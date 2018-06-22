Дневник Чемпионата Мира. День восьмой: Франция и Хорватия – in, Перу – out, а Аргентина на грани пропасти

Восьмой день Чемпионата Мира в России не обделил болельщиков и подарил им массу эмоций: для кого-то они были приятными, а для некоторых - не очень. Ну а нейтральные зрители просто наслаждались первым днем новой недели на мундиале 2018!

Почерк лидеров

В первом матче игрового дня Дания сразилась с Австралией и имела неплохой шанс досрочно выйти из группы и отправить "соккеруз" домой. И все карты были именно на руках датчан. Уже в дебюте встречи лидер "алых" Кристиан Эриксен прекрасно пробил с лета и открыл счет. Но австралийцы смогли отыграться, ведь в их составе есть Йединак, который умеет реализовывать пенальти. Да, все свои голы на Чемпионате Мира Австралия забила именно с пенальти. С игры "соккеруз" свои шансы пока реализовать не могут, а пора бы, ведь в последнем матче Австралии играть против Перу и на одних пенальти эту развеселую сборную не обыграешь. Там лидерские качества капитана могут и не помочь. Ну а "пулемет" Эриксена вполне пригодится Дании в матче против Франции. Сегодня сборная Перу показала, что такая тактика может работать. Нужно лишь попадать!

Крах Аргентины

То, что сотворили сегодня Месси и компания – настоящий ужас для всей аргентинской нации и повод для хорватской радости. Даже страшно представить сколько ликера будет выпито сегодня в Загребе. Начало тотальному разносу южноамериканцев положил еще Ребич, который воспользовался ошибкой Кавальеро и с лета вогнал мяч под перекладину. Но, конечно, квинтэссенцией всей сегодняшней игры стал последний гол "шашечных", когда представители Балканского полуострова раскатывали мяч возле пустых ворот и все не могли решить, кто же занесет его в сетку. В итоге, Ракитич взял инициативу на себя и третий раз огорчил Марадонну, который следил за всем этим кошмаром с трибуны стадиона "Нижний Новгород". Все бы ничего, но теперь Аргентина очень сильно рискует не выйти из группы. А если Исландия завтра победит Нигерию, то команда Месси покинет мундиаль уже по окончании 90 минуты того матча. Ну и как тут не страдать? Последний шанс Месси на чемпионство в главном мировом футбольном трофее медленно уплывает, а где-то в другом уголке России сейчас тихо смеется Криштиану Роналду. Он-то знает, что будет означать провал Аргентины на мировом кворуме. А Хорватия, между прочим, уже в плей-офф.

Мбаппе похоронил Перу

Сегодня определилась еще одна сборная, которая вслед за арабскими Марокко, Египтом и Саудовской Аравией официально покинет Чемпионат Мира уже после третьего тура. Сборная Перу играла достаточно неплохо! В матче с датчанами команда создала массу хороших моментов, но реализация не то, что хромала, а была какой-то одноногой. Да и с французами "инки" хорошенько порезвились. Шансы были, а голов – нет. Единственный гол в матче на счету вингера "трехцветных" Киллиана Мбаппе, который поставил на Перу жирный и окончательный крест. И как-то все это упустили, но Франция стала третьей командой, которая точно сыграет в 1/8 финала. А Перу – как Марокко: играла хорошо – результата нет!

Весь день команды поддерживали очень колоритные фанаты

Лучший игрок дня

Лучшим игроком сегодняшнего игрового дня стал полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич, который не только отправил мяч в сетку ворот сборной Аргентины, но еще и совершил 3 удачных попытки дриблинга, 4 отбора и выиграл 2 верховых единоборства. Ну и как не вспомнить его фантастический удар со штрафного, после которого мяч попал в крестовину. Портал Whoscored оценил старания хорвата в 9,1 балла

Лучший гол дня

Сегодня зрители увидели как минимум два невероятно красивых гола, однако, лучшим из них стал выстрел Луки Модрича на 80 минуте матча против Аргентины, который не только получился великолепным, а и отправил сборную Сампаоли в нокдаун, с которого Месси и компания так и не выбрались.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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