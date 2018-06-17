Дневник чемпионата мира. Третий день: неудачи аргентинцев и перуанцев, историческая ничья Исландии
Чемпионат мира набирает обороты, сегодня свои первые матчи на турнире сыграли сразу восемь сборных. Поединки получились достаточно упорными, номинальные аутсайдеры противостояний дали бой фаворитам, не обошлось и без сенсаций.
Первое очко Исландии на чемпионатах мира
Главной неожиданностью игрового дня стала ничья в матче сборных Аргентины и Исландии. У команды из Южной Америки сложная группа, ведь в соперниках у них также крепкие Хорватия и Нигерия. Каждая потеря очков может стать фатальной, исландцы же после феерического выступления на Евро-2016 готовятся покорить и Россию. На них не давит груз ответственности, поэтому Исландия может играть в свое удовольствие.
Аргентинцы давили, но забить смогли только один раз, пропустив при этом гол в ответ. Первый исландский гол на ЧМ забил Финбогассон. Ему помогла ошибка вратаря Аргентины Кабальеро. Также одним из решающих эпизодов стал пенальти в исполнении Месси, Лео не сумел реализовать стопроцентный момент, сделав героем встречи исландского вратаря.
День пенальти на ЧМ
Сегодня арбитры были очень щедрыми на пенальти, одиннадцатиметровые были назначены в каждом из четырех матчей, а в игре Франция – Австралия их было сразу два. В итоге у нас пять пенальти в восьми стартовых встречах (на прошлом ЧМ их всего было 13).
Не всем удалось забить, о Месси и его попытке переиграть Хальдоурссона уже написано выше, а вот игрок сборной Перу Куэва в игре против Дании запустил мяч на трибуны. Этот промах стоил Перу набранных очков. К тому моменту команда из Южной Америки доминировала, имела большое количество моментов, но никак не могла забить гол. Датчане же провели редкую контратаку, которая завершилась точным выстрелом Поульсена, а затем ушла в оборону и продержалась до финального свистка.
В свою очередь, французы, австралийцы и хорваты свои удары с 11 метров реализовали.
Впервые в истории ЧМ была применена технология VAR
Видеоповторы постепенно приходят в футбол, многие страны уже используют технологию VAR, хотя в самом престижном клубном турнире Европы все еще обходятся без помощи арбитру. Добрались повторы и до чемпионатов мира. Историческое решение принял уругвайский арбитр, который благодаря VAR назначил пенальти в ворота Австралии, увидев фол Рисдона на Гризманне. В концовке матча произошел еще один момент, где на первый план вышли технологии. Погба пробил из-за штрафной, мяч попал в перекладину, затем ударился об газон и выскочил в поле. Система Hawk Eye определила, что состоялось взятие ворот, арбитр Кунья получил соответствующий сигнал и указал на центр поля.
Игрок дня
Лучшим игроком дня стал исландский вратарь Хальдоурссон, который не позволил отличиться Месси с пенальти, а также сдержал остальных звездных игроков аргентинской сборной.
Гол дня
Самым красивым голом этого дня можно назвать выстрел Поля Погба, который принес сборной Франции победу над Австралией.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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