Дневник Чемпионата Мира: лучший старт хозяев за 84 года, первая травма и эмоции вип-персон

Вот и стартовал Чемпионат Мира 2018 в России. 14 июня зрители увидели всего 1 матч, однако это не помешало первому игровому дню стать насыщенным на события.

Средний палец от Робби Уильямса и другие эпизоды церемонии открытия

Церемония открытия Чемпионов Мира – одна из главных событий дня, ведь именно она дает ощущение праздника и того, что мы наконец-то можем с головой в него погрузиться. Получасовое веселье в "Лужниках" запомнилось выходом на поле легендарного бразильца Роналдо и выступлением президента России Владимира Путина.

Но гланым фэйлом церемонии открытия стал средний палец Робби Уильямса, который тот показал прямо в камеру во время своего выступления. Общественность так и не смогла определить кому был адресован самый длинный палец человеческой руки: России, футболу или всему миру? Или, может, он просто палец перепутал?

Лучший старт хозяев мундиаля за последние 84 года

Программу Чемпионата Мира открывал матч в "Лужниках", в котором сборная России неожиданно уверенно победила Саудовскую Аравию. Выигрыш не просто пришелся ко двору российской сборной и дал надежду на будущие свершение, а и записал команду Черчесова в список рекордсменов. Да, победа 5:0 стала не просто разгромной! Это был лучший старт хозяев мундиаля за последние 82 года. Лучше начинали только итальянцы, которые в далеком 1934 году обыграли США со счетом 7:1.

Феерия Головина

Вот уж кто действительно феерил в стартовом матче турнира, так это полузащитник сборной России Александр Головин. Футболист ЦСКА отдал две голевые передачи и отметился отличным ударом со штрафного на последних минутах встречи. Вот уж кто точно выиграет от этого стартового безумства, так это московские армейцы, ведь после мундиаля ценник на Головина точно подскочит. Вопрос только в том, насколько сильно. Сейчас – 16 млн. Через несколько игр – 20-30 млн? Один гол Уругваю и будет даже больше!

Первая травма на турнире

Конечно, матч не обошелся без повреждений, которые в дальнейшем могут серьезно повлиять на игру определенных команд и ход всего турнира. Первым, кому не посчастливилось досрочно уйти с поля на этом мундиале, стал полузащитник сборной России Алан Дзагоев. На 24 минуте игрок московских армейцев выбегал в контратаку и дернул заднюю поверхность бедра. По информации Сергея Прядкина – президента Российской футбольной Премьер-лиги – на восстановление Дзагоева уйдет одна-две недели. Таким образом, Алан точно не сыграет с Египтом 19 июня и рискует пропустить ключевой матч с Уругваем, который состоится 25 июня.

Невероятный выход Черышева

Лучшей заменой игрового дня стал выход Дениса Черышева вместо Алана Дзагоева на 24 минуте матча. Игрок сумел не просто заменить одного из лидеров команды, а и отметиться двумя голами в концовке каждого из таймов. Гол "в раздевалку" на 43 минуте сделал счет 2:0 и позволил России спокойно выходить на второй тайм, а четвертый мяч, на первых секундах компенсированного ко второй половине встречи времени, позволил укрепить лидерство и улучшить статистику в графе "разница забитых-пропущенных голов", которая станет решающей в конце группового этапа – после очков, конечно.

"Изи катка" от Путина

Главным мемом дня стала, безусловно, реакция Владимира Путина и Джанни Инфантино на первый гол сборной России: разведенные руки и лицо, на котором написано "ну как-то так!". Интересно, о чем же думал президент России, когда так сдержанно и красноречиво отреагировал на гол в ворота Саудовской Аравии: "я так и знал", "ну это же Россия" или, может, наиболее распространенное и любимое всеми "изи катка".

Лучший игрок игрового дня

Главным героем первого игрового дня стал Денис Черышев, который отлично вышел на замену и успел дважды отличиться в воротах Саудовской Аравии.

Лучший гол дня

Лучшим голом игрового дня стоит признать выстрел Дениса Черышева на 91 минуте встречи. Полузащитник ворвался в штрафную площадь и отличным ударом шведой забросил мяч прямо за шиворот аравийскому вратарю.

