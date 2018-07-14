Дневник ЧМ. День 30: Бельгия попрощалась с Подмосковьем, Саутгейт не согласен с Мэй, усы удачи Адиля Рами и Москва в ожидании десанта из Хорватии

Пятница, 13 июля, стал последним днем на мундиале, прошедшим без игр. В тоже время он максимально приблизил любителей футбола к главной развязке четырехлетия – в ближайшие двое суток станут известны имена всех призеров чемпионата мира 2018 года в России. Разумеется, новости из стана четырех сборных, которые продолжают бороться за медали, были главными в этот день.

Спасибо, Дедовск!

Как сообщают СМИ, сборная Бельгии провела последнюю тренировку на базе в подмосковном Дедовске накануне поединка за 3-е место против команды Англии. В официальном твиттере команды говорится, что все футболисты тренировались в общей группе. Команда поблагодарила город за теплый прием. В сообщении отмечено, что условия тренировок всегда были превосходными, за что делегация сборной Бельгии благодарна руководству Дедовска и тренировочного центра.

Гарет против инициативы Терезы

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил против проведения торжественной встречи команды и соответствующего парада по возвращении домой с чемпионата мира в связи с выходом в полуфинал. По мнению наставника команды "трех львов", выход в 1/2 финала не является уж очень большим достижением. Другое мнение на этот счет у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая и предложила устроить команде пышную встречу на родине.

На удачу – взяться за усы

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн раскрыл секрет успеха команды на чемпионате мира в России. Так, перед каждым матчем французы на удачу трогают за усы партнера по команде защитника Адиля Рами. По словам Гризманна, он и партнеры начали применять такую традицию перед матчем четвертьфинальной стадии со сборной Уругвая. Как видим, "трехцветные" добрались до финала! Отметим, что на победных ЧМ-1998 и Евро-2000 у сборной Франции была другая традиция: Лоран Блан целовал перед игрой в лысину Фабьена Бартеза. После ухода Блана из команды, особых успехов французы не добивались.

День Хорватии в столице

От 10 до 15 тысяч болельщиков планируют прибыть из Хорватии в Москву на финальный матч чемпионата мира в России с командой Франции. Об этом сообщил руководитель фан-посольства Хорватии Томислав Милайс. Спрос очень велик, оно и неудивительно – в финале мундиаля хорваты будут играть впервые.

Питана обслужит финал

Арбитр из Аргентины Нестор Питана назначен главным арбитром финального матча ЧМ-2018, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии. Питана работал на матче открытия мундиаля, в котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Также он судил игру группового этапа Мексика – Швеция (0:3), матч 1/8 финала Хорватия – Дания (1:1) и четвертьфинал Уругвай – Франция (0:2).

Тактический ход Далича?

Пять футболистов сборной Хорватии пропустили открытую тренировку, состоявшуюся на резервном поле спорткомплекса "Лужники". В занятии не участвовали вратарь Даниэл Субашич, защитники Деян Ловрен, Иван Стринич, Шиме Врсалько и нападающий Иван Перишич. По словам главного тренера "шашечных" Златко Далича у всех вышеперечисленных игроков есть небольшие проблемы со здоровьем. Впрочем, в финальном матче все они, с большой долей вероятности, все же появятся на поле.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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