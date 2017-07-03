Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Завершающий игровой день Кубка Конфедераций был богат на события. По традиции определился чемпион и обладатель бронзовых наград. Об этом и не только – в нашей постоянной рубрике.

В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы

Крылатая фраза легендарного Гари Линекера, кажется, никогда не перестанет быть актуальной! По сути, молодежная сборная Германии в течении нескольких дней взяла два больших трофея. Сначала Бундестим U-21 триумфировал на чемпионате Евроопы, а теперь их лучшие представители стали лучшей командой Кубка Конфедераций. В финале турнира подопечные Йоахима Лева одолели не кого-нибудь, а обладателя золотых медалей двух последних Копа Америки.

Сам матч оставил неоднозначные впечатления. Чилийцы финальное сражение, впрочем, как и весь турнир провели очень ярко. Играли с огромным желанием, с неистовым азартом лезли вперед. И может быть, все сложилось бы по-другому, если бы не чудовищная ошибка полузащитника "красных" Марсело Диаса в середине первого тайма, с который и был забит тот единственный победный гол.

В общем, на поединок грех жаловаться. В нем было все – и видеоповторы, и драка и судейские ошибки. Но на этот раз запала чилийцев не хватило, чтобы победить дисциплинированных немцев.

"Бронза" с душком

Матч за третье место вышел не менее зрелищным, чем финал. В дневной программе заключительного тура Кубка Конфедераций призовое место между собой разыгрывали сборные Португалии и Мексики. У представителей Центральной Америки появился шанс на "бронзу" сразу после того, как разлетелась новость о том, что Криштиану Роналду не сыграет, но все же фаворитом все равно считались действующие чемпионы Европы.

Встреча проходила с разным успехом, как для одних, так и других. Но мексиканцам удалось отличиться в дебюте второго тайма и успешно удерживать счет вплоть до конца основного времени. И когда, казалось, "зеленые" уже видели у себя на шее бронзовые медали, как из ниоткуда появился Пепе, который в компенсированное время сравнял счет, переведя игру в овертайм.

На этот раз до серии послематчевых пенальти подопечные Фернанду Сантуша не стали доводить, хотя в этом их заслуги немного. Уже одиозный аравийский арбитр поставил, мягко говоря, сомнительный пенальти в ворота сборной Мексики, не удосужившись даже прибегнуть к помощи видеоассистента. В итоге, Адриен Силва реализовал одиннадцатиметровый, а Португалия стала обладателем утешительного приза.

Церемония закрытия

Церемония закрытия Кубка Конфедераций прошла на арене "Крестовский" перед самим финалом и была не менее красочной, чем торжество открытия. А главный трофей выпала честь выносит самому Роналдо. Тому самому легендарному бразильцу, чемпиону Мира и двухкратному обладателю Золотого Мяча.

Подборка интересных фото

Не забыл посетить родные стены и недавний герой Петербурга Халк, ныне выступающий в чемпионате Китая.

Поздравлял победителей и утешал проигравших легендарный аргентинец Диего Армандо Марадона. Ну и не можем мы обойтись без традиционной подборки фото с матчей представительниц прекрасного пола.

Богдан Архипенко

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