армани и вовсе дебютировал за сборную в 31 год. Также по сравнению с игрой с Хорватией произошли следующие замены: Игуаин вышел вместо Агуэро, Ди Мария – вместо Месы, а Банега и Рохо – вместо Акуньи и Сальвио.
В первом тайме Аргентина смотрелась неплохо, забила гол, но уже во втором тайме болезнь вернулась, за первые 30 минут второго тайма аргентинцы не могли нанести ни одного удара, к тому же пропустив с пенальти. Лишь на навал на последних минутах позволил Аргентине вырвать победу, но уже в следующем матче Месси и компании предстоит сыграть с Францией. Это будет яркая вывеска, остается надеяться, что качество футбола будет соответствующим.
Игрок дня
Игроком дня стал хорват Милан Бадель, на его счету гол в ворота Исландии и голевая передача на Перишича. Его результативные действия помогли Хорватии победить, а Аргентине выйти в 1/8 финала.
Гол дня
Удар в касание от перуанца Андре Каррильо – лучший гол дня.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
Не пропустите! Нигерия – Аргентина – 1:2 (обзор)
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|М
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|3
|6
|3
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|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
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|5
|3
|Перу
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|3
|4
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|Группа D
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|О
|1
|Хорватия
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|2
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|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Бельгия
|2
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|4
|Панама
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
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