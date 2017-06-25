Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Завершающий день третьего раунда групповой стадии Кубка Конфедераций ознакомил всех с полуфинальными парами. Об этом и не только читайте в нашей постоянной рубрике.

Австралия громко хлопает дверью

Один из аутсайдеров группы "В" сборная Австралии в заключительном туре встречалась с командой Чили. Перед поединком мало кто давал шансов подопечным Анге Постекоглу, тем не менее, им все же удалось напоследок удивить. "Футболисты-кенгуру" оказали достойное сопротивление действующему чемпиону Южной Америки и даже вполне могли выиграть. Но на гол Троизи в первом тайме чилийцы ответили точным выстрелом Родригеса в середине второй 45-ти минутки.

Как итог, ничья. Австралия с достоинством покидает Кубок Конфедераций, ну а команда Хуана Антонио Пицци со второго места проходит в полуфинал, где их оппонентом станет сборная Португалии.

Германия выигрывает группу «В»

Кто бы, что не говорил, а Германия достаточно ожидаемо выиграла свою группу. После победы над Австралией и ничьей с Чили немцам довелось сразиться с неуступчивыми камерунцами. Первый тайм командам не удался, а уже во втором Бундестим серьезно взялись за дело. Забивали исключительно новички: счет был открыт усилиями Карема Демирбая, еще дважды отличился Тимо Вернер. Мастерства африканцев хватило всего на один гол, но к их чести, он был забит, когда команда уже проигрывала 2:0 и играла в меньшинстве.

Таким образом, Германия набирает семь очков и с первой строчки шагает в плей-офф, где встретится со сборной Мексики.

Скрытое послание Дзюбы и Кокорина

Не футболом единым! Кубок Конфедераций сумел обойтись без Артема Дзюбы и Александра Кокорина в качестве футболистов национальной сборной, но никак не обошелся без скандала с их участием. Нападающие питерского "Зенита" на следующий день после вылета российской команды из турнира в инстаграм выложили месседж, в котором потроллили главного тренера Станислава Черчесова характерным жестом руки, якобы изображая усы 53-летнего специалиста.

Данный пост мгновенно разлетелся по сети интернет и вызвал бурю негодования. Сами игроки поспешили оправдать себя, но это, вряд ли, им поможет. Судя по всему, при Черчесове обоим футболистам путь в сборную окончательно закрыт.

Еще одна «сотня» и еще одна

В предыдущих материалах уже доводилось акцентировать внимание на красивой трехзначной цифре 100. Второй игровой день третьего тура подарил сразу два повода упомянуть о юбилее. Победа над Камеруном стала сотой для Бундестим под руководством Йоахима Лева.



Joachim Low records his 100th win as Germany head coach on the day they advance to #ConfedCup semi-finals pic.twitter.com/S9jOSxDkJa — #ConfedCup (@FIFAcom) 25 июня 2017 г.

Тим Кэхилл вывел сборную Австралии на матч с Чили в качестве капитана с первых минут. Последний матч на Кубке Конфедераций также стал сотым в его 13-летней карьере. По количеству сыгранных матчей в желто-зеленой футболке экс-форвард "Эвертона" уступает только вратарю Марку Шварцеру.

Удаление после видеоповтора

Вчерашнее удаление Юрия Жиркова в матче Мексика – Россия стало первым на нынешнем Кубке Конфедераций, но и уже не последним. Не суждено было доиграть матч защитнику сборной Камеруна Эрнесту Мабуке за фол на Эмре Джане. Любопытно, что арбитр принял решение показать красную карточку после просмотра видеоповтора. Это первое решение рефери с задействованием новой системы, не касающегося момента с взятием ворот.

Подборка фото

Ну и не можем мы обойтись без традиционной подборки фото с матчей представительниц прекрасного пола.

Богдан Архипенко

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