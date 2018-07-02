Дневник Чемпионата Мира. День восемнадцатый: феерия вратарей, Россия в четвертьфинале, еще один "топ" вне турнира и четвертая замена

Восемнадцатый день Чемпионата Мира стал знаменательным из-за того, что сборная России впервые в своей истории прошла в четвертьфинал Чемпионата Мира. Но и кроме этого сегодня было достаточно событий, которые сделали день ярким и, в некотором роде, даже переписали историю футбола.

Чудеса Акинфеева, которые втащили Россию в четвертьфинал

Конечно, главным матчем восемнадцатого игрового дня на Чемпионате Мира стала битва Испании и России – один из фаворитов мундиаля против команды-хозяйки турнира. Для Испании этот факт был, конечно же, не в плюс, ведь "красная фурия" еще никогда не проходила хозяев Чемпионата Мира. Не удалось и в этот раз.

Хотя начало мачта было из рук вон плохим. Уже на 12 минуте Сергей Игнашевич отправил мяч в свои ворота и на мгновение заставил подумать об обреченности ситуации, ведь все знают, что Испания может забрать себе мяч и потом у его уже не отнимешь. В конце концов так и получилось, ведь "красная фурия" владела игровым снарядом 74% времени, кроме того, отдала 1137 передач ‒ абсолютный рекорд турнира. В свою очередь, Россия сыграла в пас только 285 раз. Но свой момент "бело-красные" нашли. На 40 минуте Пике сыграл рукой в собственной штрафной и арбитр указал на точку. Дзюба увидел мяч, разогнался и вогнал его прямо в сетку – 1:1.

Если говорить по горячим следам, победу России во многом обеспечили два фактора: (а) выбранная Черчесовым система игры 5-3-2, за счет которой соперники не раз нивелировали сильные стороны "фурии" (вспомнить хотя бы Евро-2016 и матч против Италии), и (б) невероятная игра Акинфеева. Именно последнее стало настоящим откровением. Игорь смог оформить 7 сейвов в течении игры, а потом еще и вытащил два пенальти от Коке и Аспаса. Кажется, сегодня Акинфеев ответил всем тем, кто списал его со счетов еще после первого тура прошлого Чемпионата Мира и того злополучного фэйла в матче с Кореей. Но сегодня была написана совсем другая история. Чудеса Игоря Акинфеева подкрепили точность его партнера и отправили Россию в первый для себя четвертьфинал мундиаля. Украинские фанаты негодуют, ведь теперь их сборная не самая крутая на постсоветском пространстве. Ее достижение двенадцатилетней давности было повторено!

Кроме всего прочего, матч России и Испании открыл счет дополнительным таймам и сериям пенальти на этом турнире. Пока непонятно сколько всего их будет, но первые уже ушли в историю.

Исторический гол Дзюбы

На 41 минуте матча Россия - Испания форвард Артем Дзюба забил гол в ворота "красной фурии" и не просто сравнял счет в противостоянии, а и вписал свое имя в зал славы. Дело в том, что Дзюба стал автором первого в истории сборной России гола в плей-офф Чемпионатов Мира.

Возможно, через 50 лет этот факт будут помнить немногие, но сейчас Дзюба является настоящим героем нации: первым, после Акинфеева. Да и плевать, что взятие ворот было следствием пенальти. Голы не пахнут, да и не каждый пробил бы так уверенно, как это сделал Артем.

Антирекорд Игнашевича

Надо сказать, что в сегодняшнем матче Россия – Испания произошло достаточно событий из разряда "впервые". Но один из рекордов дня является явно не радужным. Дело в том, что Сергей Игнашевич стал самым возрастным игроком, когда-либо забивавшем гол в собственные ворота на Чемпионатах Мира. Российский центральный защитник отличился автоголом на 12 минуте матча с "красной фурией". По состоянию на тот самый момент, ему было 38 лет и 352 дня.

Таким образом, Игнашевич побил рекорд голкипера из Гондураса Ноэля Вальядареса, который отличился автоголом, когда ему было 37 лет и 43 дня. Это случилось 15 июня 2014 года, когда сборная Гондураса уступила Франции со счетом 3:0.

Роналду – не забил, Месси – не забил, Модрич – тоже не забил. Да и ладно!

Во втором матче игрового дня определялся соперник России по четвертьфиналу – мечи скрестили сборные Дании и Хорватии. "Шашечные" были явным фаворитом на бумаге, но сама встреча опровергла это утверждение. О многих важных моментах противостояния уже было сказано в обзоре, но стоит отметить вот что: матч исторический! Да-да, еще никогда в истории Чемпионатов Мира две разные команды не забивали голы в первые 270 секунд матча. Ну а здесь это получилось. Сначала Йоргенсен на первой минуте затолкал мяч в сетку Субашича после вбрасывания аута, а через две минуты Манджукич забил самый курьезный гол дня и сравнял счет.

В дальнейшем матч не радовал опасными моментами, вплоть до 115 минуты матча. Пересмотрите суперпас Модрича, который разрезал всю оборону и вывел Ребича на свидание с голкипером. Это же классика жанра! Дальнейшая история вполне понятна: Ребич обвел голкипера, бежал перед пустыми воротами, но ударить не успел, ведь его грубо сбил Йоргенсен. Важный момент – красной карточки не было, ведь двойное наказание в футбол отменили! Гораздо важнее в этой ситуации то, что Модрич подошел к игровому снаряду и пробил настолько бездарно, что Шмейхель не просто отбил пенальти, а намертво забрал мяч. Таким образом, хорват попал в компанию великих: Месси на этом мундиале не забил после выстрела с точки, Роналду – тоже.

Но вот в отличии от сборных, где правят эти великие футболисты, Хорватия на турнире осталась. В серии пенальти она все-таки перебила датчан: Субашич совершил аж три сейва, а вот Шмейхель-младший только два (но в целом получилось три). Вы можете вспомнить матч Чемпионата Мира, где вратари отбили по 3 пенальти?! Фантастическая игра! Но кто-то должен был вылететь, и датчане оказались менее удачными. Таким образом, именно Хорватия сыграет со сборной России в 1/4 финала. И еще один важный момент: а Эриксен пенальти-то не забил. Все об этом забыли, но в нужный момент лидер не смог помочь своей команде. Сейчас это, конечно, не важно, но после его промаха появилась чувство, что именно Дания дрогнет в самый неподходящий момент. Так и случилось!

Первая четвертая замена в истории Чемпионатов Мира

Именно сегодня случилось событие, которое в перспективе может изменить историю футбола – впервые на мундиалях была задействована четвертая замена. На 97 минуте матча Россия – Испания Станислав Черчесов решил заменить Далера Кузяева на Александра Ерохина.

Дело в том, что новые правила игры разрешают использовать четвертую замену в дополнительных таймах. Так что поздравляем Ерохина! Он стал частью великой истории Чемпионатов Мира.

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Лучший игрок дня

Лучшим игроком восемнадцатого игрового дня Чемпионата Мира стал голкипер сборной России Игорь Акинфеев, который сдержал практически все атаки испанцев, совершил семь сейвов, а потом еще и дважды отбил удары с одиннадцатиметровой отметки, тем самым протащив свою команду в 1/4 финала домашнего мундиаля. Портал WhoScored оценил действия Акинфеева в 8,9 балла.

Лучший гол дня

Самый красивый и, наверное, самый курьезный гол дня забил форвард сборной Хорватии Марио Манджукич на 4 минуте противостояния с Данией. Только посмотрите на этот эпизод полностью: от первого паса до последнего удара. Великолепно получилось!

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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