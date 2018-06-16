Дневник Чемпионата Мира, день второй: хет-трик Роналду, несчастье Бухаддуза, именины в запасе

Второй игровой день чемпионата мира 2018 предоставил возможность оценить уровень соперников сборной России по группе, персонально порадоваться за некоторых звезд, в частности – за Криштиану Роналду, и сопереживать первому на мундиале автору гола в свои ворота, который самострелом поставил свою сборную в труднейшее турнирное положение.

С Днем рождения, Салах!

Итак, в пятницу, 15 июня, на чемпионате мира состоялось сразу три матча. Игры прошли в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Сочи. Небольшой скандальности общему рисунку дня добавила недостаточная посещаемость матча сборных Египта и Уругвая на "Екатеринбург-Арене", где рассчитанные на 33 тысячи зрителей трибуны стадиона оказались заполненными только на 27. В других же играх с посещением все было получше.

Лидеру атак сборной Египта Мохаммеду Салаху исполнилось сегодня 26 лет. Несмотря на это, в стартовой игре своей команды на чемпионате мира Салах так и не появился, наблюдая за матчем с лавки запасных. Не удивительно, что команда Египта ничего не смогла поделать в атаке без Мохаммеда, позволив сборной Уругвая выйти "сухой" из воды. В свою очередь южноамериканцы своей цели добились, несмотря на то, что игра у лидера их атак Луиса Суареса откровенно не шла. На 89-й минуте единственный гол в матче забил Хосе Хименес. Благодаря этому мячу команда Уругвая наконец-то смогла начать Чемпионат мира с победы. Последний раз им это удавалось сделать 48 лет назад – на ЧМ-1970 в Мексике.

Несчастье Бухаддуза

Уже второй день чемпионата мира был отмечен дебютным автоголом на турнире. Его автором стал 20-летний нападающий сборной Марокко Азиз Бухаддуз, который вышел на замену на 77-й минуте. После розыгрыша иранцами стандарта Азиз срезал мяч в собственные ворота. Самое печальное, что к этому моменту шла пятая компенсированная к матчу минута. То есть, времени отыграться у марроканцев фактически не было.

Сама же игра между сборными Марокко и Ирана запомнилась хорошими скоростями, которые продемонстрировали команды. А также рядом неиспользованных моментов с обеих сторон. Не считая автогола, у иранцев был по сути один единственный шанс забить, когда нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун не смог реализовать выход на один.

Король Роналду

Завершал игровой день поединок в Сочи, где встречались сборные, которые претендуют на место в призерах. В одном из центральных матчей группового этапа сборная Португалии играла против Испании. Этот матч был отмечен пока что самым быстрым голом на турнире. Его автором стал португалец Криштиану Роналду, который сам и заработал пенальти на 4-й минуте и сам его реализовал. Таким образом, нападающий сборной Португалии, открыв счет в матче с командой Испании, стал пятым игроком в истории футбола, забивавшим на четырёх чемпионатах мира. Такое же достижение покорилось немцам Уве Зеелеру и Мирославу Клозе, а также бразильцам Пеле и Роналдо. 33 года и 131 день исполнилось сегодня Криштиану — это самый "пожилой" хет-трик в истории чемпионатов мира.

В стартовом для себя поединке группы "В" Испания и Португалия разошлись с миром, позволив Ирану таким образом возглавить турнирную таблицу. Впрочем, уже во втором туре все может стать ясно по этому квартету. Фавориты взяли по очку в очном противостоянии. А вот то, что Марокко или же Иран не смогут составить конкуренцию двум грандам в группе, вполне вероятно.

Готовимся к Египту

Сборная России провела в Новогорске восстановительную тренировку, призванную восстановить футболистов после сокрушительной победы над Саудовской Аравией. На занятие в пятницу вышли все 23 футболиста, которые попали в заявку команды на чемпионате мира. Вышел даже Алан Дзагоев, который в матче против саудовцев получил серьезную травму задней поверхности бедра и выбыл, по неподтвержденной информации, как минимум на 10 дней. У защитника Юрия Жиркова был диагностирован небольшой ушиб голени, два дня примерно опытный футболист будет заниматься по индивидуальной программе.

Игрок дня

Главным героем второго дня стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который отметился хет-триком, а он в свою очередь спас команду от поражения в матче с Испанией

Гол дня

Лучшим голом дня стал третий мяч Криштиану Роналду в матче против Испании, забитый со штрафного на 88 минуте и принесший португальцам ничью

Александр Никитин | http://soccernews.ru