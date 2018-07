Дневник ЧМ. День 26. Фанаты встретили сборную Бразилии, ФИФА назвала лучшие команды мундиаля

На чемпионате мира в России осталось провести только четыре игры. Сборные Бельгии, Франции, Англии и Хорватии продолжают подготовку к главным битвам, остальные же команды уже покинули Россию. Главные события 26 дня ЧМ в нашем обзоре.

Яйца для бразильцев

Фанаты сборной Бразилии дали понять футболистам, что недовольны выступлением национальной команды на мундиале. По прибытию на родину, автобус с игроками подвергся нападению болельщиков, которые забросали транспортное средство яйцами, помидорами и другими овощами.

