Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Завершающий день третьего раунда групповой стадии Кубка Конфедераций ознакомил всех с полуфинальными парами. Об этом и не только читайте в нашей постоянной рубрике.

Австралия громко хлопает дверью

Один из аутсайдеров группы "В" сборная Австралии в заключительном туре встречалась с командой Чили. Перед поединком мало кто давал шансов подопечным Анге Постекоглу, тем не менее, им все же удалось напоследок удивить. "Футболисты-кенгуру" оказали достойное сопротивление действующему чемпиону Южной Америки и даже вполне могли выиграть. Но на гол Троизи в первом тайме чилийцы ответили точным выстрелом Родригеса в середине второй 45-ти минутки.

Как итог, ничья. Австралия с достоинством покидает Кубок Конфедераций, ну а команда Хуана Антонио Пицци со второго места проходит в полуфинал, где их оппонентом станет сборная Португалии.

Германия выигрывает группу «В»

Кто бы, что не говорил, а Германия достаточно ожидаемо выиграла свою группу. После победы над Австралией и ничьей с Чили немцам довелось сразиться с неуступчивыми камерунцами. Первый тайм командам не удался, а уже во втором Бундестим серьезно взялись за дело. Забивали исключительно новички: счет был открыт усилиями Карема Демирбая, еще дважды отличился Тимо Вернер. Мастерства африканцев хватило всего на один гол, но к их чести, он был забит, когда команда уже проигрывала 2:0 и играла в меньшинстве.

Таким образом, Германия набирает семь очков и с первой строчки шагает в плей-офф, где встретится со сборной Мексики.

Скрытое послание Дзюбы и Кокорина

Не футболом единым! Кубок Конфедераций сумел обойтись без Артема Дзюбы и Александра Кокорина в качестве футболистов национальной сборной, но никак не обошелся без скандала с их участием. Нападающие питерского "Зенита" на следующий день после вылета российской команды из турнира в инстаграм выложили месседж, в котором потроллили главного тренера Станислава Черчесова характерным жестом руки, якобы изображая усы 53-летнего специалиста.

Данный пост мгновенно разлетелся по сети интернет и вызвал бурю негодования. Сами игроки поспешили оправдать себя, но это, вряд ли, им поможет. Судя по всему, при Черчесове обоим футболистам путь в сборную окончательно закрыт.

Еще одна «сотня» и еще одна

В предыдущих материалах уже доводилось акцентировать внимание на красивой трехзначной цифре 100. Второй игровой день третьего тура подарил сразу два повода упомянуть о юбилее. Победа над Камеруном стала сотой для Бундестим под руководством Йоахима Лева.



