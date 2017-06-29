Дневник Кубка Конфедераций: Казань влюбляет, Браво выбивает Роналду

Первый полуфинал Кубка Конфедераций завершился победой сборной Чили в серии послематчевых пенальти против команды Португалии. Об этом и не только читайте в нашей постоянной рубрике.

Браво оставляет Роналду без финала

В первом полуфинальном матче Кубка Конфедераций выясняли отношения действующий чемпион Европы сборная Португалии и дважды подряд обладатель Кубка Америки команда Чили. Поединок представлялся интересным. Таким он, собственно, и получился, но вот только обошлось без голов. В основное время команды пошли на компромисс, решив посоревноваться в выносливости. Как оказалось, чтобы определить лучшего не хватило и дополнительных полчаса, хотя чилийцы были ближе к победе и по-хорошему должны были реализовывать парочку стопроцентных моментов. Да и вообщем, южноамериканцы смотрелись посимпатичнее, рвение добиться победы выглядело сильнее, нежели у "европейских бразильцев".

По ходу поединка португальцы, понадеявшиеся на удачу в футбольной лотерее, похоже, забыли о двух последних финалах чилийцев против аргентинцев в финале Копа Америка и о том, с какими мастерами одиннадцатиметровых им придется столкнуться. Конечно, Клаудио Браво может допустить массу глупых ошибок, играя на выходах, но вот в серии пенальти с ним конкурировать очень сложно. Чилийский капитан легко все три выстрела "с точки" Португалии, в то время, как его партнеры по команде заставили капитулировать Руй Патрисиу.

Вот так бывает в футболе, что вдруг один из главных антигероев и неудачников прошедшего клубного сезона оставляет лучшего игрока мира без финала Кубка Конфедераций.

Казань влюбляет

Несмотря на весь предтурнирный скептицизм, в комплиментах Казани и ее одноименному стадиону разбрасываются больше, чем всем остальным городам и аренам, принимающим Кубок Конфедераций. Например, несколько дней назад в официальном твиттере сборной Португалии был размещен твит на русском языке о том, что чемпионы Европы рады снова вернуться в столицу Татарстана.

Как же здорово вернуться в Казань! Огромное вам спасибо за поддержку и теплый прием. Мы никогда этого не забудем pic.twitter.com/KgsdbLP9HO — Portugal (@selecaoportugal) 27 июня 2017 г.

Также уже после победного матча с Португалией не был жаден на похвалу и главнокомандующий сборной Чили Хуан Антонио Пицци, который заявил:

"В Казани нас очень тепло принимали. Я здесь был ранее, ещё зимой. Этот город может быть очень холодным, со снегопадами. Как бы то ни было, мне здесь очень нравится в любое время года. И я понимаю, что было бы лучше, если бы у нас было больше времени, чтобы ознакомиться с достопримечательностями. Всем советую побывать в Казани. Это прекрасный, очень красивый город", - утвердил 49-летний специалист.

Роналду снова красавец

На этот раз речь пойдет не о том, как легендарный португалец провел матч против Чили, а о его взаимоотношении на этом Кубке Конфедераций с болельщиками и детьми, выводящими футболистов на поле. Непосредственно перед игрой Криштиану Роналду расписался на футболке у сопровождавшего его мальчика, чем, безусловно, осчастливил юного фаната.

Подборка фото болельщиков

Ну и не можем мы обойтись без традиционной подборки фото болельщиков с матча. В противостоянии Португалии и Чили больше выделялись фанаты из Южной Америки, которые брали и количеством, и качеством и своим колоритом.

Персональный фанат Криштиану Роналду.

Где-то в Казани заблудилась болельщица сборной Мексики.

Богдан Архипенко

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