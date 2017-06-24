Дневник Кубка Конфедераций: казнь Акинфеева, слезы Смолова и вылет сборной России

Первый день завершающего третьего раунда групповой стадии Кубка Конфедераций получился неудачным для сборной России, которая покинула турнир, проиграв Мексике. Об этом и не только читайте в нашей постоянной рубрике.

Россия покидает домашний турнир

Увы, матч против сборной Мексики для России стал последним на домашнем Кубке Конфедераций. Россиянам необходима была только победа в третьем туре для того, чтобы шагнуть в полуфинал, но представитель Северной Америки оказался не по зубам. Первый тайм подопечные Станислава Черчесова отыграли очень даже неплохо. Поставь арбитр, хотя бы один из двух пенальти, еще неизвестно, чем бы все закончилось, но, к сожалению, итог первой 45-ти минутки – счет 1:1. На великолепный гол Самедова "зеленые" тут же ответили точным выстрелом Араухо.

Начало второго тайма также вышло многообещающим, но глупая ошибка Акинфеева и отчасти Васина привела к тому, что команда Хуана Карлоса Осорио вышла вперед, а гол забил молодая надежда мексиканцев Лосано. Дальше – все очень просто: игра в меньшинстве и единственный утраченный острый момент у Смольникова. Матч закончен, турнир завершен, ну а Мексика проходит дальше.

Португалия выигрывает группу «А»

Никто и не сомневался в том, что Португалия обыграет Новую Зеландию. Действующие чемпионы Европы достаточно спокойно разобрали абсолютно худшую команду турнира. Интересно, что в этом поединке забивали все те, кому надо. Отличился и Роналду, правда, с пенальти, но тоже вполне сойдет. И восходящие звезды португальской сборной Бернарду Силва и Андре Силва, а также все еще живой Нани.

Как итог, Роналду и Ко благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных занимают первую строчку в группе "А" и уже сейчас готовятся к раунду плей-офф, где их оппонент определится завтра.

Акинфеев: казнить нельзя помиловать

Запятую ставьте сами! После матча России и Мексики все принялись рассуждать, кто больше виновен во втором пропущенном голе Акинфеев или Васин. Первый – то ли не надо было, то ли слишком поздно и далеко выбежал из ворот. Второй проиграл позицию, дав опередить себя Лосано. Сейчас это уже не имеет никакого значения. Наверное, виноваты оба. Теперь капитану российской сборной стали припоминать многочисленные прошлые ляпы, и кто знает, возможно, уже через год на Чемпионате Мира первым номером на вратарской позиции будет кто-то другой. В любом случае, тренерскому штабу есть над чем задуматься.

Первое удаление

Нынешний Кубок Конфедераций – турнир отнюдь не "грязный". Лишнее подтверждение тому, первая красная карточка была показана лишь в третьем туре в противостоянии Мексики и России. Символично, что ее обладателем стал именно футболист хозяйской сборной Юрий Жирков. Ветеран питерского "Зенита" здорово подвел своих партнеров, удалившись еще в середине второго тайма. Счет был уже, конечно, на тот момент не в пользу россиян, но интрига все же сохранялась. После красной карточки она попросту исчезла.

Роналду порадовал Петербург

Лучший футболист мира собрал больше болельщиков на "Крестовском", чем сборная России в аналогичном матче с Новой Зеландией. Криштиану Роналду – звезда номер один Кубка Конфедераций и это в очередной раз было подтверждено. Сам капитан португальцев не остался в долгу перед фанатами, отличившись голом, который стал уже 75 по счету в футболке национальной сборной, а это значит, что КриРо сравнялся по количеству забитых мячей с легендарным Шандором Кочишем. Больше только у Ференца Пушкаша - 84.

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Богдан Архипенко

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