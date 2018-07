Дневник ЧМ. День 23. Франция и Бельгия отправляют домой южноамериканцев

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира в России. Сегодня определились два полуфиналиста, Франция и Бельгия продолжают борьбу, Бразилия и Уругвай вынуждены лететь домой.

Осталась только Европа

Уругвайцы и Бразильцы были последними сборными не из Европы, которые продолжали выступление на ЧМ, однако сегодня они дружно вылетели, проиграв европейским командам. В последний раз европейские сборные дружно проходили в полуфинал в 2006 году. Тогда в четвертьфинале Германия выбила Аргентину по пенальти, а Франция оказалась сильнее Бразилии. Также европейцы забрали себе первые четыре места в 1982 году на мундиале в Испании. Тогда не было стадий 1/8 и четвертьфинала. Команды играли два групповых этапа, лучшая выходила в полуфинал. Италия оказалась сильнейшей в группе с Аргентиной и Бразилией.

Также в топ-4 не оказалось европейцев на ЧМ-1966 (в четвертьфинале вылетели сборные Аргентины, Уругвая и КНДР) и на ЧМ-1934, однако тот турнир можно назвать самым европейским, из 16 команд остальной мир представляли только четыре сборные. Все они вылетели уже в первом раунде.

Гроза Южной Америки

Сборная Франции на этом ЧМ выбила уже третью южноамериканскую сборную. В группе синие оказались сильнее Перу, затем обыграли Аргентину, на этот раз настала очередь Уругвая, который был обескровлен после травмы Кавани.

Один Луис Суарес ничего не сумел сделать в атаке, он ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной. Франция же забила дважды, повторив достижение сборной Нидерландов на ЧМ-1974, когда оранжевые приложили руку к вылету сборных Аргентины, Бразилии и Уругвая. Сами голландцы, которые явили миру тотальный футбол, проиграли в финале команде ФРГ.

0 - Luis Suárez failed to have a single touch in the opposition box for the first time ever in a World Cup game (13th app) & this was only the second time he failed to attempt a shot in a WC match, with the other also coming vs France (June 2010). Lonely. #URUFRA #WorldCup pic.twitter.com/4mAUdq9rpa