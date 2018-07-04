Дневник ЧМ. День двадцатый. Англичане наконец-то побеждают в серии пенальти и долгожанный выход Швеции в четвертьфинал

Сегодня на чемпионате мира состоялись последние четвертьфинальные поединки. Еще две сборные присоединились к счастливчикам, которые в тяжелой борьбе сумели победить на стадии 1/8 финала. Обзор главных событий дня в нашем традиционном дневнике.

Снятие проклятия серии пенальти

Когда сборная Колумбии сравняла счет на 90 минуте, а затем дотерпела до серии пенальти, фанаты южноамериканской сборной вздохнули с облегчением. Ведь всем известно, что серия пенальти и сборная Англии – это несовместимые вещи. Последний раз англичане побеждали в серии на домашнем Евро-1996 (обыграна Испания в четвертьфинале). Однако стоит сказать, что именно на турнире и началась черная серия. В полуфинале промах нынешнего тренера англичан Гарета Саутгейта стал роковым в противостоянии с Германией.

Через два года на мундиале во Франции англичане остановились на стадии 1/8 финала, проиграв по пенальти аргентинцам. На Евро-2004 Англия не сумела сломить сопротивление Португалии. Вратарь соперника Рикардо отразил решающий пенальти от Вассела голыми руками. Он же стал героем и через два года на мундиале в Германии. Рикардо установил рекорд, который недавно повторил Даниэль Субашич, отразив три удара с "точки" от Лэмпарда, Джеррарда и Каррагера.

Затем англичане на время забыли о серии пенальти, пока на Евро-2012 не схлестнулись с итальянцами. Это стал пятый матч подряд, проигранный в "футбольной лотерее".

Однако все серии когда-нибудь заканчиваются. Урибе отправил мяч в перекладину, а Бакка не сумел переиграть Пикфорда. У англичан же не забил только Хендерсон. Британцы продолжают борьбу за трофей.

Первый четвертьфинал за 24 года

Сборная Швеции блистала в 50-х годах 20 века, затем долгое время команда не могла претендовать на высокие места, пока в 1994 году она неожиданно не выстрелила, заняв третье место. В той команде блистали Бролин, Андерсон, Далин. Их остановила только Бразилия. Сейчас у Швеции нет звезд первой величины, однако по воле жребия ей достался вполне сносный соперник в лице Швейцарии, которая и вовсе не выходила в четвертьфинал 64 года. Серия альпийской команды в итоге продолжилась, швейцарцам придется отложить мысли о топ-8 до Катара.

Швеция играла активнее, имела несколько моментов в первом тайме, но забить не удавалось. Однако все же скандинавы добились своего во второй половине: красивый удар удался Форсбергу. Швейцарцы "включились" только после пропущенного мяча, попытались спасти игру, но времени им не хватило.

Защитник-бомбардир

Колумбийца Йери Мину нещадно критикуют в "Барселоне", однако в сборной на ЧМ он показывает хорошую игру в обороне, к тому же он стал единственным защитником, который забил три гола. Больше только у Кейна, хотя три гола он забил с пенальти, а также Лукаку и Кришитану Роналду. Такие же звезды, как Луис Суарес, Антуан Гризманн, Неймар, Коутиньо пока лишь дышат в спину, а Серхио Агуэро и Лео Месси и вовсе уже не смогут пополнить свой голевой счет и останутся позади.

Мина забил в трех матчах кряду, однако больше в России мы его не увидим, так как Колумбия проиграла англичанам.

Игрок дня

Если бы сборная Колумбии выиграла свою игру, то героем дня однозначно стал бы Мина, но южноамериканцы все же покидают турнир. В этом случае лучшим игроком дня стоит признать Эмиля Форсберга, который забил решающий гол в ворота Швейцарии.

Гол дня

Побеждает Форсберг и в этой номинации. Его гол можно назвать самым красивым в этот игровой день, но разделить славу он должен со швейцарцем Аканджи, от ноги которого мяч влетел в девятку.

Вячеслав Горбачев| http://soccernews.ru

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