Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк
Завершающий игровой день Кубка Конфедераций был богат на события. По традиции определился чемпион и обладатель бронзовых наград. Об этом и не только – в нашей постоянной рубрике.
В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы
Крылатая фраза легендарного Гари Линекера, кажется, никогда не перестанет быть актуальной! По сути, молодежная сборная Германии в течении нескольких дней взяла два больших трофея. Сначала Бундестим U-21 триумфировал на чемпионате Евроопы, а теперь их лучшие представители стали лучшей командой Кубка Конфедераций. В финале турнира подопечные Йоахима Лева одолели не кого-нибудь, а обладателя золотых медалей двух последних Копа Америки.
Сам матч оставил неоднозначные впечатления. Чилийцы финальное сражение, впрочем, как и весь турнир провели очень ярко. Играли с огромным желанием, с неистовым азартом лезли вперед. И может быть, все сложилось бы по-другому, если бы не чудовищная ошибка полузащитника "красных" Марсело Диаса в середине первого тайма, с который и был забит тот единственный победный гол.
Der Moment #ConfedCup #DieMannschaft pic.twitter.com/JsWWVFrlyF— Die Mannschaft (@DFB_Team) 2 июля 2017 г.
В общем, на поединок грех жаловаться. В нем было все – и видеоповторы, и драка и судейские ошибки. Но на этот раз запала чилийцев не хватило, чтобы победить дисциплинированных немцев.
"Бронза" с душком
Матч за третье место вышел не менее зрелищным, чем финал. В дневной программе заключительного тура Кубка Конфедераций призовое место между собой разыгрывали сборные Португалии и Мексики. У представителей Центральной Америки появился шанс на "бронзу" сразу после того, как разлетелась новость о том, что Криштиану Роналду не сыграет, но все же фаворитом все равно считались действующие чемпионы Европы.
Встреча проходила с разным успехом, как для одних, так и других. Но мексиканцам удалось отличиться в дебюте второго тайма и успешно удерживать счет вплоть до конца основного времени. И когда, казалось, "зеленые" уже видели у себя на шее бронзовые медали, как из ниоткуда появился Пепе, который в компенсированное время сравнял счет, переведя игру в овертайм.
На этот раз до серии послематчевых пенальти подопечные Фернанду Сантуша не стали доводить, хотя в этом их заслуги немного. Уже одиозный аравийский арбитр поставил, мягко говоря, сомнительный пенальти в ворота сборной Мексики, не удосужившись даже прибегнуть к помощи видеоассистента. В итоге, Адриен Силва реализовал одиннадцатиметровый, а Португалия стала обладателем утешительного приза.
Церемония закрытия
Церемония закрытия Кубка Конфедераций прошла на арене "Крестовский" перед самим финалом и была не менее красочной, чем торжество открытия.А главный трофей выпала честь выносит самому Роналдо. Тому самому легендарному бразильцу, чемпиону Мира и двухкратному обладателю Золотого Мяча.
Подборка интересных фото
Не забыл посетить родные стены и недавний герой Петербурга Халк, ныне выступающий в чемпионате Китая.
Поздравлял победителей и утешал проигравших легендарный аргентинец Диего Армандо Марадона.Ну и не можем мы обойтись без традиционной подборки фото с матчей представительниц прекрасного пола.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Чили
|3
|5
|3
|Австралия
|3
|2
|4
|Камерун
|3
|1