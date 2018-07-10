Дневник ЧМ. День 26. Фанаты встретили сборную Бразилии, ФИФА назвала лучшие команды мундиаля

На чемпионате мира в России осталось провести только четыре игры. Сборные Бельгии, Франции, Англии и Хорватии продолжают подготовку к главным битвам, остальные же команды уже покинули Россию. Главные события 26 дня ЧМ в нашем обзоре.

Яйца для бразильцев

Фанаты сборной Бразилии дали понять футболистам, что недовольны выступлением национальной команды на мундиале. По прибытию на родину, автобус с игроками подвергся нападению болельщиков, которые забросали транспортное средство яйцами, помидорами и другими овощами.

Brazil Fans 'Welcome Back' Players By Throwing Stones At Team Bus. The team was knocked out by Belgium in the #WorldCup pic.twitter.com/k1pGlhjI1U — Kawowo Sports (@kawowosports) 9 июля 2018 г.

Бразильцы на чемпионате мира сумели выиграть группу, где соперниками были швейцарцы, сербы и коста-риканцы. Затем в 1/8 финала команда Тите победила Мексику, но в четвертьфинале столкнулась с массированной обороной Бельгии, которая провела две острые контратаки и удержала преимущество. Бразилия еще до турнира считалась одним из главных претендентов на победу, она первой отобралась на ЧМ, однако дойти до финальных битв так и не смогла. Слишком много надежд возлагалось на Неймара, но он запомнился в основном своими падениями и прическами.

Лучшая оборона у России, атака – у Бразилии

ФИФА определила лучшую сборную по игру в обороне и в атаке. Лучшие оборонительные порядки у сборной России. Команда сделал 259 действий, направленных на защиту собственных ворот (отборы, выносы, отбитые мячи). При этом россияне пропустили четыре мяча на групповой стадии и трижды доставали игровой снаряд из сетки в плей-офф. Чаще всех атаковала сборная Бразилии, у нее 292 попытки и 103 удара (27 из них у Неймара – это лучший показатель на мундиале), вот только с реализацией было не все так гладко. В группе южноамериканцы забили только пять голов, в плей-офф - еще три.

Лидером по количеству голов являются бельгийцы, которые отправили девять мячей в ворота соперников в группе и пять раз отличились в плей-офф (85 ударов). На втором месте по количеству голов Россия и Англия. У них по 8 мячей в группе и по три в плей-офф. Россияне при этом нанесли только 46 ударов, англичане – 70. Меньше всего ударов у Ирана – 21 (4 в створ)

В плане количества передач нет равных Испании, команда Йерро отдала 3120 передач за четыре матча. 485 из них на счету Рамоса - это лучший показатель на турнире. Больше всего сейвов совершил мексиканец Гильермо Очоа (25), лучший по пробегу – Роман Зобнин (62 км).

Немцы обвиняют игроков сборной в употреблении допинга

Немецкие журналисты считают, что в матче против сборной Хорватии российские футболисты вдыхали аммиак. В частности, они обратили внимание на потирание носа перед выходом на поле Ильи Кутепова и Александра Головина.

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал эту новость, сообщив, что игроки команды использовали лишь нашатырный спирт.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

Не пропустите! Достойный вылет сборной России и бразильская обескураженность – итоги 1/4 финала Чемпионата Мира