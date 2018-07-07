Дневник ЧМ. День 23. Франция и Бельгия отправляют домой южноамериканцев

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира в России. Сегодня определились два полуфиналиста, Франция и Бельгия продолжают борьбу, Бразилия и Уругвай вынуждены лететь домой.

Осталась только Европа

Уругвайцы и Бразильцы были последними сборными не из Европы, которые продолжали выступление на ЧМ, однако сегодня они дружно вылетели, проиграв европейским командам. В последний раз европейские сборные дружно проходили в полуфинал в 2006 году. Тогда в четвертьфинале Германия выбила Аргентину по пенальти, а Франция оказалась сильнее Бразилии. Также европейцы забрали себе первые четыре места в 1982 году на мундиале в Испании. Тогда не было стадий 1/8 и четвертьфинала. Команды играли два групповых этапа, лучшая выходила в полуфинал. Италия оказалась сильнейшей в группе с Аргентиной и Бразилией.

Также в топ-4 не оказалось европейцев на ЧМ-1966 (в четвертьфинале вылетели сборные Аргентины, Уругвая и КНДР) и на ЧМ-1934, однако тот турнир можно назвать самым европейским, из 16 команд остальной мир представляли только четыре сборные. Все они вылетели уже в первом раунде.

Гроза Южной Америки

Сборная Франции на этом ЧМ выбила уже третью южноамериканскую сборную. В группе синие оказались сильнее Перу, затем обыграли Аргентину, на этот раз настала очередь Уругвая, который был обескровлен после травмы Кавани.

Один Луис Суарес ничего не сумел сделать в атаке, он ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной. Франция же забила дважды, повторив достижение сборной Нидерландов на ЧМ-1974, когда оранжевые приложили руку к вылету сборных Аргентины, Бразилии и Уругвая. Сами голландцы, которые явили миру тотальный футбол, проиграли в финале команде ФРГ.

0 - Luis Suárez failed to have a single touch in the opposition box for the first time ever in a World Cup game (13th app) & this was only the second time he failed to attempt a shot in a WC match, with the other also coming vs France (June 2010). Lonely. #URUFRA #WorldCup pic.twitter.com/4mAUdq9rpa — OptaJoe (@OptaJoe) 6 июля 2018 г.

Подъем бельгийского футбола

Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии в очень упорном поединке, забив два мяча в первом тайме, а потом просидев всю вторую половину игры в обороне. В итоге "Красные дьяволы" сдержали мощную атаку соперника, пропустив только один гол. Выход в полуфинал стал историческим для Бельгии. Они уже повторили свой лучший результат в истории, но вполне может достигнуть большего.

На ЧМ-1986 в Мексике Бельгия заняла четвёртое место. В той сборной выделялись Энцо Шифо, Жан-Мари Пфафф, Эрик Геретс, Ян Кулеманс, Нико Классен. Бельгийцы в 1/8 финала обыграли СССР со счетом 4:3, затем по пенальти выиграли у Испании. Лишь в полуфинале команда оступилась, проиграв Аргентине, а затем в матче за третье место уступила французам. Теперь у "красных дьяволов" будет шанс взять реванш за поражение, ведь именно с Францией Бельгия сыграет в полуфинале. Также стоит отметить, что у Бельгии на данный момент самая длинная серия без поражений среди всех сборных (национальный рекорд) – 24 игры (19 побед и 5 ничьих).

Автогол укрепляет свои позиции

Уже давно появилась шутка о том, что лучшим бомбардиром этого чемпионата мира должен стать автогол. Игроки отправляют мячи в свои ворота с завидной периодичностью. Сегодня был забит 11-й мяч, руку к нему приложил бразилец Фернандиньо, срезавший мяч в сетку собственных ворот после навеса Нассера Шадли с углового. Для Бразилии это был лишь второй автогол в истории после гола в свои ворота от Марсело в матче с Хорватией на ЧМ-2014.

Таким образом, отрыв от Харри Кейна вырос до пяти голов. Англичанин пытается компенсировать отставание, штампуя голы с пенальти, но у него ничего не получается. Больше всего автоголов на счету сборной России, хозяева чемпионата единственные, кто отправлял мячи в свои ворота дважды.

Игрок дня

Кевин Де Брюйне - лучший игрок дня. На его счету победный гол в ворота Алиссона.

Гол дня

В этой номинации также побеждает полузащитник "Манчестер Сити".

Вячеслав Горбачев | soccernews.ru

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