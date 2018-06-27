Дневник чемпионата мира. День тринадцатый: спасение Аргентины, историческая победа Перу, первые нули на мундиале

Завершается групповой этап ЧМ-2018, сегодня еще две сборные сумели выйти в 1/8 финала, для одних этот выход происходил в сонном режиме, другим же пришлось приложить максимум усилий.

Первая нулевая ничья на ЧМ

Сборная Франции после двух туров забронировала себе путевку в 1/8 финала, датчанам же достаточно было сыграть вничью, чтобы точно отцепить Австралию. В итоге Дания и Франция выдали скучнейший матч, который завершился 0:0. Зрители после финального свистка освистали игроков обеих команд, а Аркадий Дворкович заявил, что такой футбол нам не нужен.

Действительно в последнем туре нередко случаются матчи, когда команды негласно договариваются и играют вничью. Их устраивает раздел очков, рисковать никто не хочет. Иногда одну из команд устраивает и поражение с определенным счетом. Многим известен матч, который назван "Хихонский позор" - это поединок ЧМ-1982 между Австрией и ФРГ. Австрийцев устраивало поражение с минимальным счётом, немцам нужна была победа, в итоге матч завершился 1:0 в пользу ФРГ, обе команды после забитого гола просто катали мяч. Этот результат оставил за бортом турнира Алжир, обе команды прошли дальше.

Сама сборная Дании также уже была замешана в негласном сговоре. На Евро-2004 две скандинавские команды Дания и Швеция должны были сыграть вничью с достаточно редким счетом 2:2, чтобы вместе пройти дальше и оставить на третьем месте Италию. Обе команды принялись за дело, когда же нужный счет был установлен, просто подождали финального свистка и вместе отпраздновали выход в плей-офф.

Первая победа Перу на ЧМ за последние 40 лет

Перуанцы в матче престижа не оставили шансов Австралии, лишив их шансов на плей-офф. Многочисленные перуанские болельщики, заполнившие стадион "Фишт", стали свидетелями яркой игры своей команды, которая забила два мяча в ворота соперника. До этого матча последний успех команды был датирован 11 июня 1978 года, когда хет-трик легенды перуанского футбола Теофилио Кубильяса помог "инкам" разгромить Иран.

Сборная Аргентины вымучивает победу над Нигерией и проползает в плей-офф

Аргентинцам необходимо было побеждать команду Нигерии в последнем туре, чтобы продолжить борьбу на ЧМ, перед игрой сборную сотрясал скандал за скандалом. Агуэро был выведен из основы из ща конфликта с тренерским штабом, сам тренер Сампаоли также получил порцию критики. Появилась информация, что группа игроков поставила ультиматум руководству и сама выбрала состав на игру с Нигерией. Сегодня на поле появились 5 новых игроков. Вратарь Армани и вовсе дебютировал за сборную в 31 год. Также по сравнению с игрой с Хорватией произошли следующие замены: Игуаин вышел вместо Агуэро, Ди Мария – вместо Месы, а Банега и Рохо – вместо Акуньи и Сальвио.

В первом тайме Аргентина смотрелась неплохо, забила гол, но уже во втором тайме болезнь вернулась, за первые 30 минут второго тайма аргентинцы не могли нанести ни одного удара, к тому же пропустив с пенальти. Лишь на навал на последних минутах позволил Аргентине вырвать победу, но уже в следующем матче Месси и компании предстоит сыграть с Францией. Это будет яркая вывеска, остается надеяться, что качество футбола будет соответствующим.

Игрок дня

Игроком дня стал хорват Милан Бадель, на его счету гол в ворота Исландии и голевая передача на Перишича. Его результативные действия помогли Хорватии победить, а Аргентине выйти в 1/8 финала.

Гол дня

Удар в касание от перуанца Андре Каррильо – лучший гол дня.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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