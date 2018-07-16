Дневник ЧМ. День 32: Франция – двухкратный чемпион мира, чествование Бельгии и увольнение Сампаоли

Двадцать первый по счету чемпионат мира по футболу подошел к концу. В "Лужниках" состоялся финальный матч мундиаля, в котором победу отпраздновала сборная Франции. Также ньюсмейкерами дня стали бельгийцы и аргентинцы. Первые встречали на улицах столицы свою сборную, а у вторых официально был уволен главный тренер.

Победил – сильнейший!

Впервые за долгие годы финал чемпионата мира получился зрелищным и результативным. Сборные Франции и Хорватии выдали яркое представление, которое отложится в памяти любителей футбола на немалый промежуток времени. Особенно во Франции, так как "трехцветные" во второй раз в своей истории стали сильнейшей сборной планеты, повторив успех двадцатилетней давности.

Команда Дидье Дешама выиграла по делу. Она в своем привычном стиле отдала мяч и инициативу сопернику, а сама искала шансы в быстрых контратаках и старалась выжать максимум из создаваемых острых эпизодов возле чужих ворот. В первом тайме на помощь французам пришли стандартные положения. Сначала Марио Манджукич срезал мяч в собственные ворота после навеса Антуана Гризманна со штрафного, а чуть позже форвард "трехцветных" отличился сам, реализовав одиннадцатиметровый, назначенный за игру рукой со стороны Ивана Перишича. Атакующий полузащитник хорватов за несколько минут прошел путь от героя до одного из антигероев финала, так как перед этим он своим точным ударом сравнял счет.

После перерыва ситуация обязывала балканцев идти вперед большими силами, что было на руку французам. Команда Дидье Дешама стала заниматься любимым занятием – проведением скоростных контрнаступлений. Два из них оказались результативными. Поль Погба и Килиан Мбаппе своими точными ударами довели разницу в счете до разгромной отметки и сняли все вопросы относительно исхода данного противостояния. К чести "шашечных", они боролись до конца и один мяч отквитали усилиями Марио Манджукича, воспользовавшегося грубейшей ошибкой Уго Льориса. Но на большее Хорватию не хватило. Франция чемпион мира в России!

Бельгия встретила героев

В Брюсселе днем тысячи любителей футбола встречали свою национальную команду, вернувшуюся домой с бронзовыми медалями. Игроки сборной Бельгии начали чествование, проехавшись на двухэтажном автобусе по улицам города, которые заполонили болельщики. После этого команда прибыла на площадь Гран-Плас, где с балкона Брюссельской ратуши приветствовала пришедших фанатов. Напомним, что в матче за третье место "красные дьяволы" переиграли сборную Англии (2:0)

Сампаоли ушел из сборной

Ассоциация футбола Аргентины и главный тренер команды Хорхе Сампаоли договорились о расторжении контракта. Отныне у "альбиселесте" будет новый главный тренер. При этом Сампаоли, который возглавил аргентинскую команду в 2017 году, согласился пойти на уступки по расторжению своего контракта со сборной и вместо установленной компенсации в размере $ 8 млн получит $ 2 млн. Напомним, аргентинская команда вылетела с ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала, уступив сборной Франции — 3:4. На групповом этапе Аргентина потерпела поражение от Хорватии (0:3), сыграла вничью с командой Исландии (1:1) и победила сборную Нигерии (2:1).

Александр Никитин | http://soccernews.ru