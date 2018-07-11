Дневник ЧМ. День 27: Франция – в финале, Курица на тренировке англичан, аплодисменты для Черышева

Во вторник, 10 июля, был сыгран первый полуфинальный матч на чемпионате мира в России. Его итог определил один забитый мяч, что в игре равных команд было воспринято как в порядке вещей. А Самуэль Умтити стал героем Франции. Именно он кивком головы в дебюте второго тайма, после подачи от Гризманна с угла поля, отправил сборную Бельгии в матч за 3-е место.

Англия и Хорватия – не в счет?

Этот матч называли не иначе как досрочным финалом, имея в виду, что победитель пары, вероятнее всего, станет чемпионом мира. Вот только мундиаль в России вообще не поддается никаким прогнозам, поэтому заглядывать на неделю вперед не стоит. Хотя цифры, особенно бельгийские, перед полуфиналом впечатляли. Команда Роберто Мартинеса подходила к матчу как самая забивающая. А еще не проигрывающая 24 встречи подряд, что стало национальным рекордом.

Да только игроков обороны "трехцветных" на мундиале не напугал ни Месси, ни Суарес. Тот же Бенжамен Павар никогда не проигрывал, когда выходил на поле в майке национальной команды. А в плей-офф его сборная уступила только раз в последних 13 матчах. Опыта-то у французов в таких играх явно было больше. Для сборной страны Эйфелевой Башни и круассанов полуфинал стал шестым по счету, а Бельгия прорывалась в эту стадию только в 1986 году.

Льорис – бьен! Умтити – трэ бьен!

После победы бельгийцев над сборной Бразилии, команда Роберто Мартинеса стала котироваться еще выше на турнире. Однако французы довольно хорошо изучили соперника, сумев плотно закрыть Де Брюйне и Лукаку. Противоядие не действовало только на Азара, от которого исходила основная опасность со стороны "красных дьяволов". Впрочем, ее (опасности) было непривычно мало от сборной Бельгии за первый тайм. В одном случае после удара Эдена Варан касанием головы успел смахнуть мяч в сторону от ворот. А Льорис и вовсе вытащил почти фатальный выстрел Альдервейрельда с 11 метров.

Франция также не блистала, но из нескольких эпизодов могла выжать забитый мяч. Жиру дважды наносил удары по воротам. И если сначала позиция у форварда была сложной (бил затылком с 12 метров), то во втором моменте Мбаппе выложил ему мяч точно на ногу, но Оливье смазал с выгодной точки. А уж когда Павар выскочил один на один с Куртуа, то за бельгийцев сыграло только мастерство голкипера. Получилось, что по голевым моментам сборная Франции превзошла соперника, но если брать в расчет давление парней Роберто Мартинеса в середине тайма, то ничейный результат смотрелся вполне логично.

И без того открытая игра должна была заблистать яркими атакующими красками после гола Умтити в начале второй половины встречи. Защитник "трехцветных" прибежал на угловой, продавил в верховой борьбе Феллаини и головой срезал мяч в ворота Куртуа. Французы попыталась "убить интригу" быстрым вторым мячом, но Жиру очередной момент не реализовал. Игра Бельгии вообще скатилась на банальнейший навал, к которому, как оказалось, команда Дидье Дешама была готовы. План Б (или В) Мартинес не придумал. Франция удержала минимальный перевес и вышла в главный матч чемпионата мира. Текущее французское поколение выходит в финал второго подряд крупного турнира. Выиграть домашнее Евро не удалось, как-то будет в России?

Жирков попрощался со сборной

Полузащитник сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Юрий Жирков принял решение завершить выступления за национальную команду. По словам опытного футболиста, сил выступать на прежнем уровне у него уже недостаточно. К тому же частые травмы не дают играть на стабильном уровне. Также игрок сетует на то, что совершенно не хватает времени уделять внимание семье и детям. В тоже время Жирков отметил, что гордиться тем, что в футболке национальной сборной представлял свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы. Отметим, что всего в составе сборной России Жирков провел 87 матчей и забил два мяча.

Черышеву устроили овации

Футболисты "Вильярреала" встретили аплодисментами нападающего сборной России Дениса Черышева, который вернулся после выступления на чемпионате мира. Об этом сообщает официальный твиттер испанского клуба. С Черышевым в составе сборная России впервые в своей истории сумела выйти в плей-офф чемпионата мира, где в матче 1/8 финала в серии пенальти одолела Испанию, а на стадии четвертьфинала (также по пенальти) уступила Хорватии. Сам 27-летний полузащитник отметился 4 забитыми мячами в 5 матчах мундиаля.

#VillarrealTV | Baia, Baia... ¡Visita de una de las estrellas de la @fifaworldcup_es ! ¡@Cheryshev saluda a sus compañeros en la Ciudad Deportiva ! pic.twitter.com/RhGgDFEx3T — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 10, 2018

Метание курицы и Врсалько вне игры

Футболисты сборной Англии на тренировке накануне полуфинального матча чемпионата мира сыграли в салки, бросая друг другу резиновую курицу. Такие нетривиальные методы явно помогают команде Гарета Саутгейта подготовиться лучше к играм. Ведь можно вспомнить, что в ходе турнира англичане еще и на надувных единорогах в бассейне катались. И вот англичане уже в полуфинале. Пробьются британцы в финал или нет – узнаем завтра, а вот то, что им можно присудить звание самой веселой команды мундиаля – это факт.

Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько не принял участия в тренировке команды накануне полуфинального матча чемпионата мира с англичанами. Напомним, что Врсалько был заменен в первом дополнительном тайме игры 1/4 финала и теперь его участие в полуфинале находится под вопросом. Остальные футболисты сборной Хорватии тренировались в штатном режиме. В том числе и Домагой Вида, который значительно подмочил свою репутацию после небезызвестных выкриков.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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