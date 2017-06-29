Дневник Кубка Конфедераций: легкая прогулка Германии, супергол Фабиана и пляжный сезон в Сочи

Второй полуфинал Кубка Конфедераций завершился разгромной победой сборной Германии над командой Мексики. Зрители увидели сразу целых пять забитых мячей, а прежде скупались в Черном море. Об этом и не только читайте в нашей постоянной рубрике.

Легкая прогулка по берегу Черного моря

Весьма контрастными получились полуфинальные поединки нынешнего Кубка Конфедераций. После вчерашней упорной борьбы в противостоянии Португалии и Чили последовал разгром Германии над Мексикой. Естественно, действующие Чемпионы мира являлись фаворитом в данной встрече, но чтобы настолько легко получится переиграть настырных ребят Хуана Карлоса Осорио, вряд ли, кто-то мог предсказать.

Многое стало понятно уже к восьмой минуте, когда Бундестим повели в счете 2:0 усилиями Леона Горецки. Мексиканцам не привыкать к роли отыгрывающегося, но уступать два гола немцам, да еще в самом дебюте матча – это слишком сложно, прежде всего, с точки зрения психологии. В начале второго тайма подопечные Йоахима Лева забили третий, после чего представителю Центральной Америки нужно было совершить подвиг, чтобы хотя бы перевести игру в овертайм.

К чести "зеленых", свой гол престижа они все же забили. Очень красивый мяч на свой счет записал Марко Фабиан, на который немцы отреагировали мгновенно, сохранив разницу в три гола. Таким образом, Германия легко переиграла Мексику и теперь с мыслями о трофее едет в Санкт-Петербург, где им в решающем поединке будет противостоять сборная Чили.

Самый быстрый дубль

Справедливо, что именно один из лучших немецких футболистов на текущем Кубке Конфедераций обновил один из рекордов этого замечательного турнира. 22-летний полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горецка отметился дублем уже к восьмой минуте встречи. Предыдущий рекорд принадлежал Фернандо Торресу, которому понадобилось 14-ть минут, чтобы забить дважды в ворота сборной Новой Зеландии в 2009 году.

Супергол Фабиана

Пожалуй, пока самый красивый гол на этом Кубке Конфедераций забил Марко Фабиан, который с метров 40 запулил точно в "девятку" ворот Тер Штегена. Жаль, что такого яркого взятия пришлось ждать слишком долго, но лучше поздно, чем никогда. Правда, мяч 27-летнего полузащитника уже ничего не решал, ведь Мексика к тому моменту "горела" со счетом 3:0, а голу суждено было доставить лишь эстетическое наслаждение нейтральным болельщикам.

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Богдан Архипенко

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